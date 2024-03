L’IA débarque sur WhatsApp : Tout savoir sur cette nouvelle fonctionnalité

Meta, la maison mère de WhatsApp, ne cesse d’innover en enrichissant son application de messagerie avec de nouvelles fonctionnalités pour optimiser l’expérience utilisateur. Dans un élan novateur, WhatsApp se lance dans l’ère de l’intelligence artificielle (IA) en introduisant un chatbot intelligent, actuellement en phase bêta. Cette avancée positionne WhatsApp sur le chemin de l’intégration IA, alignant l’application avec les tendances technologiques actuelles.

Le potentiel du chatbot IA est immense, suscitant curiosité et anticipation quant à ses capacités.

C’est quoi ce Chatbot IA de WhatsApp ?

WhatsApp intègre Llama 2 qui est un modèle de langage avancé. Son objectif est de fournir une communication naturelle et réaliste. Grâce à un partenariat avec Microsoft Bing, le chatbot promet non seulement de répondre efficacement aux interrogations mais aussi d’exécuter des missions ciblées. Comme par exemple orchestrer des groupes de discussion autour de thèmes spécifiques. Le chatbot est également capable d’accomplir des tâches spécifiques, comme la création de groupes de discussion sur des sujets définis. Cette polyvalence en fait un outil puissant pour simplifier la vie quotidienne des utilisateurs. Par exemple, il peut répondre à des questions, effectuer des recherches sur le web, créer des conversations de groupe thématiques, et bien plus encore. Cette synergie technologique est destinée à améliorer l’expérience des utilisateurs, en rendant les interactions plus aisées et personnalisées.

En tant qu’outil multifonction, le chatbot ambitionne de révolutionner l’utilisation de WhatsApp, allant au-delà d’une simple application de messagerie pour devenir un assistant quotidien. Cependant, la pleine étendue des capacités du chatbot demeure sous voile. Bien que Meta ait annoncé que l’objectif est de faciliter le quotidien des utilisateurs, les détails précis sur les fonctionnalités exactes restent en suspens. L’avenir de WhatsApp pourrait se transformer, similairement à l’ambition de Google d’intégrer l’IA dans Maps. Indiquant donc une transition vers des applications multifonctionnelles enrichies par l’IA.

Création de stickers personnalisés grâce à l’IA

L’une des fonctionnalités prévues de cette IA, qui mérite déjà l’attention, est la création de stickers personnalisés. Cette nouvelle fonctionnalité révolutionnaire permettra aux utilisateurs de WhatsApp de convertir des descriptions textuelles en stickers visuels. Empruntant ainsi des capacités similaires à celles de Midjourney ou Adobe Firefly. Ces créations pourront être partagées directement dans les conversations sur WhatsApp. Ainsi ajoutant une dimension ludique et créative à l’expérience de communication.

L’aspect réutilisable des stickers générés constitue également un atout majeur de cette fonctionnalité. Il offrira aux utilisateurs une bibliothèque personnalisée d’autocollants qu’ils pourront réutiliser à loisir. WhatsApp attache aussi une grande importance à la responsabilité et à la sécurité. Si par inadvertance, l’IA crée des images offensantes ou inappropriées, les utilisateurs sont encouragés à signaler ces incidents à Meta. Pour garantir une transparence totale, les stickers créés par l’IA seront clairement identifiés. Cela permettra aux destinataires de reconnaître leur origine IA.

Un futur créatif avec l’IA sur WhatsApp

L’IA de WhatsApp décide d’aller encore plus loin que simplement être un formidable assistant. Il va permettre aux utilisateurs de repousser les limites de leur créativité et de leur communication. Dans un futur proche, WhatsApp deviendra bien plus qu’une simple messagerie. Vous aurez la possibilité de générer des images photoréalistes représentant des idées, des lieux ou des personnes en utilisant la commande « /imagine ». Cette fonctionnalité révolutionnaire élargira vos horizons créatifs, transformant WhatsApp en un espace où l’imagination prend vie. WhatsApp s’apprête donc à révolutionner la manière dont vous communiquez et créez en ligne.

Quand et comment sera-t-il disponible ?

Actuellement, seuls quelques utilisateurs privilégiés de la version bêta 2.23.24.26 ont l’opportunité de tester cette fonctionnalité avant-gardiste. L’intégration d’une icône spéciale en haut de la page d’accueil de l’application, ainsi que d’un bouton « IA » dans l’onglet Chats, facilite l’accès à cette nouvelle fonction, démontrant l’engagement de Meta à rendre l’IA accessible et conviviale. Bien que la fonctionnalité soit actuellement limitée à un petit groupe d’utilisateurs Android, WhatsApp prévoit de la déployer à un public plus large dans les semaines à venir, permettant ainsi à davantage d’utilisateurs de découvrir les avantages de cette technologie.

Avec le déploiement de son chatbot au sein de WhatsApp, Meta suit la tendance initiée par Snapchat et son My AI marquant ainsi une nouvelle étape dans l’évolution des applications de messagerie. Il est également important de noter que l’IA conversationnelle de Meta se prépare à faire son entrée dans d’autres plateformes telles que Messenger et Instagram. Cette avancée pourrait transformer WhatsApp en un acteur central de l’écosystème numérique. Restez informé des développements à venir, car WhatsApp pourrait bien révolutionner votre expérience numérique de manière surprenante.

