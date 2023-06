Top 10 streamers Twitch les plus populaires en France

Que vous soyez un amateur de gaming, de discussions animées ou de divertissement en général, ces talents français ont su conquérir une large audience grâce à leur charisme et à la qualité de leur contenu. Nous vous présenterons le top 10 des streamers Twitch les plus populaires en France qui ont su se démarquer. Préparez-vous à découvrir des personnalités uniques et des univers variés qui sauront vous captiver et vous faire passer des moments inoubliables. Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez le monde du streaming, ces streamers français vont vous étonner et vous divertir. Alors, installez-vous confortablement et plongez dans l’univers passionnant de ces incroyables talents !

La vie, c’est comme un jeu vidéo : il y a des hauts, des bas, des obstacles, mais c’est en persévérant qu’on finit par atteindre ses objectifs. Squeezie

Squeezie : Un streamer emblématique et passionné du gaming

Squeezie, de son vrai nom Lucas Hauchard, est l’une des figures emblématiques de la scène du streaming français. Depuis ses débuts sur Twitch, il a rapidement conquis le cœur de son public en partageant sa passion pour le jeu vidéo. Doté d’un charisme indéniable, Squeezie propose des streams captivants et divertissants, créant une atmosphère conviviale et chaleureuse. Il est l’un des streamers Twitch français le plus suivi, avec plus de 4 millions de followers. Malgré sa diffusion de contenu peu régulière, il bénéficie de sa grande communauté sur YouTube et de projets d’envergure comme le GP Explorer. Ce qui lui permet de se maintenir en tête de ce classement malgré sa présence irrégulière sur la plateforme.

VOIR AUSSI : Top 10 streameuses Twitch les plus populaires en France

Gotaga : Le streamer français spécialisé dans les jeux vidéo

Gotaga, de son vrai nom Corentin Houssein, est un streamer français très populaire sur Twitch, se spécialisant dans les jeux vidéo. Initialement joueur professionnel. Il a acquis une immense notoriété grâce à son niveau de jeu exceptionnel, devenant le joueur français le plus titré sur Call of Duty (console).

En 2013, Gotaga a co-fondé l’équipe « Vitality », qui est aujourd’hui considérée comme l’une des trois structures les plus puissantes d’Europe dans l’esport.

Avec l’avènement du jeu Fortnite, Gotaga a connu une explosion de popularité en tant que streamer, se consacrant pleinement au jeu. Il a participé à de nombreuses compétitions aux côtés des meilleurs joueurs, tels que « Ninja ». Aujourd’hui, Gotaga figure parmi les streamers les plus influents de la scène française. Le 13 avril 2023, Gotaga a annoncé la création de son propre club esport, « Gentle Mates », en collaboration avec Squeezie & Brawks.

LeBouseuh : Un streamer polyvalent et créatif sur Twitch

LeBouseuh est un streamer français qui a connu une ascension fulgurante dans le monde du streaming. Il a débuté sa carrière en 2015 sur YouTube, puis a rejoint Twitch en 2017 pour partager ses parties de jeu en direct. Sa popularité a explosé lorsqu’il s’est consacré à des jeux tels que Fortnite, F1 2019, Dofus et Rocket League. Polyvalent et passionné, LeBouseuh a su captiver une large communauté de fans avec ses diffusions régulières sur sa chaîne Twitch. Son talent et son charisme en font l’un des streamers les plus appréciés de la scène française, et il continue de divertir ses spectateurs avec sa variété de contenus et sa présence dynamique en ligne.

VOIR AUSSI : 5 streamers Twitch à suivre qui ne jouent pas aux jeux vidéos

ZeratoR : Le streamer polyvalent et entrepreneur de l’univers du gaming

ZeratoR, de son vrai nom Adrien Nougaret, est un streamer français de renom dans l’univers du gaming. Depuis ses débuts en 2010, il s’est distingué en tant que commentateur et animateur talentueux. Basé à Montpellier, il a collaboré avec des organisations prestigieuses telles que Millenium et Eclypsia avant de devenir indépendant en 2015. ZeratoR est principalement actif sur Twitch, où il diffuse ses sessions de jeu en direct, tandis que ses rediffusions sont disponibles sur YouTube.

ZeratoR a également établi le record français du nombre de spectateurs simultanés sur Twitch lors de cet événement, avec 707 071 viewers sur son propre stream

En plus de streamer, ZeratoR est un acteur majeur de l’esport en tant qu’organisateur et commentateur de compétitions populaires comme la « Zrt Trackmania Cup » et la « ZLAN ». Il dirige également sa propre société de production, « ZQSD Productions », qui soutient des projets et des événements liés au gaming et au streaming. Parmi ses réalisations marquantes, l’organisation annuelle du « Z Event », un marathon caritatif diffusé sur Twitch, a atteint des records de collecte de fonds.

