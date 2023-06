Google déploie 7 fonctionnalités sur les smartphones Android

Durant la conférence annuelle Google I/O 2023, le géant de Mountain view avait annoncé plusieurs fonctionnalités. Si certains devraient débarquer sur nos smartphones avec l’arrivée d’Android 14, la firme américaine vient de déployer d’autres sans attendre. Elles permettront notamment de renforcer la sécurité des utilisateurs, aideront à l’acquisition de nouvelles connaissances et amélioreront grandement l’expérience utilisateur. Néanmoins, il faudra patienter pour profiter de tout cela, puisque certaines des fonctionnalités ne sont disponibles qu’aux États-Unis actuellement.

Surveiller votre adresse mail en fuite sur le Dark Web

Chaque année, des millions d’adresses mail sont en fuite sur le Dark Web et vendues à des tierces pour du hacking. Dorénavant, Google va vous permettre de savoir si votre adresse mail est disponible sur le Dark Web, notamment via sa fonctionnalité baptisée Dark Web Report. C’est un outil disponible dans les paramètres de votre compte Google One. Vous pouvez y insérer votre adresse mail et il vous fera savoir si vous utilisez une adresse Gmail compromise. Si c’est le cas, le module vous proposera diverses solutions pour sécuriser votre compte.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux utilisateurs aux États-Unis. Elle sera étendue à plus de 20 pays dans les mois à venir. Ainsi de suite, la fonctionnalité sera accessible dans le monde.

Une aide à la lecture

Que ce soit pour les enfants qui apprennent à lire ou pour les adultes qui cherchent à s’améliorer ou se perfectionner dans une nouvelle langue, la fonctionnalité d’aide à la lecture devrait être très importante. Elle est ajoutée à la l’application Google Play Livres et accompagnera votre enfant lorsqu’il lit. La fonctionnalité met en exergue chaque syllabe d’un mot pour aider à une prononciation. Lorsque la lecture semble difficile, il est possible de recourir à la fonctionnalité qui va faire appel au système de synthèse vocale pour une prononciation exacte, en détachant chaque syllabe.

Cette fonctionnalité est disponible dans l’application Google Play Livres, sur tablette comme smartphone.

VOIR AUSSI : Ultra HDR : la technologie qui va révolutionner la photo sur les smartphones Android

Trois nouveaux Widgets pour améliorer l’expérience utilisateur

Google prospère dans son option de personnalisation. Le propriétaire d’Android vient de déployer trois nouvelles options de Widgets pratiques, mais qui ne seront peut-être pas utiles à tout le monde.

Désormais, ne ratez rien de l’évolution des cours de la bourse avec le widget Google Finance. Le module Google TV vous permet de garder un œil sur vos programmes préférés. Pour ce qui est de l’actualité, vous pouvez accéder aux toutes dernières infos en utilisant le Widget de Google Actualités.

VOIR AUSSI : Android : comment créer un raccourci sur l’écran d’accueil ?

Écouter Spotify et voir ses notes depuis votre poignet

Si vous avez une montre connectée qui tourne sous WearOS, Google va vous donner un peu plus de liberté. La firme de Mountain view vient d’annoncer l’arrivée de Spotify DJ. Directement ajoutée à votre montre, cette fonctionnalité vous permet d’écouter de la musique et vos podcasts depuis votre poignet. Cependant, elle est réservée aux abonnés Premium et n’est disponible que dans quelques pays (États-Unis, Canada, Irlande et Royaume-Uni) actuellement. Vous devez vous armer de patience pour la voir arriver en France et dans d’autres pays francophones.

Par ailleurs, plus besoin d’avoir votre smartphone à côté de vous pour consulter votre to-do list ou vos notes. Google va permettre d’ajouter des raccourcis à votre montre connectée WearOS pour consulter rapidement tout cela sans recourir à votre smartphone. Une fonctionnalité très pratique qui va réjouir plusieurs.