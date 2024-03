iPhone : 4 fonctionnalités indispensables pour renforcer la sécurité de votre smartphone

À mesure que la technologie évolue, la question de la sécurité devient un enjeu majeur. Il devient donc indispensable de la renforcer continuellement. Voilà pourquoi les marques déploient fréquemment des correctifs de sécurité et des fonctionnalités visant à protéger leur utilisateur. Si vous possédez un iPhone, activez rapidement ces 4 fonctionnalités pour protéger votre smartphone.

Accompagnement : pour signaler votre position et protéger vos sorties

Ces derniers mois, le nombre de personnes disparues devient inquiétant. Elles disparaissent sans laisser de traces, ni sur l’heure de sortie, ni sur le dernier endroit visité. Dans un tel contexte, le mode Accompagnement introduit par Apple via iOS 17 se révèle très utile. Concrètement, la fonctionnalité vous permet de signaler via Messages votre heure de sortie, de prévenir de votre arrivée à destination, de partager votre trajet, votre moyen de transport, etc, en temps réel. Apple affirme : « Accompagnement suit votre trajet et avertit votre ami si votre iPhone n’avance pas pendant une longue période ou s’il n’atteint pas votre destination comme prévu ». Dès que vous arrivez à destination, la personne choisie reçoit directement une alerte.

Selon votre convenance, vous pouvez contrôler le volume et les données partagées avec cette personne de confiance : distance parcourue, état de la batterie, dernière position, etc. Une telle fonctionnalité pourrait permettre de prévenir le pire en cas de disparition.

Pour activer la fonctionnalité :

Ouvrez Messages ;

Appuyez sur + et sur Plus ;

Sélectionnez Accompagnement.

Protection en cas de vol de l’appareil : pour bloquer toute opération

Dans un reportage récent, le Wall Street Journal révélait que les délinquants obtiennent déjà les informations nécessaires sur le téléphone et son propriétaire avant de passer à l’acte. Ces derniers surveillent déjà les victimes dans les lieux publics, obtiennent le mot de passe du smartphone pour ainsi en garantir l’utilisation en cas de vol. En conséquence, Apple a déployé cette nouvelle fonctionnalité pour renforcer la protection des iPhone.

Avec Protection en cas de vol de l’appareil, l’iPhone demande une confirmation par Face ID ou Touch ID avant de permettre toute opération considérée comme sensible. Cela va notamment arriver dans le cas d’une restauration de l’appareil. Aussi, pour toute opération sensible, un délai de sécurité d’une heure sera requis, si l’utilisateur ne se trouve pas dans un lieu habituel. Pour activer cette fonctionnalité, vous pouvez lire cet article.

Mode Isolement : pour limiter les fonctionnalités du smartphone et le protéger des cybermenaces

Pour une marque qui avait toujours juré la sécurité de ses smartphones presque inviolables, les révélations au sujet du logiciel espion Pegasus ont sonné comme un KO. C’est dans ce contexte que la société a introduit le Mode Isolement, via iOS 16. Elle le décrit comme une “protection extrême facultative pour certaines des menaces numériques les plus sophistiquées”.

Une fois que le Mode Isolement est activé, les capacités de l’iPhone sont réduites au strict minimum et sa vigilance est renforcée. Il peut ainsi bloquer toute sorte d’appels, le téléchargement de pièce-jointe, la suspension de la connexion à un Wi-Fi, etc. Toute vulnérabilité susceptible d’être exploitée par une cybermenace est suspendue. Pour l’activer, voici 4 étapes :

Réglages

Confidentialité et sécurité

Mode Isolement

Activer le mode isolement

Contrôle de sécurité : limiter les données partagées

Dans son fonctionnement, le Mode Isolement est trop strict. En alternative, vous pouvez vous tourner vers Contrôle de sécurité.

Avec cette fonctionnalité, Apple vous permet de vérifier les personnes, appareils et applications qui ont accès à vos données : position, image, mot de passe, etc. Dès qu’une compromission est détectée, la fonction bloque immédiatement le partage et revoque les permissions accordées à l’application. Pour l’activer, voici les 4 étapes :

Réglages

Confidentialité et sécurité

Contrôle de sécurité

Gérer les partages et les accès.

Avec ces 4 fonctionnalités, vous pouvez être certain que votre smartphone devient plus personnel et plus efficace.