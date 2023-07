Créer son jeu vidéo : Les 5 logiciels gratuits à ne pas manquer

À l’heure actuelle, les amateurs de jeux vidéo ont la possibilité de devenir créateurs en concevant leurs propres jeux. Même sans maîtriser la programmation ou être un expert en conception de niveaux de jeu et en graphisme, il existe des solutions accessibles. Préparez-vous à investir du temps dans l’apprentissage, mais gardez à l’esprit que c’est tout à fait réalisable. Certains en ont même fait leur carrière à part entière. Plongez dans l’univers mondial du jeu vidéo, un marché sans limites où les développeurs talentueux peuvent récolter d’énormes succès. Dans cet article, découvrez 5 logiciels gratuits qui vous permettront de créer votre projet de jeu vidéo.

1. GameMaker Studio

GameMaker Studio est un logiciel de développement complet, idéal pour créer et publier un jeu vidéo 2D de haute qualité. Déjà utilisé par de nombreux développeurs indépendants renommés, ce logiciel se distingue par sa puissance et ses fonctionnalités variées. Il offre la possibilité de créer des images, des sprites animés et de corriger rapidement les bugs pour optimiser les performances des jeux.

Que vous soyez débutant ou professionnel, GameMaker Studio convient à tous les niveaux. Les débutants peuvent facilement utiliser l’option « drag and drop ». Et ainsi se familiariser avec le langage de programmation propre à la plateforme appelé « GML ». Avec une interface conviviale et intuitive, GameMaker Studio permet aux utilisateurs de donner vie à leurs concepts de jeu rapidement. Il prend en charge la création de jeux 2D et 3D, offrant une flexibilité et une adaptabilité exceptionnelles.

Que vous souhaitiez créer des jeux d’aventure, de plateforme, de puzzle ou même de stratégie, GameMaker vous offre la souplesse et les outils nécessaires pour concrétiser vos idées et créer des expériences de jeu uniques. Avec ses fonctionnalités avancées, GameMaker se positionne comme l’un des logiciels les plus avancés du marché. De plus, sa Marketplace regorge de contenus gratuits, enrichissant ainsi vos créations.

Une version d’essai gratuite de 30 jours est disponible, mais elle est limitée aux tests sur Windows. Pour exporter vos jeux vers d’autres plateformes telles que macOS, Linux, HTML5, iOS, Android, PlayStation 4 ou Xbox One, vous devrez passer à la version payante.

1. RPG Maker MZ

RPG Maker MZ n’est pas simplement un jeu, mais un logiciel puissant qui vous permet de créer une multitude d’aventures uniques que vous pourrez ensuite jouer. Si vous êtes un passionné des jeux de rôle japonais classiques au tour par tour et que vous souhaitez mettre votre esprit créatif à l’œuvre, RPG Maker MZ est l’outil idéal pour vous.

Lancé en août 2020, il est la dernière version de la série RPG Maker qui vise à rendre la création d’un jeu vidéo accessible à tous. Ce logiciel permet de créer des jeux vidéo de rôle pour les plateformes Windows et Mac OS.

RPG Maker MZ propose plusieurs améliorations par rapport à la version précédente, RPG Maker MV. Par exemple, l’ergonomie a été améliorée, rendant l’affichage des événements plus pratique, sans avoir à les chercher sur la carte. De plus, la gestion des cartes a été optimisée, offrant une arborescence plus aboutie pour la construction de votre jeu.

Avec RPG Maker MZ, les possibilités sont infinies.

L’éditeur de personnages a également été amélioré, vous permettant de déplacer certains éléments du visage pour une personnalisation plus poussée. Vous avez également la possibilité de modifier la résolution de votre projet directement dans l’outil.

Grâce à une interface conviviale et intuitive, vous pouvez facilement donner vie à votre vision et créer des aventures passionnantes.

