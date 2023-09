On attend toujours pour découvrir la nouvelle mouture du système d’exploitation de Google. Même si celle-ci devrait être pingre en nouveautés, le fabricant annonce la couleur. Il vient de mettre à jour ses services pour enrichir l’expérience d’utilisation et corriger quelques failles sur les smartphones Android.

L’IA et la productivité sur Android

L’ennemi numéro 1 de la productivité est le smartphone. Google l’a compris et souhaite bien nous aider à rester connecté tout en étant productif. Pour cela, il vient d’intégrer un nouveau Widget à l’application Assistant. Nommé At a Glance, celui-ci permet de connaître en un coup d’œil diverses informations telles que la météo, le trajet, les alertes, etc.

Pour ajouter ce Widget à votre écran :

Appuyez longuement sur la page d’accueil ;

Sélectionnez Widgets ;

Défilez les applications jusqu’à Google ;

Appuyez longuement sur le widget pour l’ajouter à l’écran.

L’autre nouveauté concerne l’application Lookout ou Vision assistée, conçue pour aider les personnes malvoyantes. En plus de reconnaître les objets qui vous entourent, vous pouvez lui demander plus de précision en lui posant la question, soit au clavier, soit oralement.

Vos tickets en sécurité dans Wallet

Google Wallet vous permet de garder vos tickets en lieu sûr. Qu’il s’agisse de cartes-cadeaux, cartes de fidélité, carte de librairie, abonnement en salle, vous pouvez tout sauvegarder en un clic. Pour cela, vous n’aurez qu’à scanner le QR code ou code barre avec l’application Wallet. Une version numérique est automatiquement générée et stockée dans l’application aux côtés de vos cartes de paiement.

Être en réunion, même en étant en circulation

Vous n’allez plus rater vos réunions en ligne à cause d’une circulation dense. Google a trouvé la bonne solution pour vous aider à rester connecté, avant d’arriver à la maison. Pour cela, Android Auto accueille de nouvelles applications telles que Zoom et Webex.

Prendre soin de soi au quotidien

Vous ne pourrez plus oublier votre routine matinale. Grâce à la fonctionnalité « morning routine », vous pourrez désormais associer vos données Fitbit à Google Assistant qui se chargera de vous rappeler vos statistiques chaque matin. Il suffira d’un « Hey Google, bonjour ! » pour qu’il vous donne vos statistiques de sommeil et d’activités. En conséquence, vous pouvez adapter votre alimentation de la journée et prévoir des exercices physiques.

D’autres fonctionnalités toujours bienvenues

Grâce à l’intelligence artificielle, Google Photos va mieux organiser vos souvenirs et pourra aisément reconnaître des éléments présents sur les photos. Vous pourrez ainsi faire des recherches pour retrouver toutes vos photos capturées dans une forêt, à la plage ou encore au crépuscule.

En outre, Android peut dorénavant détecter si un tracker Bluetooth est caché dans vos affaires ou à proximité de vous. Dès qu’un tel élément est présent, vous recevez une alerte sur votre smartphone.