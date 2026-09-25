Galaxy S27 Ultra : Samsung met fin à sept ans de stagnation et confirme la plus grosse batterie de l’histoire de la gamme

Depuis le lancement du Galaxy S20 Ultra en 2020, Samsung reconduit inlassablement la même batterie de 5 000 mAh sur son smartphone le plus haut de gamme, génération après génération. Pendant ce temps, les marques chinoises concurrentes multipliaient les records de capacité. Une certification obtenue en Chine le vendredi 18 septembre laisse enfin entrevoir la fin de cette stagnation, avec une batterie annoncée à 5 700 mAh pour le Galaxy S27 Ultra.

Ce que révèle la certification chinoise

L’information provient de l’organisme chinois 3C, un organisme de certification obligatoire réputé fiable sur les questions de batterie et de charge des appareils électroniques. Les documents publiés font état d’une capacité nominale de 5 534 mAh pour le Galaxy S27 Ultra. Selon les conventions habituelles du secteur, cela correspond à une capacité typique d’environ 5 700 mAh. C’est cette dernière qui apparaîtra concrètement sur la fiche technique commerciale de l’appareil. Le Galaxy S27 Pro, référencé sous le nom de code SM-S957, figure lui aussi dans cette base de données, avec une capacité nominale de 5 087 mAh, correspondant à une capacité typique de 5 200 mAh.

Ces deux modèles ont également déjà obtenu une certification pour une charge filaire de 60 watts, une puissance que Samsung avait inaugurée cette année sur le Galaxy S26 Ultra. Contrairement à une simple fuite reposant sur des sources anonymes, une certification officielle délivrée par un organisme gouvernemental pèse nettement plus lourd dans la balance des informations disponibles sur un appareil encore non annoncé.

Une nouvelle gamme à quatre modèles pour 2027

Le Galaxy S27 Pro ne se contente pas de reprendre une dénomination déjà connue avec une meilleure batterie. Il s’agirait de la toute première fois que Samsung accole l’appellation « Pro » à un smartphone de sa série S, un choix de vocabulaire qui rappelle directement la stratégie de segmentation employée par Apple sur sa propre gamme d’iPhone.

Selon les informations disponibles, Samsung alignerait ainsi quatre modèles distincts pour 2027 : les S27 et S27+ en entrée de gamme, puis le S27 Pro et le S27 Ultra en haut de gamme, le premier venant se glisser entre le S27+ et l’Ultra sans pour autant remplacer ce dernier.

La fiche technique attendue pour ce nouveau S27 Pro évoque un écran OLED de 6,6 pouces, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, ainsi qu’un triple capteur photo avec un module principal de 200 mégapixels.

Le silicium-carbone, la technologie qui rend ce bond possible

Cette hausse de capacité s’explique très probablement par l’adoption d’une nouvelle chimie de batterie, à base de silicium-carbone. Cette technologie consiste à remplacer une partie du graphite habituellement utilisé dans l’anode par du silicium, ce qui permet de stocker davantage d’énergie dans un volume identique, sans avoir à épaissir le châssis du téléphone. Samsung a déjà introduit cette technologie plus tôt dans l’année sur ses smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, avant de l’étendre à sa gamme phare.

Sur ce terrain précis, Samsung reste toutefois en position de rattrapage plutôt que de leader. Selon les données publiées par Counterpoint Research, la capacité moyenne des batteries de smartphones a atteint 5 291 mAh dès janvier 2026. De même, les modèles proposant au moins 6 000 mAh représentaient déjà 29 % des ventes mondiales, contre seulement 10 % un an auparavant. Des constructeurs comme Xiaomi, Vivo ou Oppo dépassent d’ores et déjà régulièrement les 6 000 mAh, certains modèles franchissant même la barre des 7 000 mAh.

Noter cet article