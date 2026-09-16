Les 5 produits qu’Apple n’a pas dévoilés lors de sa dernière keynote

La dernière keynote d’Apple a rempli une bonne partie de son contrat. L’iPhone Duo a marqué les esprits. L’iPhone 18 Pro apporte davantage de nouveautés qu’un simple ajustement annuel. Les AirPods 5, plus abordables et dotés d’une réduction active du bruit, devraient satisfaire les amateurs de musique. Mais comme à chaque grand événement de la marque, certains produits annoncés par les rumeurs ont pourtant manqué à l’appel. Voici les cinq appareils qu’Apple a vraisemblablement repoussés à plus tard dans l’année, voire à 2027.

Des AirPods plus ambitieux qui se font encore attendre

Les informateurs les plus fiables du secteur, à commencer par Mark Gurman, évoquent depuis de longs mois l’existence d’AirPods équipés de capteurs infrarouges. Ces écouteurs permettraient à l’intelligence visuelle de Siri d’analyser l’environnement de l’utilisateur simplement en pointant sa tête vers un objet, sans sortir le téléphone de sa poche.

Pendant une bonne partie de l’année, plusieurs sources jugeaient probable une apparition de ces AirPods Ultra, ou AirPods Pro 3 nouvelle génération, dès la keynote de rentrée. Les derniers rapports en date racontent une autre histoire : Apple aurait rencontré des difficultés techniques dans le développement de la fonction caméra, ce qui repousserait sa sortie à 2027. Deux versions distinctes du projet auraient d’ailleurs coexisté en interne, sans qu’aucune ne soit finalement prête à temps pour cette rentrée.

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Apple TV 4k

L’Apple TV 4K reste, elle aussi, dans les tuyaux. Des références présentes dans le code d’Apple laissent peu de doute sur l’existence d’un renouvellement du boîtier multimédia, qui n’a pourtant pas été présenté mercredi. L’entreprise pourrait dévoiler ce nouveau modèle plus tard à l’automne. La rumeur la plus solide évoque le remplacement de la puce A15 Bionic actuelle par une puce A19, celle qui équipe déjà l’iPhone 17.

iPad, HomePod et Mac : des annonces qui attendront octobre

L’iPad mini n’a pas non plus eu droit à sa mise à jour lors de cette conférence. L’absence d’une version dotée d’un écran OLED ne surprend pas vraiment les observateurs habitués au calendrier d’Apple, qui réserve traditionnellement le renouvellement de sa plus petite tablette au mois d’octobre. Un détail mérite toutefois d’être signalé pour les acheteurs potentiels : cet iPad mini 8 OLED devrait coûter sensiblement plus cher que le modèle actuel, la faute à la dalle plus onéreuse.

Le HomePod à écran demeure quant à lui la plus ancienne des attentes de cette liste. Ce projet fait parler de lui depuis plusieurs années sans jamais concrétiser sa sortie. Apple préparerait un haut-parleur connecté doté d’un grand écran, capable de gérer des appels FaceTime et de tirer parti des fonctions d’Apple Intelligence.

Deux keynotes successives se sont déjà déroulées sans qu’il ne fasse son apparition, et les dernières informations disponibles évoquent désormais un lancement au tout début de l’année 2027.

Enfin, le MacBook Pro équipé de la puce M6 complète cette liste des grands absents. Comme l’iPad mini 8 et l’Apple TV 4K, ce nouvel ordinateur portable devrait être présenté au mois d’octobre plutôt qu’en septembre. La puce M6 elle-même n’a rien d’hypothétique puisqu’elle équipe déjà le nouveau Mac Mini, ce qui rend son arrivée sur les modèles Pro pratiquement certaine à court terme.

Ces cinq absences dessinent une tendance familière chez Apple : la keynote de septembre concentre traditionnellement les nouveaux iPhone et les accessoires audio, tandis qu’octobre sert de rendez-vous plus discret pour renouveler les tablettes, les ordinateurs et les produits de la maison connectée.

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