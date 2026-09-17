Les Redmi Note 17 Pro et Redmi Note 17 Pro Max arrivent en Inde avec des fiches techniques orientées vers l’autonomie. Après le modèle standard lancé précédemment, Redmi complète sa gamme avec deux smartphones plus ambitieux. Écrans AMOLED 120 Hz, puces Snapdragon, appareils photo 50 MP et batteries XXL figurent parmi leurs principaux arguments. Fiche technique et prix : tous dévoilés ci-après.

Le Redmi Note 17 Pro mise sur l’autonomie sans négliger l’écran

Le Redmi Note 17 Pro embarque une dalle AMOLED de 6,83 pouces affichant 1 280 × 2 772 pixels. Son taux de rafraîchissement atteint 120 Hz, tandis que la luminosité maximale annoncée grimpe à 3 500 nits.

La partie photo repose sur un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP. La caméra frontale atteint 16 MP.

Sous le capot, le Snapdragon 6s Gen 4 assure les performances. Redmi associe cette puce à une batterie de 9 000 mAh. Elle se voit compatible avec une recharge filaire de 67 W et une recharge inversée de 22,5 W. Le chargeur 67 W est fourni.

Le smartphone bénéficie également des certifications IP66, IP68 et IP69K. ¨Par ailleurs, Redmi annonce une résistance aux chutes jusqu’à 3 mètres sur granite lisse, certifiée par SGS.

Côté logiciel, Android 16 est couvert par HyperOS 3. Quatre mises à jour majeures d’Android et six années de correctifs de sécurité sont annoncées.

Le Redmi Note 17 Pro sera commercialisé en Inde à partir du 17 septembre. Les tarifs commencent à 36 999 INR, soit environ 334 euros, avec 128 Go de stockage. La version 256 Go coûte 39 999 INR soit dans les 361 euros.

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Le Pro Max pousse encore plus loin la fiche technique avec un tarif raisonnable

Le Redmi Note 17 Pro Max conserve l’écran AMOLED 120 Hz de 6,83 pouces, mais adopte un Snapdragon 6 Gen 5. Son capteur principal de 50 MP profite d’une ouverture f/1,5 plus large, tandis que la caméra selfie passe à 32 MP.

Surtout, sa batterie atteint 10 000 mAh. Elle accepte une recharge filaire de 100 W et une recharge inversée de 27 W. Le smartphone conserve les mêmes certifications d’étanchéité et la même politique logicielle.

Le Redmi Note 17 Pro Max sera disponible le 23 septembre en Inde. Il démarre à 49 999 INR soit environ 451 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version 12/256 Go, quant à elle, atteint 55 999 INR soit aux alentours de 506 euros.

Ces capacités de batterie sont impressionnantes sur le papier, mais elles devront être mises en perspective avec le poids et l’épaisseur des appareils. Deux données importantes encore à considérer avant de juger leur ergonomie.

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