Les lunettes connectées Meta pourraient bientôt abandonner leur caméra pour répondre aux inquiétudes liées à la vie privée. D’après The Information, le groupe développerait un modèle baptisé « Luna », davantage centré sur l’audio et l’intelligence artificielle. Une présentation serait envisagée lors de Meta Connect, les 23 et 24 septembre, avant des livraisons en octobre.

Luna miserait sur six microphones et une interaction directe avec Meta AI

Contrairement aux lunettes actuelles de Meta, Luna ne disposerait donc d’aucun capteur photo. Ce choix modifierait nettement leur fonction. Elles pourraient conserver les interactions vocales avec l’intelligence artificielle sans permettre l’enregistrement vidéo de l’environnement.

Selon les informations disponibles, le dispositif intégrerait six microphones, ainsi que des haut-parleurs orientés vers les oreilles de l’utilisateur. Cette configuration permettrait notamment de dialoguer avec Meta AI, mais aussi avec Muse, l’agent d’intelligence artificielle grand public de Meta.

Un bouton placé sur la branche servirait également à activer rapidement l’assistant. Les branches seraient plus fines que celles des précédents modèles. L’objectif étant de rapprocher l’apparence de Luna de lunettes classiques.

Meta préparerait par ailleurs deux variantes, baptisées « Clubmaster » et « Burbank ». Les différences précises entre ces deux versions restent toutefois inconnues.

Le calendrier annoncé reste à prendre avec prudence. Meta pourrait présenter Luna durant Meta Connect 2026, prévu les 23 et 24 septembre, avec un lancement commercial envisagé dès octobre. L’entreprise n’a cependant pas confirmé officiellement ces informations.

Source : Meta

VOIR AUSSI : Ray-Ban Meta Blayzer et Scriber : une nouvelle génération faite pour le quotidien

Une réponse aux critiques visant les lunettes avec caméra

Ce changement de conception intervient alors que les lunettes connectées équipées d’une caméra font face à des préoccupations croissantes. Nous visons bien sûr les enregistrements discrets.

Les modèles actuels disposent d’une LED destinée à signaler lorsqu’une vidéo est capturée. Meta a également déployé des mises à jour pour empêcher certaines méthodes permettant de contourner cet indicateur.

Avec Luna, la caméra disparaîtrait tout simplement, supprimant ainsi le principal composant associé à ces controverses. Cela ne règle toutefois pas toutes les questions de confidentialité : les microphones restent capables de capter des sons autour de l’utilisateur.

Meta chercherait donc avec Luna à conserver l’intérêt des lunettes IA tout en réduisant leur caractère intrusif. Il faudra néanmoins attendre l’annonce officielle pour connaître le prix, l’autonomie, les fonctions exactes et les marchés concernés.

Noter cet article