Gemini 4 Argon est le nouveau modèle d’intelligence artificielle premium de Google. Présenté le 30 septembre 2026, il vise les tâches nécessitant un raisonnement long, du code complexe et plusieurs étapes d’exécution. Sa principale particularité n’est toutefois pas seulement sa puissance. Google lui donne surtout la capacité de générer jusqu’à 1 million de tokens en une seule trajectoire.

Gemini 4 Argon transforme surtout la façon de traiter les tâches complexes

L’extension de la sortie à 1 million de tokens constitue le changement technique le plus notable. Elle dépasse largement les 64 000 tokens des précédents modèles Gemini. Google cherche ainsi à limiter le découpage artificiel des travaux longs :

Migration de code ;

Analyse de documents ;

Recherche juridique ;

Production de rapports ; etc.

Tous peuvent être traités sur une trajectoire beaucoup plus longue.

Les premiers résultats publiés par Google placent Gemini 4 Argon à 77,9 % sur DeepSWE v1.1, consacré aux tâches de développement logiciel à long terme.Le modèle atteint également 51,3 % sur AutomationBench et 91,7 % sur LVBench, dédié à la compréhension des longues vidéos. Ces résultats restent toutefois des évaluations publiées par Google et ne remplacent pas des tests indépendants.

Today we’re introducing Gemini 4 Argon.



It delivers frontier performance in complex workflows across real-world software engineering, knowledge work, and cybersecurity defense with an industry-leading 1M token output limit. pic.twitter.com/oDaCoOLu5E — Google (@Google) September 30, 2026

L’usage interne donne surtout une indication concrète. Des agents Gemini 4 Argon participent chez Google à des migrations de C/C++ vers Rust, dont certaines dépassent 800 000 lignes. Sur libgav1, 32 000 lignes de code SIMD ont notamment été retravaillées. Et cela, avec une version Rust annoncée 2,7 fois plus rapide que le port précédent. Google indique aussi avoir libéré plus de 300 Tio de mémoire dans ses centres de données grâce à des optimisations automatisées.

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Gemini 4 Argon reste inaccessible au grand public pour le moment

Gemini 4 Argon s’adresse d’abord aux développeurs, équipes de cybersécurité, chercheurs et entreprises. En effet, ils traitent souvent des projets complexes nécessitant de nombreuses étapes. Google le propose d’abord à des défenseurs sélectionnés via son programme Fairwind, avec des garde-fous spécifiques renforcés avant une ouverture plus large.

Les secteurs juridique et financier sont également concernés, notamment pour la recherche documentaire et l’analyse multi-étapes. Les entreprises peuvent aussi exploiter ses capacités d’agent pour automatiser certaines opérations nécessitant plusieurs outils et décisions successives.

Pour un particulier, l’intérêt est actuellement beaucoup plus limité. Gemini 4 Argon n’est pas encore intégré à l’application Gemini grand public. D’ailleurs, son niveau de puissance dépasse probablement les besoins d’une utilisation classique.

Le modèle doit bientôt arriver auprès des clients API payants et des abonnés Google AI Ultra. Google annonce un tarif initial de 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars en sortie. Tout cela avant un passage à 4 et 20 dollars. La date de fin de cette période tarifaire n’est pas encore précisée.

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