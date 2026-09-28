Avec HONOR MagicOS 11, HONOR prépare une nouvelle évolution logicielle basée sur Android 17. Présentée en Chine en septembre 2026, cette version revoit l’interface, les animations et plusieurs fonctions d’intelligence artificielle. La marque commence désormais à préciser quels smartphones et tablettes pourront participer au programme bêta, avant le déploiement des versions stables.

Une interface inspirée du Liquid Glass et des optimisations sous le capot

La première nouveauté visible de HONOR MagicOS 11 concerne son interface. HONOR adopte un langage graphique très proche du Liquid Glass d’Apple. Au rendez-vous : des éléments translucides, des effets de profondeur et des animations plus fluides. Surtout, la marque affirme que les animations système sont environ 20 % plus rapides que sur MagicOS 10.

Ce grand changement ne repose toutefois pas uniquement sur des changements esthétiques. En effet, HONOR met en avant ses architectures Luminous et Hummingbird. Ces dernières étant conçues pour optimiser le fonctionnement du système et maintenir sa réactivité malgré les effets graphiques supplémentaires.

L’assistant Yoyo bénéficie également d’une importante mise à niveau. HONOR annonce notamment la possibilité d’exécuter des scénarios automatisés pouvant atteindre 100 étapes et une intégration avec davantage de services tiers. Cependant, ces fonctions restent particulièrement liées à l’écosystème chinois.

Autre nouveauté annoncée : Storage Space 2.0. La technologie de compression développée par HONOR pourrait libérer jusqu’à 60 Go d’espace selon les conditions d’utilisation et les données présentes sur l’appareil. Ce chiffre constitue une promesse du constructeur, et non une capacité de stockage supplémentaire garantie sur chaque modèle.

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Quels appareils sont concernés par HONOR MagicOS 11 ?

La liste publiée par HONOR est déjà conséquente. Le programme bêta concerne :

Les Magic V6 et V5 ;

Les Magic 8, 8 Pro, 8 Pro Air ;

8 RSR Porsche Design ;

Les Magic 7, 7 Pro et 7 RSR Porsche Design.

Les séries WIN, GT Pro, HONOR 600

Les MagicPad 3 et 3 Pro.

D’autres modèles doivent rejoindre le programme ultérieurement. À citer notamment : Magic Vs3, Magic V2, Magic V Flip 2, Magic 5, Magic 300, Magic 200, Magic 100, Magic 90 GT, Magic Power, plusieurs modèles X et les Tablet 20 et 10.

HONOR MagicOS 11 ne signifie toutefois pas que tous ces appareils recevront immédiatement une version stable. Le calendrier varie selon les modèles et les marchés. Les premières versions sont destinées au test, tandis que les appareils plus anciens doivent attendre les prochaines phases du déploiement.

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