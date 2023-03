Comment reconnaître une image générée par IA ?

Midjourney, DALLE-E et maintenant Bing Image Creator… les intelligences artificielles génératives sont de plus en plus nombreuses. Elles sont capables de créer une image réaliste à partir d’une base de données très bien fournie. Il suffit d’un bout de phrase et la magie s’opère. Ainsi, de plus en plus d’images réalistes générées par IA pullulent maintenant sur les réseaux sociaux. Vous auriez déjà vu Emmanuel Macron en éboueur ou encore Donald Trump en cavale. La dernière en date est l’image du pape François en doudoune. Si une personne avertie peut parfois les reconnaître, ce n’est pas toujours le cas des autres. Voici donc différentes astuces !

Utiliser un logiciel de détection

Si vous trouvez une image douteuse, vous pouvez utiliser des logiciels de détection pour savoir si l’image a été générée par une IA ou non. On en trouve plusieurs sur le web depuis l’avènement des IA.

Cependant, retenez que ces logiciels ont encore du mal à être à la hauteur. Ils ne sont pas toujours capables de détecter les œuvres générées par IA. C’est que ces programmes informatiques ne choisissent pas leur image à un seul endroit. Ils prennent des images sur divers sites web, les cassent en pixels et les reconduisent pixel par pixel. Ainsi, ces logiciels de détection ont encore du chemin à faire pour parvenir à détecter toutes les images.

Rechercher la source de l’image

Si vous avez des doutes sur une image, vous pouvez en rechercher la source afin d’être sûr que c’est générer par une IA ou non. Pour cela, téléchargez l’image douteuse et faites une recherche d’image inversée. Les moteurs de recherche pourraient vous conduire à la source de l’image. Cela devrait vous aider à savoir si l’image est artificielle ou non.

Ici par exemple, une recherche inversée nous fait remonter à la source de l’image en doudoune. Même si l’auteur n’affirme pas directement que l’image provient de l’IA, il finit par lâcher l’info dans les commentaires.

looks like the pope is dropping a new album pic.twitter.com/3kdRchts4F — Lil Bit 🌈 (@LizerReal) March 25, 2023

Par ailleurs, même si les moteurs de recherche ne vous renvoient pas à la source, ils vous montreront sûrement les images du même événement (s’il a réellement lieu) et provenant de grands médias.

Faire attention aux détails sur l’image

Même si les intelligences artificielles génératives d’images se perfectionnent, elles laissent toujours passer quelques imperfections. Alors, faire attention aux détails sur l’image vous permettrait par exemple de voir qu’il s’agit d’une photo artificielle.

La première des choses, c’est de considérer les différentes parties de la personne sur l’image. L’IA s’est améliorée, mais elle a toujours du mal à réaliser les doigts et les orteils. Ces derniers sont souvent déformés. Sur cette image d’un CRS, vous pouvez voir que le policier a 6 doigts.

Sur cette image d’un dessinateur à l’œuvre, vous pouvez voir que l’autre bout des lunettes est déformé. Ce qui prouve clairement le travail d’une intelligence artificielle. Elle a été générée avec Bing Image Creator pour illustrer un article.

En outre, retenez que certaines intelligences artificielles ont l’habitude de signer leur œuvre. C’est le cas de DALL-E qui ajoute souvent un barre multicolore dans le coin droit à droite en bas.

Analyser l’arrière-plan

Lorsque les IA génèrent les images, elles se concentrent sur l’élément principal. Elles ne prennent pas en compte les éléments qui s’en éloignent. Lorsque vous considérez donc une image artificielle, l’arrière-plan est souvent négligé. Le visages des gens qui sont en arrière est le plus souvent flous ou déformés.

Sur l’image ci-dessus, vous voyez par exemple un panneau sens interdit en bleu. À Paris, cela sonne faux.