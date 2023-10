Les pouvoirs de GPT-4 Vision, l’IA qui voit et comprend les images !

Dans le sillage des récentes avancées, ChatGPT a franchi une frontière technologique majeure avec son ajout révolutionnaire, GPT-4 Vision. Imaginons un monde où les mots ne suffisent plus, mais où l’IA peut voir et comprendre. Comment cette nouvelle dimension visuelle redéfinit-elle l’expérience conversationnelle? Explorez le futur de la communication et plongez dans un univers où chaque interaction devient une expérience visuelle inédite.

C’est quoi GPT-4 Vision ?

En mars 2023, GPT-4 a créé une onde de choc avec son approche multimodale, repoussant les limites des capacités d’OpenAI. Toutefois, l’annonce très attendue de GPT-4 Vision (GPT-4V) a été stratégiquement retardée jusqu’en septembre, par souci des répercussions sur la vie privée associées à la reconnaissance faciale.

Après des évaluations approfondies et la mise en œuvre de mesures de sécurité strictes, OpenAI a confirmé la préparation de ce modèle, fusionnant le traitement naturel du langage et la vision par ordinateur. ChatGPT se prépare à une réinvention visuelle. Bientôt, notre chatbot emblématique ne se limitera pas à la compréhension des mots, mais s’engagera également dans l’interprétation visuelle du contenu des images.

Cette mise à jour révolutionnaire propulse ChatGPT dans une ère où l’intelligence artificielle s’étend au domaine visuel.

VOIR AUSSI : ChatGPT surpasse l’intelligence émotionnelle humaine de manière éclatante

Les capacités de GPT-4 Vision

Grâce à la puissance de GPT-4 Vision, une toute nouvelle dimension s’ouvre dans le monde de l’intelligence artificielle. Voici un aperçu des incroyables capacités de cet outil révolutionnaire:

Identification universelle: Uploadez une image, que ce soit d’une plante exotique, d’un animal, d’un personnage fictif, ou de tout autre objet, et laissez l’IA vous fournir une description détaillée. Découverte touristique: Explorez une nouvelle ville ou un pays inconnu en utilisant GPT-4V pour identifier instantanément les monuments qui suscitent votre curiosité. Traduction d’images: Extrayez et traduisez du texte à partir d’une image, ou plongez dans les langues anciennes présentes sur des illustrations de vieux livres. Analyse de données visuelles: GPT-4 Vision n’est pas limité aux mots. Il peut lire des graphiques, des diagrammes, et en tirer des conclusions, faisant de lui un allié inestimable pour les analystes de données. Conversion d’image: Une nouveauté passionnante, transformez une simple image en un logiciel fonctionnel ou même en un site web interactif. Ainsi en un claquement de doits vous pourrez transformer une maquette d’un site web en véritable site internet. Détection architecturale: Explorez le monde de l’architecture avec GPT-4 Vision qui peut identifier différents styles architecturaux et suggérer des modifications en suivant vos instructions personnalisées.

GPT-4 Vision offre un éventail impressionnant d’applications potentielles, laissant présager une révolution dans la manière dont nous interagissons avec le visuel.

Date de lancement de GPT-4 Vision dévoilée

Les attentes montent alors que la communauté attend avec impatience le lancement de la prochaine génération, GPT-4 Vision. Et la France a ouvert les portes à une ère révolutionnaire d’interaction avec ChatGPT depuis le 12 octobre, grâce à la disponibilité de sa fonctionnalité avant-gardiste « Vision ».

VOIR AUSSI : Impact de l’IA générative sur l’expérience des développeurs

Comment utiliser ChatGPT-4 Vision ?

Depuis le jeudi 12 octobre, la France peut plonger dans une nouvelle ère d’interaction avec ChatGPT grâce à la disponibilité de sa fonctionnalité révolutionnaire « Vision ». Vous avez plusieurs moyens pratiques pour partager des images sur l’application mobile de ChatGPT, disponible à la fois sur iOS et Android. Explorez ces trois options simples :

Capture instantanée : Touchez l’icône de l’appareil photo à gauche de la barre de message. Prenez une photo directement depuis votre smartphone pour une expérience rapide et fluide. Sélection précise : Avant de télécharger, marquez spécifiquement les éléments sur lesquels vous souhaitez que ChatGPT se concentre. Il vous suffit de tracer un cercle avec votre doigt, offrant ainsi une interaction tactile intuitive. Choix depuis le stockage : Les utilisateurs de l’application sur PC peuvent sélectionner des images directement depuis leur disque dur. De même, sur mobile, vous avez l’option de choisir des photos depuis le stockage de votre smartphone.

Gardez à l’esprit que bien que l’upload de vidéos ne soit pas encore disponible, vous avez la possibilité de soumettre plusieurs images en une seule fois. Simplifiez vos échanges avec ChatGPT en exploitant ces différentes méthodes pour partager visuellement vos idées.

ChatGPT Vision représente une avancée significative vers une utilisation généralisée de l’intelligence artificielle dans le contexte professionnel. Bien que cette technologie apporte des avantages considérables, la sécurité reste une priorité majeure pour l’équipe d’OpenAI. En guise de recommandation finale, il est fortement conseillé de ne pas transférer de contenu sensible, notamment des photos, via ChatGPT. Cette approche proactive souligne la volonté d’OpenAI d’assurer un équilibre entre les progrès de l’IA et la sécurité des utilisateurs.

Bonus Vidéo : Test complet de GPT-4 Vision sur ChatGPT