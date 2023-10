Jeux eSports : Découvrez le top 8 des titres les plus populaires

Les jeux vidéo ont connu une ascension fulgurante ces dernières années. Et les jeux eSports se dresse comme une véritable étoile montante. Mais parmi la multitude de titres, quels sont ceux qui ont conquis le monde entier ? Découvrez les jeux esports les plus populaires et à vous plonger dans l’action dès maintenant !

Les meilleurs jeux eSports MOBA

Plongez dans l’univers captivant des jeux eSports MOBA. Que vous aimiez les batailles en ligne palpitantes ou que vous soyez un amateur de stratégie. Ces jeux MOBA sont un must pour tous les passionnés de jeux compétitifs.

League of Legends

League of Legends (LoL) se distingue comme le leader incontesté de l’eSport. Avec plus de 7 000 événements et une cagnotte totale de 20,8 millions de dollars. Ce jeu emblématique a su captiver les joueurs du monde entier, devenant bien plus qu’un simple jeu vidéo. Les compétitions de LoL offrent un spectacle électrisant, mêlant stratégie, habileté individuelle et esprit d’équipe. En tant que référence absolue dans le monde de l’eSport, League of Legends continue de repousser les limites. Il créer ainsi des moments épiques et consolidant sa position de choix au sommet de la scène compétitive mondiale.

VOIR AUSSI : Sorties jeux vidéo : les 5 meilleurs jeux à ne pas manquer en mai 2023

Dota 2

Dota 2 se hisse à la seconde place des jeux eSport MOBA. Avec plus de 3 400 tournois et une cagnotte totale impressionnante de 40,0 millions de dollars. Ce jeu emblématique offre une expérience de jeu unique, mêlant habilement stratégie, coordination d’équipe, et moments inoubliables. Les compétitions de Dota 2, telles que The International, ne sont pas simplement des événements. Ce sont des rendez-vous où la communauté mondiale se rassemble pour célébrer l’excellence compétitive.

C’est bien plus qu’un jeu, c’est une saga épique qui continue de captiver et de définir les normes élevées de l’eSport MOBA.

Fortnite

Avec plus de 4 000 tournois et une cagnotte totale impressionnante de 17,5 millions de dollars, Fortnite s’élève en tant que phénomène de l’eSport Battle Royale. Ce jeu est disponible sur différentes plateformes. Il a transcendé les frontières du gaming pour devenir un rendez-vous mondial incontournable des meilleurs jeux eSport. Fortnite se présente comme le lieu de convergence des passionnés de jeu compétitif. Les compétitions grandioses, à l’image de la Fortnite World Cup sont des rassemblements où la communauté mondiale célèbre le talent, la stratégie, et les moments palpitants.

Les meilleurs jeux eSport FPS

Que vous soyez fan de batailles en ligne ou de stratégie, ces FPS sont incontournables pour les joueurs compétitifs. Plongez dans l’univers compétitif des jeux eSports avec notre sélection des meilleurs titres.

Counter-Strike : Global Offensive

La longévité de counter-Strike: Global Offensive se trouve son essence dans l’engagement continu des développeurs envers des correctifs novateurs. Mais également sur les mises à jour régulières, préservant ainsi la fraîcheur et l’excitation du contenu du jeu. Les événements majeurs du jeu, notamment l’IEM, se distinguent par leurs cagnottes impressionnantes. Elles dépassent fréquemment la barre du million de dollars et attirant un public passionné. Que vous soyez sur PC ou console, ce jeu offre un terrain de jeu où la précision, la coordination et la stratégie atteignent des sommets.

Les tournois, tels que le Major Championship, font de CS: GO bien plus qu’un simple jeu vidéo, c’est une légende dans l’univers des jeux eSport.

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege, développé par Ubisoft, émerge comme un joyau de l’eSport. Il propose une expérience de jeu tactique sans pareil. Ce jeu de tir à la première personne se distingue par son approche stratégique et son engagement envers le réalisme. Les joueurs se lancent dans des affrontements tactiques exaltants. Ils utilisent un large éventail d’opérateurs et de compétences spéciales pour atteindre leurs objectifs. Avec des graphismes immersifs et une mécanique de jeu complexe, Rainbow Six Siege offre un défi captivant aux joueurs compétitifs. Les tournois majeurs, tels que le Six Invitational, mettent en lumière l’élite mondiale de Rainbow Six Siege. Créant ainsi des moments épiques et ancrant ce jeu dans le panthéon des jeux eSport.

VOIR AUSSI : Sponsoring E-sport : top 6 des plus gros sponsors

Overwatch 2

Overwatch 2 se profile à l’horizon comme une étape majeure dans l’univers de l’esport. Cette suite est très attendue du célèbre jeu d’équipe d’Overwatch. Il promet non seulement une expérience de jeu améliorée, mais également une révolution dans le domaine de la compétition en ligne. Avec des graphismes améliorés, de nouveaux héros, et des cartes repensées, les joueurs peuvent s’attendre à une expérience de jeu encore plus immersive. Cependant, ce qui rend Overwatch 2 véritablement excitant, c’est son impact sur la scène compétitive. Les développeurs ont travaillé ardemment pour introduire des mécaniques de jeu innovantes, encourageant la stratégie et la coopération d’équipe. Avec des tournois majeurs déjà planifiés autour de sa sortie, Overwatch 2 s’apprête à secouer le monde de l’esport et à offrir une nouvelle ère de compétition palpitante pour les joueurs du monde entier.

Les meilleurs jeux eSport unique

Découvrez l’excitation exceptionnelle de jeux eSports hors des catégories conventionnelles.

Rocket League

Psyonix vous propose une expérience unique avec Rocket League : du football, des voitures filant à toute vitesse dans les airs, et des joueurs d’exception. L’émergence récente de sa scène professionnelle offre un spectacle inégalé. Nous vous recommandons vivement de plonger dans l’univers compétitif de Rocket League, où la réalisation impeccable vous permet de suivre l’action survoltée sans encombre. Il offre une accessibilité rare dans le monde de l’eSport, particulièrement pour ceux qui découvrent ce mélange déjanté de sport et de véhicules.

VOIR AUSSI : Top 10 streameuses Twitch les plus populaires en France

Hearthstone – Heroes of Warcraft

Hearthstone – Heroes of Warcraft, produit par Blizzard Entertainment, se hisse en tant que pilier des jeux de cartes à collectionner en ligne depuis son lancement. Au cœur de l’arène compétitive de l’esport, Hearthstone offre une expérience de jeu exceptionnelle en demandant à chaque participant de sélectionner un héros et de bâtir un deck composé de trente cartes. Après des affrontements contre des adversaires virtuels dans le mode entraînement, les joueurs peuvent plonger dans des duels palpitants contre des adversaires réels de niveau similaire dans le mode partie.

Au cœur de cette expérience, des batailles de cartes captivantes se déroulent, exemptes de missions spécifiques mais requérant une stratégie aiguisée.

Street Fighter 6

Street Fighter 6, dernier-né de la saga légendaire de Capcom, émerge comme l’un des piliers incontestés des jeux de combat esport. Doté d’une expérience de jeu inégalée, il promet d’immerger les passionnés dans des duels épiques, redéfinissant ainsi les attentes du genre. Ce jeu se distingue comme la référence incontournable des jeux de combat. Il ouvre la voie à un avenir passionnant, ponctué d’adrénaline, de compétition féroce et de moments mémorables pour la communauté des jeux de combat.

Bonus Vidéo : Esport : Le plus grand tournoi du monde à Bercy