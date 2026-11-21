Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max arrivent en France avec une particularité matérielle : un écran secondaire intégré au dos. Au-delà de cette innovation, Xiaomi mise sur l’intelligence artificielle, la photographie et la protection de la vie privée. Cependant, derrière ces nouveautés, les deux modèles présentent aussi des différences techniques et des concessions par rapport aux versions chinoises.

Un double écran dépassant le simple affichage des notifications

La principale nouveauté des Xiaomi 18 Pro et Pro Max se trouve à l’arrière. Leur écran AMOLED secondaire mesure respectivement 2,7 et 2,9 pouces. Il affiche les notifications, les appels, les itinéraires Google Maps et les commandes musicales. Il peut également conserver une carte d’embarquement, une liste de courses ou un QR code accessible sans déverrouiller l’appareil.

Compatible avec plus de 50 applications, cette dalle prend aussi en charge des fonctions IA. GenAI Apps permet notamment de créer des mini-applications par de simples instructions en langage naturel. La traduction instantanée exploite les deux écrans pour afficher les échanges dans la langue de chaque interlocuteur.

Par ailleurs, Xiaomi ajoute un mode Privacy Display à l’écran principal. Cette technologie limite les angles de vision pour empêcher les regards indiscrets. Une fonction Privacy Notice avertit même l’utilisateur lorsqu’une personne observe son écran. Un bouton physique personnalisable donne accès rapidement à ces fonctionnalités IA.

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Des différences de puissance, de batterie et de prix

Les deux appareils disposent d’une dalle AMOLED LTPO de 120 Hz, avec une luminosité maximale annoncée de 4 000 nits. Le Xiaomi 18 Pro embarque un écran principal de 6,4 pouces et un Snapdragon 8 Elite Gen 6. Le Pro Max passe à 6,9 pouces et adopte le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

La photographie repose sur trois capteurs arrière : deux modules de 200 mégapixels et un ultra-grand-angle de 50 mégapixels, avec une collaboration Leica. À l’avant, un capteur de 50 mégapixels assure les selfies.

Les batteries affichent respectivement 6 000 et 7 050 mAh. Attention toutefois : les versions internationales perdent en capacité face aux modèles chinois, qui proposaient 7 000 et 8 500 mAh. La charge filaire atteint 90 W sur le Pro et 100 W sur le Pro Max. Les deux conservent la charge sans fil de 50 W.

Disponibles depuis le 17 novembre 2026, les Xiaomi 18 Pro et Pro Max sont proposés en quatre coloris : Bordeaux, Bleu Cosmos, Noir et Blanc. Les prix officiels affichés sur la boutique Xiaomi France sont les suivants :

Xiaomi 18 Pro (12/256 Go) : 1 403 euros ;

Xiaomi 18 Pro Max (12/256 Go) : 1 603 euros.

Jusqu’au 3 janvier 2027, Xiaomi propose également les versions 512 Go au prix des versions 256 Go, soit une réduction de 200 euros. Un bonus de reprise de 100 euros est aussi accessible sous conditions.

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