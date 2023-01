Gamer : 10 conseils pour créer votre propre salle de jeux !

C’est un rêve que beaucoup d’amateurs de jeux vidéo ou d’activités ludiques en tous genres cherchent à atteindre. Lorsque l’on possède une place suffisante, seules les idées manquent parfois pour créer une véritable salle de jeux !

Pourtant et grâce à certains matériaux de récupération, la rénovation d’une pièce ou de combles peut permettre d’obtenir sa salle de jeux et parfois même, à moindre coût. Il est également possible de se faire plaisir en achetant des produits de setup gamer hauts de gamme dans certains domaines et de profiter en bonne et due forme, de sa pièce ludique.

Pour les habitués des jeux vidéo, les amateurs de poker ou ceux qui aiment avant tout partager de longues parties de jeux de société en famille, nous vous offrons plusieurs conseils sur la création et la disposition de votre salle de jeux.

Une installation agréable pour les gamers

Même s’il est important de faire attention aux heures passées devant l’écran et les jeux vidéo afin que ces derniers restent un plaisir et ne deviennent pas néfastes, il peut arriver que l’horloge tourne beaucoup durant les parties. Pour cette raison, il est donc important de faire attention à son installation et de privilégier en premier lieu l’ergonomie et le confort au moment de créer sa salle de jeux.

Les ajouts esthétiques pourront se faire par la suite, mais avant tout, le budget alloué à la création d’une telle pièce doit se faire en direction d’accessoires et de meubles pensés pour l’ergonomie du joueur. Ainsi, une bonne chaise de gaming ainsi qu’un bureau de qualité semblent obligatoires pour éviter de souffrir de maux de dos ou encore, de ne pas réellement profiter de son temps devant l’écran à cause d’un matériel de mauvaise qualité.

Considérées seulement comme accessoires esthétiques par instants, les lumières sont elles aussi très importantes et entrent également en compte lorsqu’il s’agit du confort. Jouer dans le noir complet n’est probablement pas une bonne chose à long terme et il convient donc de faire attention à cela en implantant certaines sources de lumière.

Une table de jeu qui donne envie de rester de longues heures

Cela fait toujours la différence, que cela soit au niveau de l’esthétique ou du confort. Une belle table ou bureau gaming est toujours remarqué et probablement encore plus dans une salle de jeux ! Pour cela, les options sont nombreuses avec l’achat direct d’une table spécialisée pour un jeu en particulier, de forme octogonale ou même, rectangulaire, mais aussi, avec des fauteuils adaptés.

Cependant, il est également envisageable d’obtenir une table d’occasion à moindre prix avec un potentiel fort. En la remettant au goût du jour ou dans l’idée même que vous souhaitez décorer et équiper la pièce en question, seule l’imagination peut être une limite. De plus, cela peut permettre de faire des économies sans ne jamais rechigner sur ses idées pour cette fameuse pièce.

Une fois cette table achetée ou créée, il sera temps d’accueillir ses convives pour une première partie. Avant cela, il pourrait être intéressant de se remettre sur la bonne longueur d’onde et ainsi, d’apprendre à nouveau certaines règles, qu’importe le jeu choisi. Réputée pour sa plateforme de poker en ligne, PokerStars est l’une des plateformes les plus reconnues de ce jeu de cartes et propose également, un rappel des règles pour les novices ou même ceux qui pourraient les avoir oubliées.

Que vous jouiez en ligne ou directement depuis cette nouvelle table de jeux ne change pas grand-chose : les joueurs doivent connaître les règles pour jouer au poker ou à n’importe quel autre jeu.

Optez pour un écran de qualité

Un écran pour PC gamer de qualité est essentiel pour une expérience de jeu immersive. Choisissez un écran qui a une bonne résolution, un taux de rafraîchissement élevé et un temps de réponse rapide. Les écrans incurvés peuvent également offrir une expérience de jeu plus immersive.

Investissez dans un éclairage adapté

Jouer dans le noir complet n’est pas une bonne chose à long terme, il est donc important de faire attention à cela en installant des sources de lumière appropriées. Vous pouvez opter pour des éclairages LED qui peuvent être réglés pour créer une ambiance de jeu adaptée à vos besoins.

Pensez à l’isolation acoustique

On a tendance à l’oublier, mais l’isolation acoustique ne doit pas être négligée, surtout si vous vivez dans une maison ou un appartement partagé. L’utilisation de matériaux comme la laine de roche ou le polyuréthane peut aider à atténuer les bruits extérieurs et à maintenir un niveau de bruit acceptable pour vous et vos voisins. Misez aussi un bon casque gamer avec réduction de bruit pour une expérience sonore immersive !

Organisez votre espace de rangement

Il est important de bien organiser votre espace de rangement pour éviter l’encombrement et pour que vous puissiez facilement accéder à tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez utiliser des étagères, des boîtes ou des tiroirs pour ranger vos jeux, vos accessoires et vos équipements. Il est également utile de conserver une zone dédiée pour ranger les accessoires des jeux de société pour faciliter leur accès.

Ajoutez des éléments décoratifs personnalisés

Ajoutez des éléments décoratifs qui reflètent votre passion pour les jeux vidéo. Vous pouvez par exemple ajouter des posters de vos jeux préférés, des figurines de personnages de jeux ou des objets de collection. Cela donnera une touche personnelle à votre salle de jeux et vous fera vous sentir chez vous. Vous pouvez également ajouter des éléments lumineux pour créer une ambiance plus agréable.

Installez des prises électriques supplémentaires

Avec tout le matériel électronique que vous aurez dans votre salle de jeux, prévoyez suffisamment de prises électriques pour alimenter tous vos appareils. Pensez à installer des prises supplémentaires pour éviter de vous retrouver à court de prises lorsque vous voulez jouer à plusieurs jeux en même temps.

Créez une zone de détente

Vous pouvez installer un canapé ou un fauteuil confortable, un tapis moelleux ou une petite bibliothèque pour vous détendre et vous évader entre les sessions de jeux. Cela vous permettra de prolonger votre temps de jeu et de vous sentir plus à l’aise.

Pensez aux sorties électriques

Dernier conseil, ô combien important si vous privilégiez les jeux électroniques et surtout, si vous avez l’occasion de refaire une pièce pour l’occasion. Les plateformes modernes sont très demandeuses en énergie et pour une pièce pleine de clarté et avec un aspect pratique mis en avant, il peut être intéressant d’ajouter et d’aligner plusieurs sorties électriques.