3. Construct 3

Construct 3 est un outil exceptionnel pour la conception de jeux web 2D. Grâce à son interface intuitive et conviviale, il est facile à utiliser, même pour les débutants, grâce à sa fonctionnalité de glisser-déposer. Vous pouvez simplement placer des objets, leur attribuer différents comportements et définir des événements sans difficulté. De plus, vous avez toujours accès aux propriétés et à un aperçu du résultat final. Vous pouvez ajouter des mouvements prédéfinis, des particules, des sprites, gérer la bande audio, et bien plus encore.

Construct 3 fonctionne entièrement dans un navigateur web et peut même être utilisé hors ligne. Cependant, si vous souhaitez créer des jeux multi-joueurs ou exporter vers des plateformes telles qu’Android, iOS, macOS, Windows ou Linux, vous devrez opter pour la version payante.

Construct 3 est idéal pour les développeurs avancés, car il permet de prototyper rapidement et distribuer un jeu vidéo pour obtenir des retours utilisateurs, idéal pour une version d’essai.

Pour aller plus loin dans votre création, Construct 3 propose de nombreuses extensions qui vous permettent de programmer des mouvements prédéfinis, gérer la bande audio, ajouter des particules ou des sprites, et bien d’autres fonctionnalités.

La version gratuite vous donne accès aux fonctionnalités de base pour démarrer la programmation de jeux vidéo. Cependant, si vous souhaitez créer des jeux multi-joueurs ou exporter vers des plateformes telles qu’Android, iOS, macOS, Windows ou Linux, il est préférable d’opter pour la version payante du logiciel.

4. Buildbox

Buildbox est un logiciel de développement de jeux vidéo qui se distingue par sa facilité d’utilisation et sa capacité à créer des jeux mobiles sans nécessiter de compétences en programmation. Son interface visuelle conviviale permet de créer des scènes, des personnages, des mouvements et des effets spéciaux de manière intuitive.

Les fonctionnalités de Buildbox sont nombreuses et comprennent la gestion des ressources, les événements et les actions, la physique, la création de niveaux, les effets sonores et la musique. Il offre également la possibilité de publier vos jeux sur différentes plateformes. Notamment iOS, Android et Windows.

Grâce à Buildbox, les développeurs peuvent se concentrer sur la conception de jeux sans avoir à se préoccuper de la programmation complexe. Cela en fait un outil idéal pour les créateurs novices ou ceux qui souhaitent développer rapidement des jeux mobiles sans compétences en codage.

5. Unity

Unity est un puissant moteur de jeu adapté à la création de jeux en 2D et en 3D, avec une version gratuite spécialement conçue pour les débutants. Les développeurs plus avancés préféreront opter pour la version payante qui offre des fonctionnalités plus avancées.

Il est largement reconnu comme une référence dans le domaine du développement de jeux vidéo. Il est compatible avec plusieurs plateformes. Telles que les PC sous Windows/MacOS, le Web, les consoles Xbox One/Nintendo Wii U et les plateformes de réalité augmentée. De plus, il facilite la collaboration sur un même projet, permettant aux équipes de travailler ensemble de manière efficace. Sa prise en main est extrêmement simple, ce qui en fait l’outil idéal pour les débutants souhaitant se lancer dans la création de jeux vidéo.

À noter que Unity est disponible en deux versions : une version payante offrant des fonctionnalités avancées et une version gratuite qui reste néanmoins très performante. Il est intéressant de souligner que de célèbres jeux tels que Verdun ou The Forest ont été conçus à partir de ce logiciel.

Chacun de ces logiciels offre des possibilités uniques pour concrétiser des idées de jeux, que ce soit en 2D ou en 3D. Et les développeurs talentueux peuvent même obtenir un grand succès sur le marché du jeu mobile. Il convient de souligner que les 5 logiciels présentés dans cet article ne sont qu’un aperçu des nombreuses solutions disponibles pour la création d’un jeu vidéo. Vous êtes prêt à vous lancer dans l’aventure de la création ! Explorez, créez et réalisez vos propres jeux sans limites !