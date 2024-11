Réduire les ondes des smartphones : 11 conseils pratiques

Plusieurs études récentes examinent l’effet des ondes magnétiques sur la santé humaine, avec des résultats souvent contradictoires ou alarmants. En dehors des personnes hypersensibles, il existe des gestes simples pour diminuer l’exposition aux ondes des smartphones.📱Les smartphones, devenus des outils essentiels de notre vie quotidienne, facilitent la connexion et l’accès à l’information. Toutefois, leur émission de radiofréquences suscite des inquiétudes sanitaires. Bien que les recherches n’aient pas établi de lien direct entre ces ondes et des effets néfastes, il est prudent de suivre certaines recommandations pour réduire cette exposition. Voici donc quelques conseils pratiques pour limiter les ondes des smartphones au quotidien. 🌐

Envoyer des messages texte au lieu d’appeler

Il est conseillé de privilégier les messages aux appels. En effet, lorsque vous rédigez ou lisez un message, votre smartphone reste mécaniquement éloigné de votre corps, ce qui réduit l’exposition aux ondes des smartphones. 📱 Cette approche est à la fois logique et efficace. Le SMS classique représente la meilleure option en termes d’ondes émises. Lors d’un appel, votre smartphone génère plus d’ondes électromagnétiques qu’avec un simple message. 🌟

Ne gardez pas votre téléphone dans vos poches

De nombreuses personnes ont l’habitude de mettre leur smartphone dans leur poche quand elles ne l’utilisent pas. Pourtant, cela réduit la distance entre votre corps et la source d’ondes. En plus d’émettre des ondes magnétiques, le téléphone peut chauffer, entraînant un inconfort et, potentiellement, affectant la fertilité masculine s’il est rangé dans une poche de pantalon. De plus, porter le téléphone avec un cordon autour du cou n’est pas idéal, car il se trouve près d’organes sensibles comme le cœur et l’estomac. Pour limiter cette exposition, optez pour votre sac à main ou sac à doslors de vos déplacements. Une fois chez vous ou au bureau, déposez-le simplement sur une surface. 🌟

Utilisez un kit mains libres ou des écouteurs

Toujours dans l’optique d’éloigner votre téléphone de votre corps, optez pour un kit mains libres ou des écouteurs. Cela crée une distance entre votre tête et l’appareil, réduisant ainsi l’exposition aux ondes électromagnétiques. Bien qu’il n’y ait pas de preuve concluante liant les appels longs à des tumeurs cérébrales, il est préférable de rester prudent. Le Bluetooth émet des ondes à faible puissance, surtout pour les appareils de classe 2 ou 3. En mode mains libres, vous pouvez réduire les radiations de 75 % à 5 cm et de 99 % au-delà de 18 cm. Pour réduire l’exposition, utilisez le mode haut-parleur lors des appels. Cela éloigne le téléphone de votre corps tout en offrant une bonne qualité d’appel. 📵📶📞

Ne pas dormir avec le téléphone près de la tête

Et enfin, il est important de ne pas dormir avec votre téléphone près de vous. Beaucoup de personnes le laissent sur la table de chevet ou même sous l’oreiller. Alors que cela augmentant radicalement leur exposition aux ondes. Pour réduire les risques, placez votre smartphone à une distance considérable de votre lit, de préférence à l’autre bout de la pièce. Mieux encore, activez le mode avion pendant la nuit pour désactiver toutes les transmissions de données sans fil. 🌙

Activez le mode avion

Il n’est pas nécessaire d’être constamment connecté. C’est une réalité que peu de gens acceptent. De nombreuses applications offrent désormais des options hors ligne pour consulter des vidéos ou des magazines. Au lieu de lire en streaming, téléchargez vos contenus. Cela ne prend qu’une minute ou deux pour un film sur votre plateforme de vidéo à la demande. Une fois téléchargé, activez le mode avion pour réduire significativement votre exposition aux ondes de votre smartphone. 📵

Optez pour des accessoires anti-ondes

Une autre astuce pour réduire les ondes de votre smartphone est d’opter pour des accessoires anti-ondes. De nombreux étuis et dispositifs sont conçus pour bloquer ou diminuer les émissions d’ondes. Bien que ces accessoires ne soient pas toujours approuvés par les autorités de santé publique, certains utilisateurs les trouvent efficaces pour réduire leur exposition. Si vous décidez d’en utiliser, veillez à choisir un produit fiable, testé par des laboratoires indépendants. 🛡️

Éviter les appels dans les zones à faible réception

Lorsque votre smartphone peine à trouver le réseau, il envoie beaucoup plus de signaux et émet donc davantage d’ondes. Dans de mauvaises conditions de réception, limitez l’utilisation du téléphone au maximum. Évitez de passer des appels dans des sous-sols, des ascenseurs ou des bâtiments aux murs épais. Attendez d’être dans une zone avec une bonne couverture réseau pour réduire l’exposition. 📶

Limitez l’utilisation des téléphones portables chez les enfants

Il est essentiel de rappeler que les enfants passent de plus en plus de temps sur les téléphones portables, les exposant ainsi aux ondes des smartphones. Leur taille et leur cerveau en développement les rendent plus vulnérables aux effets des ondes électromagnétiques. Il est donc recommandé de restreindre leur utilisation. Les téléphones devraient être réservés aux urgences, et pour les jeux sur tablette, choisissez des applications sans connexion Internet. 📵

Choisissez un smartphone avec un DAS faible

Saviez-vous que vous pouvez opter pour un meilleur téléphone ? Le Débit d’Absorption Spécifique (DAS) mesure la quantité d’ondes radio absorbées par le corps lors de l’utilisation d’un appareil mobile. Avant d’acheter un smartphone, vérifiez son DAS et privilégiez les modèles affichant une valeur plus basse. En Europe, le seuil réglementaire est de 2 W/kg, mais de nombreux modèles émettent beaucoup moins d’ondes. 📱

Évitez d’utiliser votre smartphone pendant la charge

Il est courant d’utiliser son smartphone pendant qu’il est en charge, mais il est préférable d’éviter cette pratique. Les téléphones émettent davantage d’ondes lorsqu’ils sont branchés, car ils restent en communication constante avec le réseau. De plus, cela peut provoquer une surchauffe de l’appareil et présenter d’autres risques pour la sécurité. 🔌

Gardez votre smartphone à jour

Les mises à jour logicielles ne se limitent pas à la sécurité ; elles peuvent aussi améliorer la gestion de l’énergie et réduire les émissions d’ondes. En maintenant votre smartphone à jour, vous garantissez un fonctionnement optimal et minimisez son DAS. Les autorités signalent parfois aux fabricants que certains modèles dépassent les normes, et des mises à jour sont alors proposées pour y remédier. N’oubliez pas d’accepter toutes les mises à jour qui vous sont suggérées. 🔄

Pour conclure,

Évitez les patchs et coques antiradiations souvent promus sur les réseaux sociaux, car leur efficacité n’est pas prouvée et peut même augmenter les ondes émises par votre smartphone. Réduire l’exposition aux ondes des smartphones demande juste quelques ajustements dans votre usage quotidien.🌿

