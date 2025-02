Realme Neo 7 SE : un smartphone gaming abordable en approche

Le Realme Neo 7 SE promet des performances gaming haut de gamme à un prix attractif. Il paraît que ça sera un monstre de puissance avec un tarif sous la barre des 275 dollars. Il se positionnerait ainsi comme un concurrent direct du Redmi Turbo 4, qu’on nommera aussi le Poco X7 Pro par rebaptisation. Ce modèle offrirait un équilibre parfait entre intensité, autonomie et qualité d’affichage, séduisant ainsi les friands de jeux et de multimédia. Un futur best-seller à surveiller de près ? Focus sur ce qu’on sait.

Ses configurations techniques

Le Realme Neo 7 SE embarque un processeur Dimensity 8400-Max, légèrement en retrait par rapport au Neo 7. Côté mémoire, il proposerait plusieurs configurations : 8 Go, 12 Go, 16 Go, voire 24 Go de RAM, accompagnées de 128 Go à 1 To de stockage. De quoi répondre aux besoins des utilisateurs exigeants en matière de performances et d’espace.

Ce smartphone embarquerait un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution 1.5K (2780 x 1264 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran offre des couleurs vives et des noirs profonds, parfaits pour le gaming et le visionnage de contenus vidéo.

L’un des atouts majeurs du Realme Neo 7 SE sera sans doute sa batterie massive de 7 000 mAh. Si la vitesse de charge exacte reste inconnue, Realme étant reconnu pour sa charge rapide. Il est donc fort probable que l’appareil supportera au moins 65W de charge rapide. Selon les rumeurs, la charge pourra être garantie pendant 4 ans, moyennant 1 yuan supplémentaire.

VOIR AUSSI : RedMagic 10 Pro : un monstre pour le gaming et surtout accessible ?

Appareil photo et fonctionnalités supplémentaires

À l’arrière, on retrouve un double capteur composé d’un 50MP principal et d’un 8MP secondaire, tandis qu’à l’avant, un capteur selfie de 16 MP assure des clichés nets. L’intelligence artificielle optimisera les prises de vue, notamment en basse lumière. En bonus, le Realme Neo 7 SE intègre un IR Blaster pour contrôler des appareils électroménagers, un plus appréciable.

Dans l’ensemble, le Realme Neo 7 SE semble présenter les mêmes spécifications que le Realme Neo 7 sorti décembre dernier en Chine. La seule différence notable, selon les informations collectées, sera donc son chipset. En effet, il est bon de savoir que le Neo 7 ordinaire dispose de la puce Dimensity 9300 Plus, plus puissante.

Le Realme Neo 7 SE sera lancé en février 2025 et vise à bousculer le segment des smartphones gaming abordables. Son rapport qualité-prix agressif, combiné à un écran de qualité, une grande autonomie et des performances solides le permettra peut-être de bien percer le marché mondial. En effet, sa sortie devrait se faire en Chine dans un premier temps. La France et les autres pays devront donc attendre un petit peu.