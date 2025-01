Chaque année, le baromètre nPerf dévoile le meilleur classement FAI en France. Il permet aux consommateurs de choisir leur fournisseur d’accès à Internet en toute connaissance de cause. Vous souhaitez changer d’opérateur ou souscrire à une nouvelle offre fibre ? Découvrez les résultats de l’année dernière (2024).

Classement du meilleur FAI en 2024 : Bouygues reste en tête

Les résultats de 2024 confirment une compétition intense entre les opérateurs. Chacun cherchant à grimper dans le meilleur classement FAI. L’institut de recherche nPerf se base sur des tests réalisés en crowdsourcing, c’est-à-dire à partir des mesures effectuées directement par les utilisateurs. Cela reflète l’expérience réelle des consommateurs sur tous types de connexions (ADSL, Fibre, câble).

Résultat final de cette compétition intense entre les FAI selon les études de nPerf :

Bouygues Telecom conserve la première place avec un score global de 157 031 points . Derrière cette victoire se cachent d’excellentes performances en navigation web, streaming vidéo et latence ;

avec un score global de . Derrière cette victoire se cachent d’excellentes performances en navigation web, streaming vidéo et latence ; Free excelle en débit descendant avec 390,11 Mb/s , devant Bouygues (357,27 Mb/s). L’opérateur récolte 151 944 points ;

avec , devant Bouygues (357,27 Mb/s). L’opérateur récolte 151 944 points ; Orange avec 151 751 points propose une connexion équilibrée . Il enregistre de bonnes performances sur l’ensemble des indicateurs.

avec propose . Il enregistre de bonnes performances sur l’ensemble des indicateurs. SFR enregistre la plus forte progression. Notons une amélioration de plus de 10 % par rapport à l’an dernier, bien qu’il reste dernier avec 145 989 points.

En matière de vitesse de téléchargement, Bouygues Telecom arrive en tête avec une moyenne de 332,55 Mb/s, suivi de Free (327,87 Mb/s) et Orange (254,96 Mb/s). Concernant le débit montant, Bouygues domine largement avec 289,14 Mb/s, loin devant Free (213,70 Mb/s) et Orange (197,01 Mb/s). SFR reste en retrait avec 226,45 Mb/s en débit montant et seulement 173,47 Mb/s en descendant.

Enfin, la latence est la plus basse chez Bouygues (13,56 ms), suivi de Free (18,58 ms) et Orange (19,99 ms). Cela en fait un critère essentiel pour les gamers et les usages nécessitant une faible latence.

Source : nPerf

En attendant de voir ce que ces acteurs nous réservent pour 2025

L’année 2024 a été marquée par une forte compétitivité entre les FAI, et cette tendance devrait se poursuivre en 2025. Voici les évolutions à surveiller :

Le Wi-Fi 6, grand gagnant de cette compétition . Il se voit désormais bien installé dans les foyers français grâce aux dernières Bbox et Livebox . Ce nouveau standard permet d’atteindre des débits plus de deux fois supérieurs à ceux du Wi-Fi 5. Cependant, malgré cette avancée, l’Ethernet reste la solution incontournable pour une connexion optimale, offrant une latence réduite et des performances inégalées.

. Il se voit désormais bien installé dans les foyers français grâce aux dernières . Ce nouveau standard permet d’atteindre des débits plus de deux fois supérieurs à ceux du Wi-Fi 5. Cependant, malgré cette avancée, pour une connexion optimale, offrant une latence réduite et des performances inégalées. L’extension du réseau fibre : Free et Orange poursuivent leurs investissements pour améliorer la couverture en zones rurales et urbaines.

: Free et Orange poursuivent leurs investissements pour améliorer la couverture en zones rurales et urbaines. Des offres encore plus performantes : avec des débits toujours plus élevés et des services supplémentaires comme le cloud gaming ou la cybersécurité intégrée.

À noter que ce meilleur classement FAI est influencé par la répartition des tests utilisateurs. Free et Orange ayant une présence plus forte en zones rurales. Les performances y sont souvent moins optimales, ce qui peut impacter leurs moyennes globales.