Xiaomi enrichit sa gamme mondiale avec trois accessoires présentés à Paris le 17 novembre 2026. On a ainsi une montre compacte, un bracelet sportif et des écouteurs ouverts. Cette sélection combine suivi de la santé, paiements sans contact et écoute audio. Les trois produits sont disponibles en France, à des tarifs visant différents usages quotidiens. L’essentiel ici.

Le nouveau trio : Watch S5 41 mm, Smart Band 11 et Xiaomi Clip

La Watch S5 41 mm associe un boîtier en acier de 9,9 mm à un écran AMOLED de 1,32 pouce, culminant à 3 000 nits. Sa batterie de 590 mAh promet jusqu’à 14 jours d’autonomie. Elle intègre Google Wallet pour les paiements NFC et plus de 150 modes sportifs. HyperOS 4 centralise notifications, météo et données de santé. Sleep 2.0 améliore l’analyse du sommeil, tandis que Clue accompagne le suivi du cycle menstruel.

Le Smart Band 11 possède un écran AMOLED de 1,72 pouce, lumineux jusqu’à 2 000 nits. Son autonomie atteint 21 jours en version standard et 18 jours avec NFC. Il suit plus de 150 activités, reconnaît six exercices et résiste à l’eau jusqu’à 5 ATM. Une édition NFC Unibody en métal lavande complète la gamme. Sa connexion simultanée à un smartphone compatible et à un iPhone centralise les notifications.

Enfin, les premiers écouteurs à clip ouverts de Xiaomi pèsent 5,5 g chacun. Leur arceau flexible maintient l’écouteur sans obstruer le conduit auditif. Cette conception laisse passer les sons ambiants, mais réduit l’isolation dans les transports. Les haut-parleurs de 11 mm prennent en charge le codec LHDC 5.0. L’autonomie atteint neuf heures par charge et 38 heures avec le boîtier. La certification IP57 protège de la poussière et de l’eau.

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Prix et disponibilité

La Watch S5 41 mm démarre à 229,90 euros. Le Smart Band 11 coûte 59,90 euros, ou 79,90 euros en version NFC. Les Clip sont affichés à 149,90 euros. Les trois produits sont disponibles en France auprès des canaux officiels et revendeurs agréés.

Cette gamme couvre ainsi trois usages. La Watch S5 se démarque par les paiements et le suivi avancé. Le Band privilégie l’autonomie et le prix. Les Clip, eux, misent sur la légèreté et la perception de l’environnement, au détriment de l’isolation sonore. Au final, Xiaomi propose trois accessoires complémentaires couvrant différents besoins différents. Suivi de santé, autonomie et liberté d’écoute, avec en plus un positionnement tarifaire laissant plusieurs possibilités aux utilisateurs.

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