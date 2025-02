Vous en avez assez de vos chargeurs muraux encombrants qui chauffent rapidement et disposent d’un seul port USB ? Bonne nouvelle, les chargeurs GaN sont là depuis un certain moment même s’ils ont du mal à se faire une place. Or, ils pourront simplifier vos méthodes de charge et par conséquent : votre quotidien. Compacts et puissants, ils sont capables de charger plusieurs appareils simultanément. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ces chargeurs nouvelle génération pour améliorer votre équipement.

Qu’entend-on par chargeur GaN ?

Un chargeur GaN utilise du nitrure de gallium (GaN) à la place du silicium traditionnel. Le nitrure de gallium est un semi-conducteur performant qui conduit l’électricité plus efficacement. Aussi, il réduit les pertes énergétiques et permet des designs beaucoup plus compacts.

Alors, comment cela fonctionne ? Contrairement au silicium, le GaN supporte des tensions plus élevées et conduit les électrons plus rapidement. Cela signifie moins de chaleur et une conversion d’énergie plus efficace. Ces performances permettent aux chargeurs GaN d’être petits, légers et capables de fournir une charge rapide à plusieurs appareils en même temps. Tout cela, en restant froids au toucher. Un réel bon point surtout si vous avez des enfants en bas âge à la maison.

Les avantages des chargeurs GaN

L’un des avantages les plus évidents est la taille. Les chargeurs GaN sont nettement plus compacts que leurs homologues en silicium. Ils se glissent facilement dans une poche ou un sac, ce qui en fait l’allié idéal des grands voyageurs et des professionnels en déplacement.

Les chargeurs GaN offrent des vitesses de charge impressionnantes. Par exemple, un chargeur GaN de 65 W peut recharger un ordinateur portable en moins de deux heures. Grâce à leur meilleure gestion de l’énergie, ils évitent la surchauffe et réduisent le gaspillage d’énergie sous forme de chaleur.

De nombreux chargeurs GaN sont équipés de plusieurs ports USB (USB-A et USB-C), ce qui vous permet de recharger plusieurs appareils simultanément sans sacrifier la vitesse. Que vous rechargiez votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur portable en même temps, le chargeur s’adapte pour fournir une puissance optimale à chaque appareil.

Ils intègrent souvent des systèmes de sécurité avancés : protection contre les surcharges, contrôle de la température et gestion des surintensités. Comme ils chauffent moins, cela veut dire que leur durée de vie se voit prolongée. Bonne nouvelle pour le portefeuille. Dans le même esprit d’économie, grâce à leur faible perte d’énergie, les chargeurs GaN consomment moins d’électricité. Cela se traduit par des économies sur le long terme et un impact écologique réduit.

Comment choisir le bon chargeur GaN ?

Avec le grand choix de modèles disponibles, voici les principaux critères à considérer :

La puissance de sortie : déterminez vos besoins en fonction des appareils que vous souhaitez recharger :

déterminez vos besoins en fonction des appareils que vous souhaitez recharger : 30 à 45 W : idéal pour les smartphones et petits appareils ;

: idéal pour les smartphones et petits appareils ; 60 W ou plus : recommandé pour les tablettes et les ordinateurs portables.

Veillez à ce que la puissance corresponde aux exigences de vos appareils pour une charge optimale.

: recommandé pour les tablettes et les ordinateurs portables. Veillez à ce que la puissance corresponde aux exigences de vos appareils pour une charge optimale. Nombre de ports : si vous avez l’habitude de charger plusieurs appareils en même temps, optez pour un chargeur multiport. Un modèle avec un mix de ports USB-A et USB-C offre une grande flexibilité pour connecter différents appareils.

si vous avez l’habitude de charger plusieurs appareils en même temps, optez pour un chargeur multiport. Un modèle avec un mix de ports USB-A et USB-C offre une grande flexibilité pour connecter différents appareils. Portabilité et design : pour les déplacements fréquents, privilégiez un modèle compact avec des broches pliables. Certains chargeurs GaN sont spécialement conçus pour se glisser facilement dans une poche sans encombrer.

pour les déplacements fréquents, privilégiez un modèle compact avec des broches pliables. Certains chargeurs GaN sont spécialement conçus pour se glisser facilement dans une poche sans encombrer. Caractéristiques de sécurité : assurez-vous que le chargeur dispose de protections contre les surtensions, les surcharges et la surchauffe pour garantir la sécurité de vos appareils.

Les meilleurs chargeurs GaN pour 2025

Voici quelques sélections des modèles souvent cités dans le top pour cette année :

Anker Nano II 65W : compact, puissant, idéal pour les smartphones et ordinateurs portables ;

: compact, puissant, idéal pour les smartphones et ordinateurs portables ; Ugreen 100 W GaN Charger : multiport, capable de charger quatre appareils simultanément ;

: multiport, capable de charger quatre appareils simultanément ; Zendure SuperPort 100W : parfait pour les utilisateurs exigeants avec des besoins de charge élevés.

Les chargeurs GaN sont une avancée technologique majeure qui changent la façon dont nous rechargeons nos appareils. Plus petits, plus rapides et plus sûrs, ils sont un investissement judicieux pour tous ceux qui recherchent une solution de charge moderne et efficace. Si vous souhaitez rationaliser votre équipement, il serait peut-être temps de penser à cette technologie ?

Pour ceux qui aiment l’aspect technique, on vous laisse cette vidéo (en anglais) :