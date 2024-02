Windows 12 : Ce que l’on sait jusqu’à présent

Microsoft s’apprête à introduire Windows 12, un pas en avant depuis le récent Windows 11. Bien que les détails soient encore flous, des murmures dans l’industrie laissent entrevoir des innovations. Peut-être même une touche d’intelligence artificielle. Rompant avec sa précédente politique de mise à jour continue pour Windows 10, Microsoft semble revenir à un cycle de lancement plus traditionnel. Notamment avec une nouvelle version majeure prévue environ tous les trois ans.

Cette nouvelle orientation suscite une grande anticipation autour de Windows 12, attendu comme une avancée significative dans l’écosystème Windows.

La sortie de Windows 12: Ce que l’on sait

La sortie de Windows 12 est un sujet brûlant, avec une date de lancement attendue en 2024, plus précisément à l’automne. Cette estimation n’est pour l’instant qu’une rumeur, mais elle s’appuie sur des indications solides venant de sources fiables dans l’industrie. Microsoft n’a pas encore confirmé de date officielle, se contentant de faire des allusions subtiles.

L’automne 2024 semble être un moment clé pour le lancement de Windows 12, peut-être même dès octobre. Des déclarations d’acteurs majeurs, telles qu’Intel, renforcent cette anticipation en prévoyant une augmentation des ventes de CPU en 2024, en partie grâce à ce nouveau système d’exploitation. Des figures de l’industrie informatique comme le président de Quanta et le PDG d’Acer suggèrent même une sortie possible dès juin 2024.

Il est important de noter que ces informations ne sont pas encore officielles. Microsoft ne dévoile pas encore son calendrier de déploiement. Malgré la mention du nom de code interne « Next Valley » pour cette nouvelle version. Windows Central, souvent bien renseigné, suggère une disponibilité de Windows 12 autour de l’automne 2024. Remplaçant ainsi potentiellement la grande mise à jour d’automne prévue pour cette année.

Une mise à jour gratuite et payante pour certains ?

La question du coût de Windows 12 soulève des interrogations. Microsoft ayant proposé Windows 11 gratuitement, il est peu probable qu’ils modifient radicalement leur stratégie pour Windows 12. Il suggère ainsi une mise à jour gratuite pour les utilisateurs actuels de Windows 10 et 11. Cependant, ceux avec des versions plus anciennes ou achetant de nouveaux PC pourraient devoir payer pour Windows 12. Des rumeurs sur un potentiel système d’abonnement ont circulé, mais ont été réfutées par des sources fiables. La stratégie de tarification de Microsoft pour Windows 12 reste donc une énigme.

Configuration requise pour Windows 12

Les détails précis sur la configuration requise pour Windows 12 n’ont pas encore été officiellement annoncés. Cependant, il est probable que Microsoft maintienne ou augmente les exigences matérielles pour garantir la sécurité et la performance optimale du système d’exploitation. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des spécifications similaires ou plus élevées à celles de Windows 11. Il nécessitait une puce TPM 2.0 et des processeurs récents d’Intel ou d’AMD. Restez attentif aux annonces de Microsoft pour recevoir des informations officielles et détaillées sur les exigences de Windows 12.

Les nouveautés majeures pour Windows 12

Windows 12 est en cours de développement et promet d’apporter plusieurs innovations qui pourraient transformer l’expérience utilisateur.

L’IA au cœur de Windows 12

Avec Windows 12, Microsoft s’oriente vers une intégration poussée de l’intelligence artificielle. Dépassant les avancées déjà réalisées dans Windows 11 et autres produits phares. Cette nouvelle version promet d’améliorer l’expérience utilisateur grâce à l’IA. Notamment avec des améliorations dans la retouche photo, les appels vidéo et une gestion plus efficace des ressources du système. L’utilisation des modèles GPT d’OpenAI devrait révolutionner l’utilisation des applications natives. Continuant ainsi l’évolution déjà amorcée par les applications de Microsoft 365.

CorePC : Un Système Modulable

Windows 12 pourrait introduire CorePC, une évolution du projet CoreOS. Ce système modulaire offrirait une base commune adaptable aux besoins spécifiques de différents appareils. Cette modularité permettrait une personnalisation accrue de l’interface, des fonctionnalités, des pilotes et des API en fonction de l’appareil utilisé. L’avantage majeur serait une version allégée et plus facile à mettre à jour, adaptée à chaque machine.

