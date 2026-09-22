iOS 27 : les vraies raisons pour lesquelles votre iPhone va sembler plus rapide

Disponible depuis le 14 septembre dernier après sa présentation à la WWDC26, iOS 27 ne mise pas uniquement sur de nouvelles fonctionnalités visibles. Une bonne partie de la mise à jour se concentre sur la vitesse et la fluidité générale du système, un chantier qu’Apple a longuement détaillé lors de sa conférence. Même sans accès à Siri AI en France pour le moment, la mise à jour mérite d’être installée rapidement rien que pour ces gains de performance. Voici les dix changements qui rendent concrètement votre iPhone plus rapide, et ce qu’il faut en comprendre.

Un cœur technique repensé : le CPU Scheduler

Au centre de ces améliorations se trouve un composant technique baptisé CPU Scheduler, chargé de répartir les ressources du processeur entre les différentes tâches exécutées par l’iPhone à un instant donné. Apple a retravaillé ce système pour qu’il gère plus efficacement les opérations les plus gourmandes en puissance de calcul, avec un double bénéfice à la clé : de meilleures performances générales et une consommation d’énergie mieux maîtrisée.

Le détail le plus notable tient à la portée de cette optimisation. Apple a choisi d’étendre ce nouveau CPU Scheduler jusqu’à l’iPhone 11, ce qui explique en grande partie pourquoi même les iPhone les plus anciens compatibles avec iOS 27 devraient ressentir un vrai gain de fluidité. C’est d’ailleurs sur cet iPhone 11 Pro Max, comparé entre iOS 26.4.2 et iOS 27, qu’Apple a mesuré son chiffre le plus mis en avant : un lancement des applications jusqu’à 30 % plus rapide, aussi bien pour ses propres applications que pour celles de développeurs tiers.

Un point mérite toutefois d’être précisé, car il change la lecture de ces chiffres impressionnants. Les trois statistiques les plus citées par Apple, les 30 % sur le lancement des applications, les 70 % sur le chargement des photos et les 80 % sur les transferts AirDrop, proviennent en réalité de trois tests distincts, réalisés sur trois appareils différents. Le test des applications a été mené sur un iPhone 11 Pro Max, celui d’AirDrop sur un iPhone 16 Plus, et celui des photos sur un iPhone 15. Ces pourcentages ne décrivent donc pas un seul et même téléphone qui accomplirait ces trois tâches, mais bien trois mesures indépendantes.

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Des usages du quotidien nettement plus fluides

Au-delà du seul lancement des applications, plusieurs habitudes très courantes bénéficient directement de ces optimisations. Le basculement entre Wi-Fi et données mobiles, qui se produit plusieurs fois par jour dès que l’on quitte son domicile ou son lieu de travail, s’effectue désormais plus rapidement qu’auparavant, réduisant les pertes de connectivité ressenties lors de ces transitions.

Le chargement des photos et vidéos dans la Photothèque profite lui aussi d’un gain net de 70 %, un bénéfice qui se ressent également dans l’application Messages lors de l’envoi de prises de vue récentes. Apple s’est également attaqué à un problème récurrent signalé depuis longtemps par les utilisateurs : la lenteur d’ouverture de l’appareil photo lorsque le mode économie d’énergie est activé. Ce délai gênant appartient désormais au passé, l’application photo se lançant à une vitesse normale même dans ce mode restrictif, tout en consommant moins d’énergie.

Les transferts de fichiers via AirDrop connaissent également un bond significatif, avec une vitesse annoncée jusqu’à 80 % supérieure à celle des versions précédentes d’iOS, un gain qui devrait particulièrement satisfaire les utilisateurs habitués à échanger régulièrement des fichiers de cette façon. Même les petits détails du quotidien ont été retravaillés, comme le chargement des emojis et des stickers du clavier, désormais nettement plus rapide qu’auparavant.

Une gestion plus intelligente des recherches et des connexions

iOS 27 revoit également en profondeur le fonctionnement des moteurs de recherche internes à plusieurs applications phares, dont Mail, Spotlight et Photos. La nouvelle architecture ne se limite plus à une correspondance exacte avec les termes recherchés, mais adopte une approche plus proche du langage naturel. Concrètement, dans l’application Mail par exemple, un message pourra désormais remonter dans les résultats même si les mots exacts utilisés lors de la recherche n’apparaissent pas littéralement dans son contenu.

La fiabilité des communications a elle aussi été renforcée. En cas d’échec d’envoi d’un SMS, MMS ou message RCS lié à un problème de réseau ou de connexion internet, iOS 27 se charge désormais de renvoyer automatiquement le message dès que la connexion est rétablie. L’envoi de photos ou de vidéos dans une conversation avec une connexion instable ne bloque plus non plus l’ensemble de la discussion en pause, comme cela pouvait arriver auparavant.

Enfin, la gestion énergétique des accessoires connectés en Bluetooth a également été améliorée. Un changement qui concerne notamment les AirPods, l’Apple Watch, ainsi que les systèmes CarPlay et d’autres appareils compagnons de l’iPhone.

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