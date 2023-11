Les configurations requises pour Call Of Duty Modern Warfare 3

Encore quelques jours et Call of Duty Modern Warfare 3 va débarquer sur les différentes plateformes Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 et PC. Mais tous les PC ne pourront pas le faire tourner. Afin de se préparer en conséquence, le studio a publié cette semaine les configurations système minimales et celles qui sont recommandées. Déjà, vous pouvez télécharger le jeu si vous avez précommandé la version numérique, mais vous n’aurez accès à la campagne solo qu’à partir du 2 novembre à 18 h. Il faut attendre le 10 novembre pour que tout le jeu soit disponible.

La configuration minimale pour la campagne solo

Système d’exploitation : dernière mise à jour de Windows 10 64 bit

Carte graphique : AMD Radeon RX 470 ou NVIDIA GeForce GTX 960/1650

Processeur : AMD Ryzen 5 1400 ou Intel Core i5-6600

Espace de stockage : 149 Go en SSD

Mémoire RAM : 8 Go

La configuration minimale pour la campagne multijoueurs

Système d’exploitation : dernière mise à jour de Windows 10 64 bit

Carte graphique : AMD Radeon RX 470 ou NVIDIA GeForce GTX 960/1650

Processeur : AMD Ryzen 3 1200 ou Intel Core i3-6100

Espace de stockage : 79 Go en SSD

Mémoire RAM : 8 Go

La configuration recommandée

Système d’exploitation : dernière mise à jour de Windows 10 64 bit ou Windows 11 64 bit

Carte graphique : AMD Radeon RX 6600XT ou NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060

Processeur : AMD Ryzen 5 1600X ou Intel Core i7-6700K

Espace de stockage 149 Go en SSD

Mémoire RAM : 16 Go

Configuration compétitive / Ultra 4K

Système d’exploitation : dernière mise à jour de Windows 10 64 bit ou Windows 11 64 bit

Carte graphique : AMD Radeon RX 6800XT ou NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070

Processeur : AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-8700K

Espace de stockage : 149 Go en SSD

Mémoire RAM : 16 Go

Pour ce qui est du prix de COD MW3, vous avez le choix entre deux éditions. L’édition Standard est vendue à 79,99 euros et offre un accès anticipé ainsi qu’une apparence d’opérateur Zombie à Ghost. La deuxième option, l’édition coffre d’armes, coûte 109,99 euros. Elle fait bénéficier de tous les avantages de la version précédente ainsi que d’autres privilèges tels que :

Le pack d’opérateurs Ennemis jurés ;

Le plan d’arme traçante Faucheur d’âmes ;

Deux coffres d’armes ;

Le pass de combat de la Saison 1 (Black Cell) + 1100 PC + 50 passages de niveau.