Amélioration du gaming dans Windows 12

Windows 12 va apporter des améliorations significatives pour les joueurs PC. Inspiré par les Xbox Series, le système inclura la fonction « Quick Resume » qui permet de reprendre un jeu là où il a été laissé, même après une mise en veille prolongée. De plus, Microsoft envisage une interface optimisée pour les PC portables de type console, comme l’ASUS ROG Ally. Des mises à jour majeures de DirectX sont aussi prévues, potentiellement intégrant des standards pour des techniques de supersampling telles que AMD FSR, Nvidia DLSS et Intel XeSS. Ces innovations visent à améliorer l’expérience de jeu sur les appareils Windows.

Transition vers ARM

Windows 12 pourrait accélérer le passage des processeurs x86 aux puces ARM pour les PC portables. Les performances supérieures des MacBook d’Apple équipés de puces ARM motivent ce changement. Microsoft prévoit d’optimiser Windows 12 pour l’architecture ARM, améliorant ainsi l’efficacité et les performances. Qualcomm prépare une nouvelle plateforme ARM pour PC, Oryon, promettant de meilleures performances. Parallèlement, Microsoft envisage d’ouvrir la prise en charge d’ARM à d’autres fabricants comme MediaTek. Suivant ainsi la tendance observée chez les Chromebooks de Google et Nvidia.

Renforcement de la sécurité

Windows 12 s’oriente vers un renforcement significatif de ses fonctionnalités de sécurité, en mettant l’accent sur la mise à jour des protocoles de sécurité. La désactivation des versions plus anciennes et vulnérables de TLS (1.0 et 1.1) marque une étape importante dans cette direction. Tandis que le support des versions plus récentes et sécurisées (TLS 1.2 et 1.3) continue. Cette mise à jour souligne l’engagement de Microsoft à offrir une protection plus robuste des données et des communications dans son système d’exploitation.

D’autres nouveautés attendues pour Windows 12

Windows 12 envisage de retirer définitivement le panneau de configuration traditionnel. Au lieu de cela, une interface de réglages unifiée intégrerait entièrement les paramètres du système, offrant une gestion plus intuitive et centralisée. Arrivée des fonds d’écran animés : Les utilisateurs de Windows 12 pourraient bénéficier de fonds d’écran animés, ajoutant une touche dynamique et personnalisable à leur environnement de bureau.

Cette mise à jour pourrait marquer le retour inattendu de MSN Messenger, possiblement fusionné avec Skype et Teams, offrant une nouvelle solution de communication intégrée. Interface tactile et clavier optimisée : L’interface utilisateur de serait conçue pour être aussi fluide en tactile qu’avec un clavier et une souris, assurant une expérience utilisateur cohérente sur différents dispositifs.

Et si Windows était dans le cloud !

Microsoft envisage de lancer un système d’exploitation Windows entièrement basé sur le cloud. Ce système fonctionnerait sur les serveurs de Microsoft, transmettant image et son en streaming aux appareils utilisateurs, à l’instar de Shadow. L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’accéder à Windows depuis n’importe quel écran. Ainsi offrant une expérience numérique uniforme sur tous les appareils, qu’ils soient de bureau ou mobiles. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Microsoft de renforcer ses services cloud, y compris l’utilisation potentielle de puces ARM propres à l’entreprise.

Bonus : Tester Windows 12 en Avant-Première

Avant son lancement, il sera possible de tester Windows 12 via le programme Windows Insider, en utilisant le canal Canary créé spécialement pour cette phase de test. Il est important de noter que ces versions bêta peuvent être instables. De plus, certaines fonctionnalités testées peuvent ne pas être incluses dans la version finale. Pour plus d’informations et pour vous inscrire au programme Windows Insider, visitez le site officiel de Microsoft Windows Insider : Windows Insider Program.

Il semble être un pas important dans l’évolution de Microsoft, avec des innovations marquantes et des améliorations significatives qui promettent d’enrichir l’expérience utilisateur.

Découvrez en vidéo un concept de Windows 12

De nombreux concepts de Windows 12 sont disponibles sur Youtube, offrant une source d’inspiration pour imaginer les innovations à venir dans cette future version du système d’exploitation.