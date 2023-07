Quel ordinateur pour jouer à Fortnite ? La configuration requise

Jouer à Fortnite, c’est bien, mais jouer à Fortnite dans de bonnes conditions, c’est encore mieux, non ? Pour faire des headshots à gogo et être le dernier survivant dans ce Battle Royale haletant, il faut avoir le bon matériel et un setup gamer au top ! Alors, c’est parti pour une petite visite guidée des configurations idéales pour votre PC gamer !

Les bases : la configuration minimale

Commençons par le commencement : la configuration minimale. Oui, c’est le strict minimum, mais c’est déjà un bon début ! Si vous voulez juste pouvoir lancer Fortnite avec un ordinateur gamer pas cher, c’est ce qu’il vous faut. Vous aurez besoin de :

Processeur : Intel Core i3-3225 / AMD Athlon II X3 425

: Intel Core i3-3225 / AMD Athlon II X3 425 Mémoire vive (RAM) : 8 Go

: 8 Go Carte graphique : Intel HD 4000 / AMD Radeon Vega 8

: Intel HD 4000 / AMD Radeon Vega 8 Espace de stockage : 30 Go d’espace libre

: 30 Go d’espace libre Système d’exploitation : Windows 7 64-bit

Attention toutefois, cette configuration minimale ne vous permettra pas de profiter pleinement de l’expérience de jeu offerte par Fortnite. Les graphismes seront limités et vous pourriez rencontrer des problèmes de performance. Mais, si votre budget est serré, cette configuration sera suffisante pour vous amuser un peu.

Configuration recommandée pour jouer en douceur

Maintenant, si vous voulez jouer en toute tranquillité, sans que votre écran ne se fige à chaque fois que vous croisez un adversaire, voici la configuration recommandée. Elle vous garantira une expérience de jeu fluide en 1080p à 60 FPS, en mode EPIC :

Processeur : Intel Core i5 10ème génération / AMD Ryzen 5 Zen 3

: Intel Core i5 10ème génération / AMD Ryzen 5 Zen 3 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600

: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 RAM : 16 Go

: 16 Go Résolution d’écran : 1920 x 1080 pixels

: 1920 x 1080 pixels Taux de rafraichissement : 60 Hz

Avec cette configuration, votre ordinateur pourra tenir le coup pendant vos longues sessions de jeu sans broncher.

Jouer à Fortnite en haute résolution

Si vous aimez les belles images et que vous ne voulez pas lésiner sur la qualité, alors cette configuration est faite pour vous. Elle vous permettra de jouer à Fortnite en 1080p à 120 | 144 FPS en mode EPIC, ce qui est assez impressionnant. Vous aurez besoin de :

Processeur : Intel Core i5 10ème génération / AMD Ryzen 5 Zen 3

: Intel Core i5 10ème génération / AMD Ryzen 5 Zen 3 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6750 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6750 XT RAM : 16 Go

: 16 Go Résolution d’écran : 1920 x 1080 pixels

: 1920 x 1080 pixels Taux de rafraichissement : 120 Hz / 144 Hz

Les détails des graphismes seront poussés à l’extrême pour un rendu visuel à couper le souffle.

Jouer à Fortnite en ultra haute résolution

Pour ceux qui veulent jouer en mode « Ultra », c’est-à-dire en FHD et 240 FPS avec des paramètres graphiques Medium, cette configuration est idéale :

Processeur : Intel Core i5 Gen 12 / AMD Ryzen 5 Zen 3

: Intel Core i5 Gen 12 / AMD Ryzen 5 Zen 3 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6650 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6650 XT RAM : 16 Go

: 16 Go Résolution d’écran : 1920 x 1080 pixels

: 1920 x 1080 pixels Taux de rafraichissement : 240 Hz

Pour une expérience de jeu supérieure

Si vous voulez vraiment faire passer votre expérience de jeu à un niveau supérieur, envisagez cette configuration. Elle est capable de fournir un gameplay incroyablement fluide, même en jouant à Fortnite en 1440p à 60 FPS avec des paramètres en Ultra :

Processeur : Intel Core i7 10ème génération / AMD Ryzen 7 Zen 3

: Intel Core i7 10ème génération / AMD Ryzen 7 Zen 3 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 RAM : 16 Go

: 16 Go Résolution d’écran : 2560 x 1440 pixels

: 2560 x 1440 pixels Taux de rafraichissement : 60 Hz

Pour les gamers exigeants sans contrainte de budget !

Enfin, pour ceux qui veulent être à la pointe de la technologie et qui cherchent à obtenir la meilleure performance possible, cette configuration est faite pour vous. Elle vous permettra de jouer à Fortnite en 4K à 60 FPS avec des paramètres en Ultra :

Processeur : Intel Core i9 10ème génération / AMD Ryzen 9 Zen 3

: Intel Core i9 10ème génération / AMD Ryzen 9 Zen 3 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6900 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6900 XT RAM : 16 Go

: 16 Go Résolution d’écran : 3840 x 2160 pixels

: 3840 x 2160 pixels Taux de rafraichissement : 60 Hz

Attention toutefois, cette configuration peut être assez coûteuse, mais elle offre une expérience de jeu inégalée. Si vous êtes prêt à y mettre le prix, vous ne serez pas déçu !

Ces configurations avec des processeurs Intel Core i7 et i9 vous offriront une performance incroyable pour jouer à Fortnite et à tous les autres jeux AAA actuels. C’est un investissement conséquent, mais pour un joueur passionné, cela peut vraiment valoir le coup !

Configuration optimisée pour le budget

Mais nous savons tous qu’un bon PC gamer peut coûter un bras, voire les deux. Heureusement, il existe des solutions pour jouer à Fortnite avec un budget serré. Par exemple, les ordinateurs reconditionnés. Vous pouvez trouver des machines très correctes avec :

Processeur : Intel Core i5 de 4ème Génération

: Intel Core i5 de 4ème Génération RAM : 8Go de RAM DDR3 à 4.

: 8Go de RAM DDR3 à 4. Carte graphique : Intel HD Graphics séries 4000 ou 5000

: Intel HD Graphics séries 4000 ou 5000 Stockage : SSD Flash de 240Go

: SSD Flash de 240Go Système d’exploitation : Windows 10 Home ou Pro préinstallé

Il est toujours préférable d’opter pour une configuration un peu plus puissante que le strict minimum pour profiter au maximum de Fortnite. C’est un investissement, mais qui en vaut la peine !

Tuto : comment installer Fortnite sur pc portable windows ?

Dans le monde des Battle Royale, Fortnite est un jeu qui requiert une bonne machine pour en profiter pleinement. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un véritable passionné, il y a une configuration adaptée à votre budget et à vos besoins. N’oubliez pas que le matériel ne fait pas tout : une bonne stratégie et beaucoup de pratique sont également nécessaires pour remporter la Victoire Royale !