Galaxy S27 Ultra : les trois gros défauts des photos de nuit enfin dans le viseur

Après sa domination sur les photos de journée, la marque coréenne veut franchir un pas dans la photographie de nuit. Selon le leaker Ice Universe, l’une des sources les plus fiables sur Samsung, le Galaxy S27 Ultra s’attaquerait frontalement à trois reproches qui collent aux Ultra depuis plusieurs générations : des couleurs trop froides, des lumières vives qui brûlent en pleine nuit et des ombres rongées par le bruit numérique. Et la bonne surprise, c’est la méthode choisie. Au lieu d’empiler encore des capteurs, Samsung miserait d’abord sur son traitement logiciel.

Samsung va corriger trois défauts des photos de nuit

Décidément, le modèle S27 Ultra va marquer une transition chez Samsung. Après l’avancée attendue sur la batterie, le prochain modèle haut devrait rompre avec les couleurs froides. Les clichés du S27 Ultra sortiraient nettement plus chauds, en rupture avec la colorimétrie froide installée depuis des années chez Samsung. Place à un rendu plus flatteur sur les peaux, les éclairages d’intérieur et les paysages.

Le deuxième progrès vise l’un des pires cauchemars de la photo de nuit. Jusqu’ici, un lampadaire lointain ou l’enseigne d’une boutique avait tendance à cramer en une tache blanche informe. L’objectif de la correction est de préserver la forme et la couleur de ces petites sources lumineuses.

L’autre défaut à corriger concerne les zones sombres. Le S27 Ultra pourra débarrasser les clichés de ces grains disgracieux qui envahissent les ombres dès que la lumière baisse. Ces bruits numériques reculeraientt nettement, avec des transitions plus douces entre les parties claires et foncées d’une image.

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Pour ces corrections, Samsung mise d’abord sur le logiciel

Avec Apple, nous savons depuis des années que le nombre de capteurs n’est pas le plus important. Une photo de smartphone est le fruit d’un capteur qui récolte la lumière, puis d’un processeur d’image qui interprète ces données. Les trois défauts visés relèvent précisément de cette seconde étape.

La température des couleurs, par exemple, n’est pas gravée dans le capteur. C’est un réglage décidé par le logiciel au moment de la balance des blancs. Samsung peut donc réchauffer tout le rendu de ses photos par une simple mise à jour de son traitement, sans toucher au matériel. Il en est de même du deuxième problème que constituent les hautes lumières et le bruit dans les ombres. Un bon algorithme de débruitage plus fins, aidés par un capteur qui encaisse davantage de lumière, permet de nettoyer ces grains sans détériorer la photo prise.

Le matériel n’est pas absent pour autant. Le S27 Ultra s’appuierait sur un capteur maison de 200 mégapixels, l’ISOCELL HP6, version taillée sur mesure du HPC. Capteur et logiciel avanceraient donc main dans la main.

Un pari stratégique assumé

Face à des rivaux chinois qui alignent déjà plusieurs capteurs à très haute définition, la firme coréenne veut jouer la carte de l’optimisation plutôt que celle de la surenchère matérielle. C’est un pari malin, puisque sur un smartphone, la photo se gagne autant dans le code que dans le verre. Or, depuis des années, c’est souvent le traitement qui fait la différence entre deux appareils aux fiches techniques voisines.

Ce choix a toutefois une contrepartie à ne pas masquer. Samsung pourrait supprimer le téléobjectif 3x, laissant l’appareil passer directement du grand-angle au zoom optique 5x, un périscope repris du S26 Ultra. L’intervalle intermédiaire serait comblé par un recadrage numérique dans le capteur principal, ce qui pourrait décevoir les amateurs de portraits et de photos à moyenne distance.

Deux autres nuances méritent d’être gardées en tête : un rendu plus chaud est un parti pris esthétique, pas une garantie de plus grande fidélité, et tout cela repose encore sur une fuite que Samsung n’a pas confirmée. Le Galaxy S27 Ultra est attendu début 2027, et c’est à ce moment seulement, clichés à l’appui, que l’on saura si la promesse tient.

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