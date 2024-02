Téléchargement vs streaming : qu’est-ce qui consomme le plus de données ?

Il est complètement révolu le temps où l’on doit attendre que le long téléchargement se termine avant de se mettre à regarder un film ou jouer une musique. Netflix, Spotify ou encore YouTube ont révolutionné le streaming. Ainsi, depuis des années, le streaming a pris le pas. Il consiste à regarder ou jouer un contenu alors qu’une partie du transfert de données est en cours. On n’est donc pas obligé d’attendre la fin du chargement pour regarder une vidéo en cours ou de commencer à jouer une musique. Nous streamons à chaque fois que nous regardons une vidéo en ligne. Mais entre ce système et le téléchargement en local, qu’est-ce qui consomme le plus de données ?

Le téléchargement vs le streaming

Le téléchargement est aussi vieux que les contenus multimédias sur le web. C’est le système le plus ancien qui permettait à l’utilisateur de sauvegarder le fichier en local sur son appareil avant de commencer à le lire. L’inconvénient, c’est que ce système peut être lent, selon la connexion internet. Aussi, l’utilisateur doit patienter la fin de la sauvegarde avant de découvrir s’il a téléchargé le bon fichier ou non et de commencer à le lire.

Contrairement à cette méthode, le streaming est un moyen pour ceux qui n’ont pas assez d’espace en local. Vous ne téléchargez rien, puisque vous regardez directement le contenu en ligne. C’est ce que nous faisons quand nous regardons une vidéo YouTube, Tik-Tok, Facebook, écoutons une musique sur Spotify ou encore regardons un film ou une série sur Netflix.

Comme le montre la série Playlist sur Netflix, c’est le choix du streaming plutôt que le téléchargement qui a permis à Spotify de se développer. Il en est de même pour Netflix.

La consommation des données : téléchargement ou streaming ?

Pour la consommation des données, le téléchargement et le streaming ne consomment pas toujours la même quantité de données. Selon le poids du fichier à lire, cette consommation peut être considérable.

Par exemple, si la musique à lire est de 10 Mo, le téléchargement ne vous prendra que 10 Mo environ. Pour ce qui est d’un film en haute définition qui pèse jusqu’à 2 Go et plus, les données prises seront tout autant.

Si vous connaissez le poids du fichier à télécharger, vous devez avoir plus de données, si vous utilisez des données mobiles. Par contre, si vous utilisez une connexion internet fixe ou Wi-Fi, l’impact n’est pas considérable sur les données qui seront consommées.

Par ailleurs, en streaming, il est possible que vous ayez besoin de plus ou moins de données, cela dépend des circonstances. En effet, pour les vidéos à lire en streaming, plusieurs versions de qualité sont prévues. Ainsi, lorsque la vitesse de la connexion n’est pas stable, la vidéo bascule automatiquement d’une qualité à une autre afin de continuer à jouer sans interruption. Selon le cas, vous pouvez regarder une vidéo de 4 Go, sans utiliser forcément 4 Go de données. Ceci arrive le plus souvent lorsque ladite vidéo a été streamée en basse qualité. Par contre, si vous avez une bonne connexion, la vidéo se joue normalement en haute qualité, consommant ainsi plus de données parfois.

Enfin, il est important de garder à l’esprit que le téléchargement vous permet d’avoir votre fichier en local et de le regarder autant de fois que vous le voulez sans nécessairement utiliser des données à chaque fois. Cette option peut être intéressante si vous connaissez au préalable ce que vous voulez regarder et l’appréciez fortement.