Comment envoyer des mails confidentiels avec Gmail sur Android et sur iPhone ?

Chaque jour, ce sont des millions de mails qui sont envoyés à travers le monde, avec des messages plus ou moins confidentiels et contenant des données sensibles. Si vous souhaitez envoyer des messages dont la sécurité compromise pourrait vous être préjudiciable, il vaut mieux renforcer la sécurité en optant pour un mail anonyme. Il s’agit d’une fonctionnalité que Google a ajoutée à Gmail et qui permet de hausser la sécurité des mails, quand on le souhaite.

Qu’est-ce qu’un mail confidentiel ?

Un mail confidentiel est un mail sécurisé et protégé dont le contenu est jugé comme très secret et ne peut être accessible qu’aux destinateurs et aux destinataires. C’est une fonctionnalité qui appose un caractère secret-défense aux mails sur lesquels elle est apposée. Ainsi, en plus de limiter le contenu aux deux, un tel mail dispose aussi des caractéristiques suivantes :

Contenu impossible à copier, à transférer, à télécharger ou encore à imprimer ;

Contenu protégé par mot de passe, seulement connu des deux ;

Contenu à durée limitée qui expire après un délai donné.

Ces mesures de sécurité empêchent le contenu de tomber dans des mains tierces qui pourraient l’utiliser à de mauvaises fins. Il s’agit d’une fonctionnalité native intégrée à l’application Gmail et au site web. Si la fonctionnalité n’est pas disponible sur votre smartphone, l’idéal serait de mettre à jour votre application Google et Gmail.

Comment envoyer un mail confidentiel sur smartphone Android et sur iPhone ?

Envoyer un mail confidentiel suit le même processus sur Android comme sur iPhone. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application mobile Gmail sur Android ou iPhone ;

Appuyez sur le bouton “Nouveau message” en bas à droite, pour rédiger un nouveau mail ;

Remplissez les différents champs tels que l’objet et le destinataire ;

En haut, dans l’extrême droit, appuyez sur les trois points à la verticale et sélectionnez Mode confidentiel ;

Vous devez à présent définir le délai d’expiration du mail (entre 1 jour et 5 ans) ;

Activez ensuite un mode secret (si vous le désirez) ; le cas échéant, vous devez remplacer Standard par Code secret reçu par SMS dans la partie Exiger un code secret. Sinon, laissez Standard.

Ensuite, appuyez sur Enregistrer, en haut, à gauche ;

Rédigez maintenant le contenu de votre mail confidentiel et appuyez sur le symbole Envoyer.

Si vous aviez sélectionné Standard, dans la partie Exiger un code secret, votre mail partirait directement. Sinon, vous serez appelé à Ajouter les infos manquantes.

Appuyez dessus pour ajouter le Numéro de téléphone du destinataire. Dès que c’est fait, appuyez sur Terminer et envoyez le mail. Voici comment se présentera le mail à votre destinataire.

Pour en lire le contenu, il devra appuyer sur le bouton Envoyer un mot de passe. Il recevra alors un mot de passe sur son numéro et pourra lire le contenu du mail.