Après des mois d’attente, les fans d’Apple découvrent enfin le MacBook Pro M6, la nouvelle génération du portable professionnel de 14 pouces. Au programme : un processeur à 12 cœurs, une mémoire plus rapide et des capacités d’intelligence artificielle renforcées. Néanmoins, une question se pose. Derrière ces améliorations techniques, Apple propose-t-il un véritable upgrade ou une simple mise à niveau de son modèle précédent ?

MacBook Pro M6 : des gains mesurables, notamment pour l’intelligence artificielle

Le MacBook Pro M6 intègre un processeur à 12 cœurs, contre 10 pour le M5. Aussi, Apple annonce des performances multithread supérieures de 20 à 30 % selon les applications. Son moteur neuronal à 16 cœurs accélère également certains traitements d’intelligence artificielle. Un point considérable notamment pour la génération d’images et l’amélioration des visuels.

La bande passante mémoire atteint 170 Go/s, contre 153 Go/s précédemment. Cette progression peut améliorer les traitements sollicitant fortement la mémoire, particulièrement avec les modèles d’IA exécutés localement. Le portable prend également en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.

Son écran Mini-LED de 14,2 pouces conserve :

Une définition de 3 024 × 1 964 pixels ;

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz ;

Une luminosité HDR maximale de 1 600 nits.

Apple annonce jusqu’à 24 heures de streaming vidéo. Une autonomie restant toutefois à vérifier en conditions réelles.

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Un prix élevé malgré une conception inchangée

Le MacBook Pro M6 conserve trois ports Thunderbolt 4, un HDMI, un lecteur SDXC et la recharge MagSafe 3. Son design reste proche de celui de son prédécesseur. Par conséquent, les utilisateurs ne bénéficient ni d’un nouvel écran OLED ni d’une refonte majeure.

Le modèle de base comprend 16 Go de mémoire et un SSD de 1 To. Passer à 24 Go coûte 2 520 euros, tandis que la configuration de 32 Go atteint 2 740 euros. Le stockage supplémentaire alourdit également la facture.

Alors, faut-il acheter le MacBook Pro M6 ? Il convient surtout aux professionnels exigeant davantage de puissance pour la création, le développement ou l’IA locale. Les possesseurs de modèles M1 ou M2 pourraient constater un progrès sensible. En revanche, les utilisateurs d’un M5 récent ont moins de raisons de changer immédiatement. À ce tarif, mieux vaut comparer les configurations avant d’investir.

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