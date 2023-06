Samsung arrête la mise à jour pour un de ses téléphones

Samsung vient d’annoncer une révolution pour l’un de ses meilleurs téléphones. Le Samsung S10 ne bénéficiera plus de mises à jour à l’avenir. Depuis le 8 juin 2023, il est considéré par la marque asiatique comme un téléphone à oublier à ce jour, le S10 est toujours considéré comme la dernière gamme phare du fabricant. Une révolution s’impose, puisque le dernier téléphone Samsung Galaxy A54 rencontre plus de succès auprès des utilisateurs.

Adieu vénérable Samsung Galaxy S10 !

Sorti en février 2019, la Samsung Galaxy S10 est un véritable joyau de la marque sud-coréenne. Les téléphones de la gamme ont bénéficié de 3 ans de mise à jour majeure d’Android. À l’époque, ils étaient commercialisés avec la version Android 9. Pour les utilisateurs qui ont mis à jour régulièrement leurs téléphones, ils doivent actuellement tourner sous Android 11.

Ainsi, tous les modèles de la gamme Galaxy S10 ont reçu périodiquement toutes les mises à jour nécessaires. Après les mises à jour de sécurité mensuelle, ils sont passés à un intervalle trimestriel en avril 2022. Depuis ce changement, de nombreux téléphones ont été abandonnés. Il ne restait que les S10 5G. Aujourd’hui, c’est déjà la fin de l’aventure pour ces téléphones. Samsung ne publiera plus de mises à jour que s’il y a une grande faille de sécurité. Plus de mises à jour Android, plus de correctifs de sécurité, plus de mises à jour One UI.

Le plus petit de la gamme est sauf pour le moment

Tout comme le S10 5G avait été sauvé à l’époque, Samsung a laissé une chance aux utilisateurs du S10 Lite. Ceux-ci continueront à recevoir les mises à jour de sécurité trimestrielle jusqu’à un bon moment donné. Toutefois, la version d’Android n’évoluera plus et le One UI ne changera pas non plus. Mais de nouvelles fonctionnalités proches d’Android 13 pourraient être fréquemment déployées sur ces téléphones.

Petit à petit, Samsung est en train de ranger la gamme S10, au terme d’un parcours honorable. Si vous êtes détenteur d’un tel téléphone, vous pouvez installer une ROM alternative. Sinon, pourquoi ne pas passer à un nouveau téléphone plus récent tel que la Samsung Galaxy A54, un excellent téléphone à petit budget. Si vous avez un peu plus d’économies, n’hésitez pas à passer à la Samsung Galaxy S23, considéré aujourd’hui comme le meilleur téléphone sur le marché.