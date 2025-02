Qi2 : les dernières actualités sur la recharge sans fil

Le Wireless Power Consortium (WPC) a enfin officialisé Qi2, la nouvelle norme de recharge sans fil. Cette technologie promet une compatibilité universelle et un meilleur alignement grâce aux aimants. Conçue à partir du design MagSafe d’Apple, cette technologie prend en charge une puissance de charge allant jusqu’à 15 W. Elle permet aux utilisateurs d’iPhone et d’autres smartphones compatibles de profiter d’une recharge rapide sans passer par des accessoires coûteux.

L’essor des chargeurs Qi2 et les premiers appareils compatibles

Apple a été le premier fabricant à adopter Qi2 avec l’iPhone 15, et une mise à jour a été déployée pour les modèles depuis l’iPhone 12. Cependant, ce standard ne se limite pas aux iPhone : il s’agit d’un standard ouvert. Anker, Nomad, Satechi, Belkin et Mophie figurent parmi les premiers fabricants à commercialiser des chargeurs compatibles. Pour les utilisateurs Android, le HMD Skyline est actuellement le seul smartphone à prendre en charge le Qi2. Cependant, Google et d’autres marques prévoient d’intégrer cette technologie dès 2025.

Le Wireless Power Consortium a annoncé au CES que davantage d’appareils Android adopteront cette norme en 2025. Toutefois, tous ne disposeront pas nécessairement d’aimants. Le WPC a introduit la certification « Qi2 Ready » pour les smartphones nécessitant un étui avec un anneau magnétique pour s’aligner correctement. Tout cela, en respectant les spécifications de cette charge. Cette annonce corrobore les rumeurs indiquant que les Galaxy S25 de Samsung nécessiteront un étui pour profiter de la charge magnétique. Google a également confirmé son engagement envers Qi2 et contribue avec sa propre technologie de charge sans fil haute puissance au WPC.

Les avantages et les innovations apportées par ce nouveau standard

Qi2 apporte une simplification majeure dans l’écosystème de recharge magnétique. Contrairement à MagSafe, c’est un standard ouvert et plus abordable. Il unifie les solutions de recharge en remplaçant les chargeurs MagSafe certifiés (15W) et MagSafe compatibles (7,5 W). Samsung adoptera Qi2 avec sa gamme Galaxy S25 Ultra, bien que ces modèles nécessitent un étui avec un anneau magnétique.

Le WPC a également annoncé une nouvelle avancée dans la recharge sans fil embarquée. Une future mise à jour du standard Qi2, Qi v2.1, inclura la recharge sans fil en voiture. Cela sera possible grâce à une bobine mobile qui s’ajuste automatiquement pour s’aligner avec la bobine du smartphone. Une technologie développée par Panasonic Automotive Systems.

Côté accessoires, Satechi a annoncé des chargeurs Qi2 innovants, dont un modèle 3-en-1. Ce dernier intégrant un support pour Apple Watch et AirPods. Anker a lancé une nouvelle batterie MagSafe ultra-fine de 5 000 mAh avec une recharge sans fil Qi2 à 15 W.

Avec une compatibilité élargie, des accessoires plus abordables et une intégration croissante sur Android en 2025, Qi2 s’impose comme la référence en matière de recharge magnétique. Son ouverture et sa flexibilité seront sans doute les facteurs d’une adoption massive. Et tant mieux, puisqu’on ne pourra plus faire sans bientôt.