Alors qu’on est à la veille du CES 2025, voici un petit guide express si vous tenez encore à vous rendre à l’événement mondial majeur de la technologie. Il se tiendra à Las Vegas à partir de demain 7 janvier, au 10 janvier 2025. Véritable vitrine de l’innovation, ce salon réunit les plus grandes entreprises Tech et startups pour présenter les derniers produits. Dans ce guide, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour participer et maximiser votre expérience.

Les essentiels à savoir sur le CES 2025

Le CES 2025 (Consumer Electronics Show) est organisé chaque année à Las Vegas depuis 1978. Ce salon professionnel, réservé aux experts de l’industrie, est une référence mondiale dans le domaine des technologies.

Dates et lieux :

Dates officielles : du mardi 7 au vendredi 10 janvier 2025. Les 5 et 6 janvier sont dédiés aux médias, avec des annonces et démonstrations en avant-première.

: du mardi 7 au vendredi 10 janvier 2025. Les 5 et 6 janvier sont dédiés aux médias, avec des annonces et démonstrations en avant-première. Lieux principaux : le Las Vegas Convention Center et deux autres grands campus — le Venetian (Venetian, Palazzo, Wynn) et le C Space (Aria, Cosmopolitan, Park MGM). Au total, 12 sites et plus de 2,5 millions de pieds carrés seront utilisés pour cet événement gigantesque.

Cette édition mettra en avant des thèmes innovants :

La neurotechnologie et l’informatique quantique.

La transition énergétique et les technologies durables.

Les appareils portables intelligents, lunettes AR et casques VR.

Des avancées majeures en intelligence artificielle et des produits comme des téléviseurs OLED XXL ou des puces révolutionnaires.

Bien que le CES ne soit pas ouvert au grand public, il attire des milliers de professionnels chaque année. En 2024, plus de 135 000 participants ont assisté à l’événement.

En vidéo, la bande-annonce de Samsung pour le CES 2025 :

VOIR AUSSI : CES de Las Vegas 2025 : Top 5 des innovations à surveiller

Comment participer au CES 2025 ?

Le CES est réservé aux professionnels de l’industrie technologique âgés de 18 ans ou plus. Deux types de billets sont disponibles :

Exhibits Plus Pass : 350 $, donnant accès aux expositions principales.

: 350 $, donnant accès aux expositions principales. Deluxe Conference Pass: 1 700 $, incluant des conférences exclusives et des événements VIP.

Pour assister, vous devez prouver votre affiliation au secteur via la page d’inscription officielle du CES.

Mais existe-t-il des alternatives pour le grand public ? Si vous ne remplissez pas les critères pour participer, de nombreuses entreprises diffuseront leurs annonces en direct. Les plateformes comme YouTube, TikTok ou Instagram de ZDNET proposeront également des contenus exclusifs. L’avantage est que ces événements virtuels sont pour la plupart gratuits. Vous devrez seulement prendre en compte le décalage horaire. Nous sommes 9 heures en avance par rapport à Las Vegas, alors préparez le café.

Curieux de voir les coulisses du CES ? Ci-dessous un aperçu :

VOIR AUSSI : Les 5 grandes tendances technologiques de 2025

Se rendre au CES 2025 : transport et logement

Si dans le cas vous pouvez y assister en direct, sachez que les compagnies comme Air France ou Delta proposent des vols directs vers Las Vegas.

Prix moyen : 600 euros aller-retour pour un vol direct, en réservant à l’avance. Cela peut aller jusqu’à 1200 ou 1800 euros.

: 600 euros aller-retour pour un vol direct, en réservant à l’avance. Cela peut aller jusqu’à 1200 ou 1800 euros. Temps de trajet : environ 11 h pour un vol direct, jusqu’à 15 h ou 16 h pour un vol avec escale.

Sachez queles hébergements se remplissent vite pendant le CES. Voici quelques options :

Luxe : le Venetian ou le Bellagio (environ 300 $/nuit).

: le Venetian ou le Bellagio (environ 300 $/nuit). Budget : des hôtels comme le Circus Circus (à partir de 80 $/nuit) sont plus abordables.

Pour un maximum de praticité, optez pour un hôtel proche du Strip ou du Las Vegas Convention Center.

Quant aux déplacements dans le fameux Sin City, voici quelques points à connaître.Une fois arrivé à l’aéroport international Harry Reid (LAS), vous avez plusieurs options pour rejoindre votre hôtel ou le Las Vegas Convention Center :

Taxis et VTC (Uber, Lyft) : rapides et pratiques, mais plus coûteux aux heures de pointe.

(Uber, Lyft) : rapides et pratiques, mais plus coûteux aux heures de pointe. Monorail de Las Vegas : idéal pour se déplacer entre les sites du CES. Une carte journalière coûte 13 $ , et un pass illimité pour plusieurs jours est disponible à 56 $ .

: idéal pour se déplacer entre les sites du CES. Une carte journalière coûte , et un pass illimité pour plusieurs jours est disponible à . Location de voiture : envisageable si vous souhaitez explorer les alentours de Las Vegas. Toutefois, sachez que le stationnement près des sites du CES peut être compliqué et coûteux.

Voici un bref aperçu du CES Unveiled de 2025 :

Programme et conseils pour réussir votre expérience

Voici quelques moments forts du CES 2025 :

Conférences et keynotes : des intervenants prestigieux, comme ceux de Samsung, Sony et Nvidia, présenteront leurs visions. Côté Nvidia, on attend d’ailleurs la grosse annonce sur les nouvelles cartes RTX 5000 Series.

: des intervenants prestigieux, comme ceux de Samsung, Sony et Nvidia, présenteront leurs visions. Côté Nvidia, on attend d’ailleurs la grosse annonce sur les nouvelles cartes RTX 5000 Series. Expositions : parcourez les stands des grandes entreprises Tech, ainsi que ceux de startups émergentes. Pour cette édition, il y aura plus de 100 startups françaises pour cette édition, notamment à l’Eureka Park.

: parcourez les stands des grandes entreprises Tech, ainsi que ceux de startups émergentes. Pour cette édition, il y aura plus de 100 startups françaises pour cette édition, notamment à l’Eureka Park. Networking : assistez à des événements dédiés pour rencontrer des investisseurs ou partenaires potentiels.

Conseils pratiques :

Téléchargez l’application officielle du CES pour planifier vos visites ou rendez-vous sur le site du CES pour l’emploi du temps.

pour planifier vos visites ou rendez-vous sur le site du CES pour l’emploi du temps. Prévoyez une tenue confortable : les halls d’exposition sont immenses et nécessitent de marcher beaucoup.

: les halls d’exposition sont immenses et nécessitent de marcher beaucoup. Utilisez les transports locaux : le monorail de Las Vegas est idéal pour éviter le trafic.

Grâce à ce guide complet, vous avez désormais toutes les informations essentielles pour préparer votre participation au CES 2025. Des détails pratiques sur les billets, le logement et les transports aux tendances technologiques incontournables, vous êtes armé pour vivre une expérience optimale.