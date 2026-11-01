La PS5 jailbreakée peut faire tourner vos jeux Steam en local, sans PC

La scène du jailbreak PS5 est en pleine effervescence depuis la rentrée. Après une boutique de jeux pirates et l’émulation de titres Nintendo, un nouveau projet a connu la popularité ce week-end. Baptisé Playden, il promet d’amener votre bibliothèque Steam sur la console de Sony. Les jeux PC y tournent dans leur code natif, directement sur le matériel de la PS5, sans passer par un PC distant.

Comment ça marche, sans émulation ni streaming

Playden n’émule pas les jeux PC et ne les recompile pas. Il les exécute en local, sur le processeur et la carte graphique de la console. C’est donc différent du Remote Play ou du cloud gaming où le jeu tourne ailleurs.

La magie repose sur Wine, que les utilisateurs de Linux connaissent bien. Il permet de faire tourner des applications Windows sur d’autres systèmes. Wine a récemment été porté sur PS5 jailbreakée, sous le nom de prospero-win. Playden s’appuie sur ce portage pour lancer les jeux, auxquels s’ajoutent des couches de traduction graphique.

Concrètement, DXVK et VKD3D-Proton convertissent les appels Direct3D, du 8 jusqu’au 12, en Vulkan, l’API que la console sait gérer. Cet ajout récent du support de DirectX 12 permet même à des titres exigeants comme Cyberpunk 2077 de tourner.

L’utilisateur installe l’application, se connecte à son compte Steam, le plus souvent via un QR code, et sa liste de jeux s’affiche. Une fois un titre installé, il apparaît comme une tuile sur le menu d’accueil de la PS5, un peu comme un jeu officiel. Chaque jeu s’exécute dans son propre environnement Windows isolé, si bien qu’un plantage ou un réglage reste cantonné à ce jeu. Les sauvegardes en ligne sont même prises en charge, ce qui permet de commencer une partie sur PC et de la terminer sur son canapé.

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Un projet prometteur mais encore expérimental

Le projet a un potentiel énorme, mais Playden reste actuellement en version alpha. D’après la liste de compatibilité du projet au 27 octobre 2026, 155 des 220 titres testés fonctionnent, ce qui laisse une part non négligeable de jeux encore récalcitrants. Des plantages sont donc à prévoir si vous tentez des titres très exigeants. Dans tous les cas, le projet évolue très vite, avec des mises à jour quasi quotidiennes ces derniers jours.

Deux conditions limitent aussi son usage. D’abord, il faut impérativement une PS5 jailbreakée. Le jailbreak Relapse, qui couvre les firmwares 7.00 à 13.60, ouvre cette porte. Ensuite, les modes en ligne des jeux ne sont généralement pas fonctionnels, ce qui réserve l’outil au solo.

Enfin, retenez que par défaut, le jeton d’authentification Steam est stocké en clair sur la console, ce qui n’est pas idéal pour la protection du compte.

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