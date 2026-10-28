GPT-6.1 Terra cherche à concilier performances, rapidité et maîtrise des dépenses liées à l’intelligence artificielle. Présenté par OpenAI le 27 octobre 2026, ce modèle vise les professionnels et les développeurs voulant automatiser des tâches répétitives. Son principal avantage réside dans ses coûts d’utilisation réduits. Et cela, sans renoncer aux capacités de raisonnement visuel et d’interaction avec les logiciels. Présentation du nouveau modèle.

GPT-6.1 Terra réduit les coûts tout en accélérant les tâches automatisées

Avec GPT-6.1 Terra, OpenAI cible un problème concret : exploiter des modèles performants sans faire exploser les budgets. Son API coûte 1 dollar par million de jetons en entrée et 5 dollars par million en sortie. Ces tarifs représentent une réduction de 50 % par rapport à GPT-5.6 Terra et GPT-6.1 Sol.

Cette économie s’accompagne de gains de vitesse. Selon OpenAI, le modèle accomplit les tâches informatiques plus de trois fois plus rapidement que GPT-6 Astra et GPT-6.1 Sol. Il peut notamment analyser des documents techniques, remplir des formulaires ou intervenir dans des applications professionnelles.

GPT-6.1 Terra means business.



Our new fast, efficient model pairs sharper visual reasoning and precise computer use with clearer, more natural writing.



From decoding technical drawings to drafting proposals, filling forms to editing videos—it’s built for the whole workday.… pic.twitter.com/jey2Xc8fn5 — ChatGPT (@ChatGPT) October 26, 2026

Cette combinaison intéresse particulièrement les entreprises voulant automatiser des centaines de processus quotidiens. Le coût d’une requête devient alors aussi important que sa qualité. Toutefois, les tarifs de l’API ne représentent pas nécessairement le coût total d’une automatisation. Ce dernier dépendant également du volume de requêtes et des outils utilisés.

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Un modèle efficace, mais pas adapté à tous les besoins

GPT-6.1 Terra se distingue aussi par ses progrès en matière de fiabilité. Un test interne d’OpenAI consacré aux réponses factuellement erronées confirme cela. Son taux d’erreur passe de 53,6 % à 16,7 % à faible niveau de raisonnement, par rapport à GPT-5.6 Terra. Ces résultats restent néanmoins propres aux conditions de test annoncées par l’entreprise.

Le modèle n’est pas pour autant le meilleur choix dans toutes les situations. GPT-6 Astra conserve son intérêt pour les travaux complexes. GPT-6.1 Sol, lui, reste pertinent pour certaines tâches de programmation exigeantes. Le choix dépend donc des besoins réels plutôt que du seul prix.

Les tarifs réduits de GPT-6.1 Terra et sa rapidité peuvent améliorer la rentabilité de nombreux projets. Toutefois, les performances doivent être vérifiées sur des cas concrets avant un déploiement. Pour les développeurs, comparer les coûts par tâche, plutôt que les seuls tarifs par jeton, reste la meilleure approche.

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