Aminematue : Un streamer français qui enflamme Twitch

Amine, connu sous le pseudonyme « Aminematue », a débuté sa carrière de streamer sur Twitch en avril 2020 et s’est rapidement hissé parmi les streamers francophones les plus populaires en seulement deux ans. Avant de se lancer dans le streaming, Amine avait déjà bâti une audience sur Twitter grâce à ses tweets humoristiques qui ont suscité l’enthousiasme d’un grand nombre d’internautes.

Sur Twitch, Amine est un streamer très populaire en France. Il joue principalement à GTA V RP et League of Legends, où il a un niveau de jeu impressionnant. Il a également organisé une compétition de football entre streamers appelée « Five Club », qui a attiré en moyenne plus de 100 000 spectateurs sur Twitch. À seulement 27 ans, il est devenu l’un des streamers Twitch français les plus célèbres de la plateforme.

VOIR AUSSI : Comment devenir un excellent streamer ? Notre guide de A à Z

Locklear : Le joueur compétitif aux lives débordants d’énergie

Ancien joueur compétitif sur Battlefield 3 et Call of Duty Black Ops 1, Locklear s’est tourné vers le monde de YouTube et du streaming depuis 2010. Initialement spécialisé dans les jeux de tir à la première personne, il excelle en tant que sniper. Connue pour sa folie et son énergie débordante, il est réputé pour ses discours motivants destinés à ses viewers.

En tant que grand ami de Squeezie, on le voit souvent dans ses lives, apportant toujours une ambiance amusante et piquante. On peut également le retrouver sur YouTube, où il publie des rediffusions de moments live et des best-of.

Domingo : De streamer League of Legends à l’organisation d’événements sportifs

Domingo, de son vrai nom Pierre-Alexis Bizot, est un streamer parisien. Après avoir commencé sa carrière en commentant des parties de Call of Duty, il s’est rapidement tourné vers League of Legends, devenant un streamer indépendant sur Twitch. En plus de son succès sur la plateforme, Domingo s’est distingué en animant des émissions télévisées telles que BeIN eSports et en organisant des événements sportifs, notamment des courses cyclistes, des courses à pied et un tournoi de basket avec des personnalités renommées. Il a également créé son propre festival, “le Popcorn Festival”, dans la ville de Montcuq, et a organisé un tournoi de basket intitulé « 3v3 Contest » avec la participation de personnalités renommées, dont Tony Parker.

Sa capacité à élargir son influence au-delà du gaming en fait un streamer polyvalent et créatif.

Michou : Le vidéaste et streamer devenu star

Michou, de son vrai nom Miguel Mattioli, est un vidéaste et streamer connu pour ses parodies, challenges et contenus de gaming sur YouTube. Il a créé la « Team Croûton« , une équipe regroupant d’autres influenceurs et streamers de renom. Michou a également sorti un EP de rap en 2020. Il a participé à des événements majeurs tels que « Danse avec les Stars » où il a décroché la troisième place, ainsi que le marathon de gaming « ZEvent 2021 » sur Twitch, contribuant à collecter plus de 10 millions d’euros pour l’association Action contre la Faim.

VOIR AUSSI : Twitch : 10 conseils pour interagir avec votre audience et fidéliser les viewers

Kameto : Le streamer multigaming qui domine les EU Masters de League of Legends

Kameto, également connu sous le nom de Kamel Kebir, est un streamer multigaming talentueux. Il a débuté sa carrière sur Twitch en 2013 en tant que streamer solitaire et s’est rapidement fait remarquer grâce à ses compétences impressionnantes sur League of Legends. Après avoir rejoint Eclypsia en 2015 en tant que joueur et streamer de League of Legends, Kameto a participé activement aux challengers series. En 2017, il a créé sa propre communauté, la « Kameto Corp« , et a lancé des projets tels que l’émission « Radio Sexe » avant de fonder la « Karmine Corp », un club esport qui a remporté les EU Masters à plusieurs reprises, établissant ainsi sa domination sur la scène compétitive.

Sardoche »: Le roi du sel du streaming jeux vidéo

Andréas Honnet, alias « Sardoche », est un joueur compétitif de League of Legends qui s’est lancé dans le streaming en 2014. Surnommé le « roi du sel » pour son style de jeu agressif et ses réactions passionnées, il a suscité une grande popularité sur Twitch. Malgré une suspension de six mois dans LoL pour son comportement toxique, Sardoche a diversifié son contenu et est apparu régulièrement dans l’émission « Popcorn ». Son retour triomphant en 2020 a attiré plus de 148 000 spectateurs.

Twitch est une plateforme riche et diversifiée où les possibilités de divertissement sont infinies. Que vous soyez passionné de gaming, de streaming créatif, d’échanges interactifs ou d’émissions thématiques, vous trouverez certainement votre bonheur. Chaque profil de streameur est unique et offre une expérience captivante et inspirante.

Bonus Vidéo : L’évolution des plus gros streamers Twitch français