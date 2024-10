L’intelligence artificielle transforme le monde de la création des contenus, et Adobe ne compte pas rester en marge. L’éditeur de logiciels créatifs vient, en effet, de dévoiler Firefly Video lors de sa conférence Adobe MAX 2024. Ce nouvel outil de génération vidéo par IA propose des fonctionnalités innovantes qui simplifient la production de contenus visuels.

Que peut-on faire avec le nouveau générateur de vidéo d’Adobe ?

Firefly Video ouvre de nouvelles perspectives pour les créateurs de contenu. Déjà, cette IA permet de créer des vidéos directement à partir d’un prompt textuel ou d’une image statique. Cependant, au lieu de se focaliser sur la génération pure, l’entreprise mise sur l’optimisation de l’édition par l’intelligence artificielle. Son objectif est d’intégrer cet outil de manière fluide dans le flux de travail.

Grâce à la fonction Text-to-video, on peut décrire une scène précise et obtenir une vidéo en quelques secondes. Cela inclut le type de plan, les mouvements de caméra ou les détails esthétiques. Vous pouvez jusqu’à contrôler des détails techniques comme l’angle de la caméra, le mouvement, ou encore les zooms. De quoi rendre l’expérience encore plus immersive.

Si vous avez une image fixe qui mérite de s’animer, la fonction Image-to-video s’en chargera. Elle simplifie grandement le processus de création, surtout pour les professionnels qui cherchent à enrichir leur contenu visuel sans avoir à filmer eux-mêmes chaque séquence.

Et pour les monteurs de vidéo en herbe ou confirmés, la fonction B-rolls va vous faire gagner un temps précieux. Elle génère automatiquement des séquences complémentaires. En prime, vous avez la possibilité d’appliquer des effets spéciaux pour ajouter plus de profondeur et de réalisme à vos créations.

Adobe va plus loin en intégrant Firefly Video à Premiere Pro, avec la fonction Generative Extend. Pour l’instant, elle permet d’allonger vos clips jusqu’à 2 secondes. C’est un début prometteur, mais on peut s’attendre à des améliorations dans le futur.

En vidéo, la présentation de l’Adobe Firefly Video :

Comment faire pour accéder et utiliser à Firefly Vidéo ?

Pour le moment, ce générateur vidéo est en version bêta limitée, accessible à un nombre limité d’utilisateurs. Si vous souhaitez faire partie de cette phase de test, vous devez d’abord vous inscrire sur la liste d’attente. Pour cela, rendez-vous sur le site officiel d’Adobe. Une fois accepté, l’accès se fait via la plateforme web Firefly. Vous pourrez y explorer les multiples possibilités offertes par cet outil révolutionnaire.

Pour commencer à l’utiliser, vous aurez le choix entre deux options principales : générer une vidéo à partir d’un texte ou télécharger une image. Firefly la transforme après en séquence animée. La simplicité de l’interface rend le processus accessible à tous. Même à ceux qui ne sont pas familiers avec les logiciels de montage vidéo avancés. Une fois la vidéo prête, vous pouvez la télécharger en format MP4 et continuer vos modifications si besoin.

Adobe a mis un point d’honneur à rendre cette technologie accessible tout en garantissant un usage sûr. Firefly Video est conçu pour être commercialement sûr, respectant les principes d’éthique de l’entreprise. Cela permet aux créateurs de produire du contenu en toute tranquillité d’esprit.