Développer un site web, une application web, mobile ou logiciel pour ordinateur prend énormément de temps. Mais ce temps serait encore plus énorme s’il n’existait pas des frameworks qui permettent aux développeurs d’avancer plus rapidement sans avoir à recoder certaines fonctions. Ils sont comme des boîtes à outils pour les développeurs, offrant une structure solide et des fonctionnalités prêtes à l’emploi pour la construction d’applications modernes. Mais au-delà de leur utilité technique, ces structures logicielles représentent en réalité bien plus : un univers complexe où se mêlent normes, conventions et philosophies propres à chacun.

Qu’est-ce qu’un framework ?

Un framework est un ensemble d’outils, de bibliothèques et de conventions qui facilitent le processus de développement logiciel. Il s’agit en quelque sorte d’une structure préétablie qui permet aux développeurs de travailler plus rapidement et efficacement en utilisant des modèles prédéfinis : ils n’ont plus besoin de créer certains outils ou fonctions à partir de 0. Par exemple, des fonctions pour gérer les interactions avec la base de données, les requêtes HTTP, etc. Ils peuvent se concentrer sur les fonctionnalités de leur application. Aussi, les frameworks existent pour un langage de programmation donné et on ne peut pas utiliser le framework d’un langage pour un autre.

En Python, il y a par exemple des frameworks tels que Django , Flask , Pytorch , TensorFlow , etc.

, , , , etc. En JavaScript : Node.js , Vue.js , React , Angular , etc.

, , , , etc. Quand on prend PHP, il y a le framework Laravel.

Le choix du framework à utiliser dépend par exemple de ce que vous souhaitez construire.

En effet, chaque framework existe pour un but donné.

Pour un projet IA en python, TensorFlow est sans doute recommandé ;

Pour qui souhaite faire dans l’analyse de données, PyTorch ou Numpy seront surement recommandés ;

Dans le cadre d’une application web, Flask ou Angular seront certainement proposés.

Le principal avantage d’un framework est qu’il offre une base solide sur laquelle on peut construire des applications, tout en suivant les bonnes pratiques du secteur. De plus, les frameworks permettent une meilleure collaboration au sein des équipes de développement, car ils offrent une architecture commune et des normes à respecter. Cela garantit que différents développeurs puissent travailler sur un projet sans problème majeur d’incompatibilité ou de cohérence. Enfin, les frameworks favorisent l’évolutivité des projets, puisqu’ils fournissent des structures flexibles et modulaires qui peuvent être facilement étendues ou adaptées selon les besoins spécifiques du projet.

VOIR AUSSI : Comment publier une application sur le Google Play Store Android ? Prérequis et étapes

Quelle est la différence entre un framework et une bibliothèque ?

La frontière entre un framework et une bibliothèque n’est pas toujours nette. Il est d’ailleurs difficile de la tracer précisément, notamment en termes d’usage et d’intégration.

Une bibliothèque est une collection de fonctions et de classes réutilisables qui peuvent être utilisées pour accomplir des tâches spécifiques. À la différence des frameworks, on appelle une bibliothèque simplement pour pouvoir accéder à ses fonctions et classes. Elle n’a pas de structure à imposer dans son utilisation, comme le font les frameworks.

Aussi, les frameworks sont utilisés pour développer des applications complètes. Une bibliothèque ne peut, à elle seule, permettre cela. Elle fera obligatoirement appel à d’autres bibliothèques pour le développement d’un projet entier.