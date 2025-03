Les lunettes AR de Snapchat franchissent une nouvelle étape technologique. Après le lancement des Spectacles de cinquième génération, Snap dévoile aujourd’hui des fonctionnalités clés. Nous avons ainsi l’intégration du GPS, un clavier virtuel et le suivi des mains amélioré. Ceci ouvre la voie à des expériences de navigation, de jeu multijoueur et d’interaction inédites. Découvrez en détail ce que ces nouveautés apportent.

Les lunettes AR de Snapchat gagnent en navigation, jeu multijoueur et interaction

Snap vient d’enrichir ses Spectacles avec deux nouveautés majeures : l’intégration du GPS et l’ajout d’un clavier virtuel. Six mois après le lancement de leur cinquième génération, ces lunettes connectées prennent désormais en charge les données de localisation (GPS, GNSS, boussole). Cela vous permettra ainsi des expériences immersives inédites. Par exemple, NavigatAR affiche des flèches directionnelles en réalité augmentée, tandis que Path Pioneer propose des parcours interactifs pour visites guidées.

Snapchat n’oublie pas le jeu multijoueur : Niantic a mis à jour Peridot Beyond. Les joueurs pourront ainsi se voir et interagir avec leurs Dot characters et ceux de leurs amis grâce aux données GPS. Côté interaction, Snap a perfectionné le suivi des mains. Le nouveau clavier AR, doté d’une disposition complète et numérique, facilite la saisie de texte sans smartphone. Un geste de préhension a été ajouté, et les lunettes reconnaissent désormais quand vous tenez votre smartphone.

Un produit encore réservé aux développeurs

Malgré ces avancées, les lunettes AR de Snapchat restent pour l’instant réservées aux développeurs. Proposées à 99 dollars par mois avec un engagement d’un an, elles bénéficient néanmoins d’une offre à moitié prix pour étudiants et enseignants. Cependant, leur autonomie limitée à 45 minutes constitue un frein notable. Surtout face à des concurrents comme les Ray-Ban Meta offrant 4 heures d’usage, mais sans projection AR.

Snap multiplie toutefois les initiatives pour encourager la créativité. Avec les Spectacles Community Challenges, les développeurs peuvent remporter jusqu’à 20 000 dollars chaque mois pour les meilleures créations AR. Aucune version grand public n’est encore annoncée, mais ces améliorations laissent présager un futur prometteur.

En bref, avec l’ajout du GPS, du jeu multijoueur et du clavier virtuel, les lunettes AR de Snap marquent une avancée majeure. Toutefois, leur accès limité et leur faible autonomie freinent leur adoption. Une version grand public se fait attendre, mais le potentiel est indéniable.