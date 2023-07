iPhone 15 Pro et Pro Max : un changement de matériau avec de nombreux atouts

Prévue pour être présentée durant le keynote de septembre 2023, la gamme iPhone 15 est au cœur des rumeurs depuis un moment. Plusieurs fonctionnalités sont annoncées pour cette nouvelle génération d’iPhone qui devrait être encore plus chère que la précédente. Pour ne pas faire attendre trop longtemps, la marque de Cupertino aurait même lancé une production de masse afin de rendre les téléphones disponibles peu de temps après la présentation, et en quantité, dans toutes les boutiques. Mais si tous les modèles sont plus chers, l’iPhone 15 Pro peut justifier son prix par son châssis en titane.

Un nouveau revêtement en titane pour l’iPhone 15 Pro

Depuis quelque temps déjà, de nombreuses rumeurs ont circulé sur le revêtement des iPhone 15. Mais, selon un dernier rapport dévoilé par PatentlyApple, seuls les iPhone 15 Pro bénéficieront de ce changement majeur. Apple va donc abandonner l’acier inoxydable habituel pour un alliage en titane. Ceci ne concerne quand même que les modèles les plus onéreux de la gamme : iPhone 15 Pro et iPhone 15 Max.

L’utilisation de ce matériau pourrait déjà justifier le prix de ces smartphones qui est prévu pour augmenter. Néanmoins, si ce matériel est réputé pour être plus cher que l’acier inoxydable, il est également populaire pour être plus léger. Alors, on se demande si Apple a choisi d’alléger le poids de ces deux modèles en leur offrant un châssis en titane ou s’ils seront aussi lourds que leurs prédécesseurs.

Outre sa légèreté, le titane est un matériau reconnu pour sa résistance exceptionnelle. En proposant un châssis en titane, Apple souhaite prolonger la durée de vie de ses iPhone qui était déjà la meilleure sur le marché. Ces deux modèles en titane vont être plus résistants aux chocs, aux rayures, aux dommages accidentels et même aux traces des doigts. Une grande durabilité est établie donc !

Par ailleurs, le titane est aussi naturellement résistant à la corrosion. Avec un tel matériau, vous pouvez être sûr que votre smartphone ne pourra pas se corroder ou se détériorer en présence d’éléments tels que l’humidité ou encore l’huile. Apple prévoit d’ailleurs un revêtement oléophobe.

L’iPhone 15 Pro Max pourrait être le plus cher de l’histoire d’Apple

L’iPhone 15 Pro Max pourrait ne plus s’appeler ainsi. Cela fait des mois que la rumeur circule sur le changement de nom. Ce modèle pourrait désormais être nommé iPhone 15 Ultra.

Dans tous les cas, il devrait coûter un bras. En plus du châssis en titane, ce modèle devrait embarquer l’USB-C, imposé par l’UE, une double caméra selfie, etc. Évidemment, toutes ces spécifications ont un coût qui, selon des leaks, nécessite un supplément de 90 dollars pour produire un appareil.

Alors, prenant en compte tout ceci, le prix de l’iPhone 15 Pro Max devrait être de 1 199 $ ou 1 299 $. On aura ainsi une augmentation comprise entre 100 et 200 dollars.