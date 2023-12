Dans le monde du digital, les métiers liés aux réseaux sociaux sont en pleine expansion. Parmi ces métiers, le community manager et le social media manager occupent une place centrale. Toutefois, il n’est pas rare de confondre ces deux rôles qui sont pourtant complémentaires. Examinons leurs différences de manière plus approfondie.

Définitions clés : Community Manager vs Social Media Manager

Avant de plonger dans les détails des missions et compétences de chaque métier, il est essentiel de définir clairement ce que sont un Community Manager et un Social Media Manager.

Community Manager : un rôle opérationnel de gestion de communautés en ligne

Ce rôle est focalisé sur l’interaction quotidienne avec la communauté en ligne. Le Community Manager crée du contenu, gère les posts, interagit directement avec les abonnés, et surveille l’engagement sur les réseaux sociaux. Son objectif est de construire et de maintenir une relation solide entre la marque et sa communauté.

Social Media Manager : un poste a une portée plus stratégique

Le Social Media Manager conçoit et supervise la stratégie globale des médias sociaux de l’entreprise, incluant la publicité, l’analyse de données, et la gestion de projets. Il coordonne également le travail du Community Manager, en s’assurant de l’alignement de la stratégie de contenu avec les objectifs généraux de l’entreprise.

Le Community Manager est le visage de la marque auprès de la communauté, tandis que le Social Media Manager est le stratège en coulisses, orchestrant la présence globale de la marque sur les réseaux sociaux.

Les missions du community manager et du social media manager

Les attributions d’un community manager s’articulent autour de la gestion quotidienne des opérations sur les médias sociaux, tandis que celles d’un social media manager sont axées sur la logique stratégique. Les grandes lignes de ces deux postes peuvent être résumées comme suit :

Missions du Community Manager

Animer le compte de l’entreprise sur les réseaux sociaux

le compte de l’entreprise sur les réseaux sociaux Créer et publier des posts attractifs correspondant à la ligne éditoriale et répondant aux attentes des abonnés

attractifs correspondant à la ligne éditoriale et répondant aux attentes des abonnés Réaliser des jeux concours amusants pour attirer et fidéliser les abonnés

amusants pour attirer et fidéliser les abonnés Établir un contact direct avec les utilisateurs et répondre à leurs questions ou commentaires

avec les utilisateurs et répondre à leurs questions ou commentaires Assurer désamorcer des crises et protéger la réputation en ligne

Surveiller les tendances actuelles sur les médias sociaux pour ajuster la stratégie de contenu

Missions du Social Media Manager

Élaborer et piloter la stratégie globale des médias sociaux en fonction des objectifs de l’entreprise

la stratégie globale des médias sociaux en fonction des objectifs de l’entreprise Assurer le monitoring de l’e-reputation avec des outils spécialisés

Mettre en place, analyser et optimiser les campagnes publicitaires

Effectuer un reporting régulier afin d’étudier et d’améliorer les performances

Gérer les relations avec les partenaires et les influenceurs

Encadrer le travail du community manager dans l’élaboration du contenu et la modération communautaire

Ainsi, il devient assez clair que les deux rôles sont complémentaires mais aussi bien distincts l’un de l’autre.

Formations, compétences et salaire : comment se positionnent ces métiers ?

La formation requise pour accéder à ces métiers ainsi que leurs salaires ne sont pas forcément semblables. De même, certaines compétences peuvent être spécifiques à chacun des rôles.

Formation et compétences du Community Manager

Pour exercer en tant que community manager, une formation en communication, marketing digital ou journalisme peut être souhaitable. La maîtrise de l’écriture, des outils de publication et une aisance relationnelle sont des compétences clés pour ce métier. L’adaptabilité à différentes plateformes et la capacité à mettre en place des stratégies sont également importantes. Pour être performant, un community manager doit par exemple savoir créer des vidéos sur les réseaux sociaux ou monter en compétences rapidement sur un nouvel outil.

Formation et compétences du Social Media Manager

D’un autre côté, le social media manager est souvent titulaire d’un diplôme supérieur en marketing digital ou communication, car son poste requiert davantage de connaissances techniques et stratégiques. Une expérience préalable comme community manager ou une formation en gestion de projet peut constituer un atout supplémentaire. Ses principales compétences reposent sur l’élaboration de stratégies digitales, l’analyse de données et le pilotage de projets.

Le salaire : Community Manager vs Social Media Manager

Le niveau de rémunération est également différent entre ces deux métiers. Les community managers ont généralement un salaire annuel brut compris entre 25 000€ et 35 000€, en fonction de leur expérience et du secteur dans lequel ils travaillent. Quant aux social media managers, leur salaire est généralement plus élevé, oscillant entre 30 000€ et 45 000€ annuels bruts pour une expérience similaire, compte tenu des responsabilités accrues liées à ce poste.

Quand faire appel à un Community Manager et quand solliciter un Social Media Manager ?

Suite à l’analyse des compétences et responsabilités de ces deux métiers, il devient plus facile de déterminer dans quelles situations faire appel à chacun d’eux.

Faire appel à un Community Manager

Pour animer les réseaux sociaux avec des posts créatifs qui correspondent à l’image de la marque

qui correspondent à l’image de la marque Quand on souhaite établir une relation de proximité avec les abonnés et obtenir leurs retours en temps réel

Lorsqu’on désire organiser des événements ou jeux concours pour dynamiser sa présence en ligne

Si on a besoin d’un professionnel pour contrôler l’e-reputation et minimiser les risques de crise

Solliciter un Social Media Manager

Pour élaborer et adapter la stratégie globale concernant les réseaux sociaux en fonction des objectifs de l’entreprise

concernant les réseaux sociaux en fonction des objectifs de l’entreprise Lorsqu’on souhaite optimiser ses performances en mettant en place des campagnes publicitaires ciblées et en analysant les données

Quand on veut mettre en place des partenariats avec des influenceurs ou autres entreprises pour augmenter sa visibilité

Dans le cas où l’on a besoin de coordonner l’équipe chargée du contenu (dont le community manager) et assurer une cohérence des actions menées

En somme, il faut prendre en compte les besoins spécifiques de l’entreprise et la structure dont elle dispose pour décider du type de professionnel à recruter. Sans oublier que le community manager et le social media manager sont complémentaires !