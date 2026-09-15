Le pliant ? Toutes les marques s’y mettent en 2026 et chacune essaie de se démarquer tant bien que mal. C’est au tour de Motorola de faire parler de son projet « Fold ». Le Motorola Razr Fold pourrait évoluer vers un format plus large et surtout corriger l’un des principaux défauts des smartphones pliants. Ce n’est autre que le pli visible au centre de l’écran. Des documents internes attribués à Motorola évoquent également une façade « bezel-less » et un verre « 3D ». Qu’est-ce qui se trame chez le constructeur ?

Un écran externe sans bordures et un verre « 3D » au programme

Motorola travaillerait sur une nouvelle génération de smartphone pliant. Celle-ci serait alors destinée à concurrencer directement les modèles les plus avancés du marché, notamment le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Duo. Son nom commercial reste toutefois inconnu. L’appellation « Wide Razr Fold » sert pour l’instant à désigner ce projet.

Des maquettes internes attribuées aux équipes de conception Lenovo/Motorola donnent plusieurs indications sur les ambitions du constructeur. Le terme « bezel-less » apparaît notamment à proximité de représentations de la façade. Motorola envisagerait donc un écran externe avec des bordures particulièrement réduites.

That feeling when you hang up, and your razr says everything you didn’t. 😏 Some are just discovering it. We’ve been making it even better. Just wait for our next move. 👀 #razr pic.twitter.com/FCRPUigcF5 — motorolaus (@MotorolaUS) September 9, 2026

Les documents mentionnent également du « 3D glass ». Cette expression pourrait désigner un verre aux bords incurvés, dans l’esprit de certains smartphones Motorola Edge. Cependant, elle apparaît sur un dessin associé à un Razr classique et non directement au modèle pliant. Son intégration au futur Razr Fold reste donc à confirmer.

Le design pourrait aussi reprendre une géométrie inhabituelle, avec des angles plus marqués sur un côté et davantage arrondis sur l’autre. Cette approche rappellerait certains choix attribués à l’iPhone Duo.

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Motorola veut surtout faire disparaître le pli

L’autre information particulièrement intéressante concerne l’écran interne. Motorola indique vouloir se rapprocher d’un affichage « creaseless », autrement dit quasiment dépourvu de pli.

L’objectif est ambitieux. Même les derniers appareils pliants concurrents ne font pas totalement disparaître la marque laissée par la charnière. Motorola aurait donc une marge importante pour améliorer son Razr Fold actuel, dont le pli reste relativement visible.

Reste une inconnue : cette mention traduit-elle une véritable avancée technique ou simplement un objectif de conception ? Les documents ne permettent pas encore de le déterminer.

La crédibilité de ces fuites repose néanmoins sur plusieurs indices. Le filigrane présent sur les maquettes correspond à celui retrouvé dans des documents du Wireless Power Consortium concernant des appareils Razr. Un nouveau référencement concerne notamment une variante Verizon du Razr Fold existant, avec la norme Qi 2.2.1.

Ces éléments ne confirment pas encore les caractéristiques finales du prochain modèle. Ils renforcent toutefois l’hypothèse d’un Motorola Razr Fold plus large, avec un design plus travaillé et un écran interne nettement moins marqué par son pli.

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