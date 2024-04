Pour créer, modifier ou partager du contenu numérique, il devient essentiel d’avoir un accès au service de stockage en nuage. Parmi les leaders du marché, iCloud d’Apple et Google Drive se démarquent. Lequel de ces deux services répond le mieux à vos besoins et à votre utilisation ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Les plateformes et les fonctionnalités

iCloud cible principalement les utilisateurs intégrés dans l’écosystème Apple. Elle est intégrée de manière transparente aux iPhone, iPad, Mac et autres appareils de la marque. Son point fort réside dans la synchronisation facilitée des données (photos, documents, contacts, etc.) entre tous vos appareils.

Même si l’interface utilisateur d’iCloud est plus simple et conviviale sur macOS et iOS, elle peut manquer de certaines fonctionnalités essentielles. Cependant, ce service de stockage cloud de la marque à la pomme est reconnu comme l’option la plus sécurisée. Il propose, entre autres, l’option de chiffrement de bout en bout pour la plupart des données.

Google Drive, quant à lui, est conçu pour être plus universel et fonctionner sur plusieurs plateformes. Il est accessible depuis n’importe quel appareil : Windows, Android, iOS. De plus, ce service offre de nombreuses fonctionnalités collaboratives et productives très appréciées des créatifs et des professionnels :

Suite bureautique intégrée : Google Docs, Sheets, Slides… ;

Partage et collaboration en temps réel sur les documents ;

Intégration avec des outils tiers comme Adobe CC, Trello, etc. ;

Gestion de plusieurs comptes…

iCloud vs Google Drive : sauvegarde et synchronisation des photos

La gestion des photos est l’une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens utilisent un service de stockage cloud. iCloud et Google Drive proposent des solutions performantes et attrayantes pour sauvegarder, synchroniser et partager facilement vos précieux souvenirs.

Chez Apple, la photothèque permet de synchroniser automatiquement les photos de votre iPhone, iPad ou Mac vers le cloud. Vous pouvez accéder ainsi à votre bibliothèque depuis tous vos appareils Apple.

Du côté de Google, c’est l’application Photos de votre smartphone qui se synchronise avec Google Drive pour sauvegarder vos photos dans le cloud. Vous pouvez alors consulter vos clichés partout, sur n’importe quel appareil (Android ou iOS).

Google Drive mieux qu’iCloud sur le stockage gratuit

Les deux services de stockage cloud offrent un espace de stockage gratuit, mais avec des capacités différentes :

iCloud : 5. Go gratuits

Google Drive : 15 Go gratuits

Il faut reconnaître que l’espace gratuit offert par iCloud est beaucoup trop limité et peut être rapidement consommé. Ce service a beau exister depuis plus d’une décennie, mais ses plans de stockage et ses prix restent toujours les mêmes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle John Gruder, de Darling Fireball, a lancé un appel à Apple pour qu’elle « offre davantage d’espace avec iCloud ».

Sinon, les 15 Go de Google se partagent entre Drive, Gmail et Google Photo. Cette offre est donc meilleure pour ceux qui ont besoin d’une grande capacité de stockage sans avoir à payer des frais supplémentaires.

iCloud vs Google Drive : prix d’abonnement mensuel

À long terme, il est probable que vous deviez souscrire un abonnement payant pour augmenter votre espace de stockage. iCloud et Google Drive commercialisent, l’occurrence, des formules payantes avec plusieurs paliers de stockage.

iCloud :

50 Go à 0,99 dollar/mois

200 Go à 2,99 dollars/mois

2 To à 9,99 dollars/mois

6 To à 29,99 dollars/mois

12 To à 59,99 dollars/mois

Google Drive (via Google One) :

100 Go à 1,99 dollar/mois

200 Go à 2,99 dollars/mois

2 To à 9,99 dollars/mois

5 To à 24,99 dollars/mois

10 To à 49,99 dollars/mois

Et le niveau de sécurité ?

Au niveau de la sécurité, les deux services utilisent des protocoles de chiffrement robustes pour protéger les données au repos et lors des transferts.

Apple va un peu plus loin avec le chiffrement de bout en bout sur certaines catégories de données sensibles. Cela concerne les mots de passe, notes et historique de Safari. iCloud et Google Drive disposent également tous deux de l’authentification multifacteurs obligatoires pour sécuriser davantage l’accès aux comptes. Si la confidentialité des données est une priorité absolue, iCloud reste l’option la plus sûre.

Tout dépend de vos besoins

Entre iCloud et Google Drive, le choix dépend largement de vos appareils et de vos besoins en stockage. La firme de Mountain View propose des plans jusqu’à 30 To, quand la solution d’Apple plafonne à 2 To.

Si vous utilisez principalement des produits Apple et vos besoins en stockage sont modérés, iCloud est l’option la plus pratique. Pour une expérience fluide et sécurisée, tout en bénéficiant de grandes capacités de stockage au-delà de l’offre gratuite, vous devriez opter pour iCloud+. Ce plan de stockage inclut diverses fonctionnalités haut de gamme comme iCloud Private Relay ou la possibilité de cacher votre adresse email. Il propose, en outre, un domaine de messagerie personnalisé, un stockage sécurisé pour vos caméras vidéo HomeKit et le partage familial.

En revanche, si vous travaillez en collaboration sur diverses plateformes ou avez besoin de vastes capacités de stockage, Google Drive est probablement le meilleur choix. C’est la solution cloud la plus polyvalente et fonctionnelle, particulièrement adaptée aux créatifs et professionnels.