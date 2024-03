Top 10 des meilleurs mangas de tous les temps

Connus pour leurs personnages attachants, emblématiques et aux caractéristiques singulières, leur intrigue profonde et très emballante, les mangas constituent l’un des livres les plus vendus au monde, en des millions d’exemplaires à chaque édition. De Naruto à One Piece en passant par Demon Slayer, ils ont su transcender les frontières culturelles pour devenir un phénomène universel. Alors que les passionnés viennent de perdre le mangaka Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, nous revenons ici sur le top 10 des mangas de tous les temps. Évidemment, chacun a droit à son avis.

1. One Piece

Œuvre magistrale d’Eiichiro Oda, One Piece suit l’épopée de Monkey D. Luffy. Animé par le rêve de devenir le roi des pirates, ce dernier commence son aventure après avoir acquis des pouvoirs élastiques suite à l’ingestion d’un fruit du démon. Accompagné d’un équipage hétéroclite, il navigue à travers des océans périlleux, affronte des adversaires redoutables et défie l’ordre mondial. Bien qu’il ne soit pas le plus coriace des pirates, la détermination de Luffy est sans commune mesure.

Le célèbre manga est sans aucun doute le plus populaire aujourd’hui et fait objet de diverses adaptations.

2. Dragon Ball

Dragon Ball est une œuvre emblématique créée par le mangaka japonais Akira Toriyama. L’histoire suit les aventures de Sangoku ou Son Goku, un jeune garçon aux capacités physiques extraordinaires et à la naïveté attachante. En compagnie de Bulma, ce dernier part à la recherche des Dragons Balls, des boules de cristal légendaires qui, une fois réunies, peuvent invoquer le dragon Shenron et exaucer n’importe quel vœu.

Cette saga légendaire a su conquérir les cœurs et les esprits de générations entières grâce à son mélange unique d’action palpitante, d’humour décalé et d’aventures épiques.

3. Naruto

Ce manga raconte l’histoire de Naruto Uzumaki, un jeune ninja qui aspire à devenir le plus grand ninja de son village et à être reconnu par ses pairs. Mais Naruto porte aussi le fardeau d’être l’hôte d’un puissant démon renard à neuf queues, ce qui lui a valu d’être rejeté et isolé par les habitants de son village, Konoha.

Avec Dragon Ball et One Piece, Naruto est considéré comme l’un des trois meilleurs mangas de tous les temps. Au-delà de son histoire inspirante, de ses combats légendaires, des personnages emblématiques, Naruto est une leçon de vie. Le jeune pitre devenu ninja a lutté contre tous les obstacles pour devenir l’un des puissants guerriers de son village.

Cette œuvre explore les thèmes de l’amitié, du dépassement de soi, de la persévérance et du destin.

4. Bleach

Bleach est un manga de Tite Kubo qui suit Ichigo Kurosaki, un humain devenu Shinigami (dieu de la mort) pour protéger les âmes humaines contre les Hollows. Au fil de l’histoire, le manga évolue sur une saga plus vaste et complexe qui implique des conspirations politiques et des ennemis plus redoutables. En raison de ces thèmes, on pense que toute la valeur du manga ne peut être comprise que par un adulte.

5. Demon Slayer

Aussi connu sous le nom de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer est un manga écrit et dessiné par Koyoharu Gotōge. L’histoire suit le parcours de Tanjirō Kamado, un jeune marchand de charbon dont la famille est massacrée par un démon, à l’exception de sa sœur Nezuko, transformée en démon. Déterminé à la sauver et à venger sa famille, Tanjirō rejoint les rangs des Pourfendeurs de démons.

Demon Slayer fait la part belle au Japon féodal, dont il représente magnifiquement les paysages et les costumes.

6. L’attaque des Titans

L’histoire de l’Attaque des titans (Shingeki no Kyojinen japonais) se déroule dans un monde post-apocalyptique. L’humanité est au bord de l’extinction en raison de l’apparition des Titans qui dévorent les humains sans raison apparente. Le récit suit principalement Eren Jäger, un jeune homme déterminé à venger la mort de sa mère tuée par une de ses créatures. Accompagné de ses amis Mikasa Ackerman et Armin Arlelt, Eren rejoint le bataillon d’exploration pour les combattre et découvrir la vérité sur leur existence. La lutte pour la survie donne souvent des pouvoirs inimaginables.

7. Slam Dunk

Si vous êtes un amoureux du basket-ball, vous connaissez sûrement ce manga, œuvre de Takehiko Inoue, ou tout au moins la série animée.

L’histoire de Slam Dunk tourne autour de Hanamichi Sakuragi, un lycéen immature et impulsif qui décide de rejoindre l’équipe de basket-ball de son lycée pour impressionner une fille dont il est tombé amoureux. Ensemble, avec d’autres coéquipiers, ils visent le titre national de basket-ball au Japon. Le manga met en œuvre la camaraderie, mais aussi les défis individuels.

8. Kingdom

Kingdom est un manga passionnant qui suit le parcours de Shin, un jeune homme de l’État de Qin, dans sa quête pour devenir un grand général. Dans son parcours, il croise la route de Hei Sei qui deviendra l’unificateur de la Chine. Ce qui rend Kingdom si captivant, ce sont ses batailles épiques et ses stratégies militaires qui reflètent l’art de la guerre dans toute sa grandeur. Chaque arc narratif est aussi bon, voire meilleur que le dernier.

9. Berserk

Souvent considéré comme l’un des meilleurs mangas de dark fantasy de tous les temps, Berserk est connu pour son univers brutal, ses scènes d’action intenses et graphiquement détaillées.

L’histoire débute avec Guts, un guerrier au passé douloureux qui se lie d’amitié avec Griffith un chef charismatique dirigeant une bande de mercenaires appelée la Troupe du Faucon. Malheureusement, ce dernier finit par le trahir.

10. Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist est l’histoire captivante de deux frères, Edward et Alphonse Elric. Après avoir perdu leur mère, ils tentent une résurrection (pourtant interdite) pour la ramener à la vie. Malheureusement, cela tourne mal. Pour retrouver ce qu’ils ont perdu, ils se lancent dans un voyage à travers le pays d’Amestris à la recherche de la pierre philosophale.

Il est indéniable que plusieurs autres mangas moins connus mérite de figurer dans ce top. Alors, quel est votre top 10 à vous ?