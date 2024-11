Réseau social dédié aux professionnels, LinkedIn a connu une grande popularité et un développement incroyable ces dernières années. Le changement de dynamique sur la plateforme l’a malheureusement malfamée. Même si on peut y trouver des emplois, constituer un réseau, n’empêche qu’il s’agit d’un lieu où le culte de la personne est promu et où le mensonge côtoie le narcissisme. Si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez supprimer votre compte, voici comment le faire.

Comment supprimer un compte LinkedIn sur ordinateur ?

Malgré tous les inconvénients qu’il peut avoir, LinkedIn reste un réseau social avec un très bon objectif : créer des communautés de professionnels. Alors, plutôt que de supprimer à tout jamais votre compte LinkedIn, peut-être devriez-vous opter pour une désactivation temporaire.

Comment désactiver temporairement son compte LinkedIn

Pour désactiver temporairement un compte LinkedIn, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous sur votre profil LinkedIn

Dans la barre du haut, cliquez sur votre photo de profil

Dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur Préférences et confidentialité

Sur la nouvelle page qui apparaît, défilez entièrement vers le bas jusqu’à Gestion du Compte

Là, cliquez sur Désactiver temporairement le compte

Rendez-vous en bas et cliquez sur Désactiver temporairement.

Confirmez la désactivation et le tour est joué.

Comment supprimer définitivement un compte LinkedIn

Pour supprimer définitivement un compte LinkedIn sur ordinateur :

Rendez-vous sur votre profil LinkedIn

Dans la barre du haut, cliquez sur votre photo de profil

Dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur Préférences et confidentialité

Sur la nouvelle page qui apparaît, défilez entièrement vers le bas jusqu’à Gestion du Compte

Entièrement en bas, cliquez sur Fermer le compte

Sélectionnez Continuer

Choisissez une option et appuyez sur Suivant

Entrez votre mot de passe et cliquez sur Terminer.

Votre compte LinkedIn est ainsi à jamais supprimé.

Comment supprimer un compte LinkedIn via l’application mobile ?

Pour supprimer définitivement un compte LinkedIn via l’application Android ou iPhone, les étapes sont les mêmes. Voici comment vous y prendre :

Rendez-vous dans votre application mobile

Dans le coin supérieur gauche, appuyez sur votre photo de profil

En bas du menu latéral, appuyez sur Préférences

Sélectionnez la première option Préférences du compte

Défilez entièrement vers le bas jusqu’à l’option Gestion du compte

Appuyez sur Désactiver temporairement le compte ou Fermer le compte, selon votre désir

Suivez les instructions et vous pourrez supprimer pour toujours votre compte ou le désactiver temporairement.