Le meilleur smartphone à moins de 500€ en 2023 : pourquoi s’offrir ce bon Samsung ?

Meilleur vendeur de smartphones sur le marché mondial, Samsung a beaucoup fait parler de lui en 2023 avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. Meilleur téléphone au monde, il embarque tout ce qu’un smartphone peut avoir en matière de haut de gamme. On ne tarit pas d’éloges sur les performances photographiques de l’appareil. Mais son prix reste son unique péché, puisque tout le monde ne pouvait se le permettre. En conséquence, la marque sud-coréenne a décidé de lancer un autre smartphone accessible à tout le monde, à moins de 500 €. Il s’agit de la Galaxy A54. Sorti moins d’un an après son prédécesseur, ce modèle a été grandement amélioré, embarquant les dernières technologies. Voici pourquoi craquer pour ce bon smartphone.

Écran de la Galaxy A54

Ce téléphone Samsung embarque un écran 6,4 pouces Super AMOLED 120 Hz. Contrairement à la dernière version, on perd 0,1 pouce, puisqu’il disposait d’un écran de 6,5 pouces. Il en est de même en termes de définition. Le nouveau téléphone propose 1080 x 2340 pixels, alors que l’ancien affichait 1080 x 2400 pixels comme définition. En gros, on perd du terrain. Néanmoins, en utilisation, les choses sont assez pratiques. Les polices de caractères sont assez grosses. Aussi, le téléphone propose une dalle lumineuse et des couleurs boostées, mais il faudra activer le mode vif pour en jouir.

Ensuite, Samsung ajoute la fluidité adaptative des mouvements à son écran. Ceci permet de gérer l’expérience visuelle en basculant automatiquement en 120 Hz ou en 60 Hz. Que vous jouiez ou regardiez une vidéo, vous profiterez de la meilleure expérience visuelle possible.

Très décrié autrefois pour la fragilité des écrans de ses Galaxy, Samsung s’est amélioré depuis quelques années. L’amélioration s’est d’abord ressentie sur les smartphones haut de gamme avant d’être étendue au milieu de gamme. Ainsi, l’écran de la Galaxy A54 est protégé par un verre Gorilla Glass 5.

VOIR AUSSI : Samsung arrête la mise à jour pour un de ses téléphones

Performances de la Galaxy A54

Avant tout, retenez que la Samsung Galaxy A54 est un smartphone très puissant. Cela ne se voit pas directement avec les composants, il faut d’abord entrer dans les détails.

Pour fait tourner son téléphone, Samsung l’a doté d’une puce maison, l’Exynos 1380. D’après le fabricant lui-même « l’Exynos 1380 offre une vitesse d’exécution jusqu’à environ 40 % plus rapide, un chargement de jeu 20 % plus rapide et des performances multicœurs puissantes de 30 %». La promesse est belle et cela se démontre bien durant l’utilisation.

Le SoC qui équipe la Galaxy A54 est octocœur, dont 4 Cortex-A78 puissants et rapides pouvant atteindre une fréquence de 2,4 GHz ; les autres cœurs ne dépassent pas 2 GHz. En plus de sa puissance de base, le SoC est boosté à l’intelligence artificielle. Ce qui lui permet d’offrir des performances bluffantes. Il est suffisamment préparé pour jouer à des jeux, faire des photos, regarder des vidéos et jouer de la musique.

Sur les benchemarks, la Galaxy A54 met une vanne nette au Redmi Note 12 Pro+. Il se rapproche nettement des performances de la Galaxy S21, notamment grâce à son processeur neuronal.

VOIR AUSSI : Les 5 meilleurs Android pour la photo en 2023

Photos et vidéos de la Galaxy A54

En termes de photos et de vidéos, la Galaxy A54 se montre également convaincante. Il propose :

un capteur principal de 50 Mpx,

un Ultra grand-angle de 12 Mpx,

un macro de 5 Mpx,

un capteur frontal de 32 Mpx.

Certains diront peut-être qu’on perd du terrain, puisque le précédent modèle embarquait un capteur principal de 64 Mpx. Néanmoins, retenez que les capteurs ne font pas tout. Il y a aussi le traitement logiciel. Et c’est ce qui fait la force de la Galaxy A54, parce qu’elle bénéficie des performances de l’IA pour offrir un traitement incroyable. Grâce à lui, les clichés sont satisfaisants, parfois au-delà des espérances. Mais de temps en temps, l’implication de l’IA est excessive et les couleurs sont très artificielles.

Après la capture, vous avez la possibilité de remastériser les photos prises grâce à l’IA pour une meilleure qualité. Pour les photos portraits, vous pouvez renforcer le flou ou lui donner une autre forme.

Niveau autonomie, l’A54 se montre aussi convaincant. Sans une utilisation excessive (jeu, vidéos, photo), le téléphone tient une journée et demie. Néanmoins, il est relativement lent à la charge. Mais par-dessus tout, c’est un téléphone facile à réparer, car il possède un indice de réparabilité de 8,4/10.