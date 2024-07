Même si les appareils de streaming perdent en popularité face aux smartphones et ordinateurs, Google ne baisse pas les bras. Le géant des moteurs de recherche prépare le lancement du Google TV Streamer, le prochain successeur de Chromecast. Ce nouvel appareil marque un tournant décisif dans l’approche de Google pour le streaming TV.

Une refonte complète du Chromecast

Le nouveau Google TV Streamer est très différent du Chromecast, ce petit appareil qui transforme votre téléviseur en Smart TV. Il abandonne le format dongle au profit d’un boîtier décodeur élégant que vous allez simplement poser sur le meuble TV. Pour être plus précis, cet appareil arbore une surface inclinée en forme de pilule. Ce design pourrait offrir une meilleure dissipation de la chaleur et des performances améliorées.

On dirait qu’il ne cherche plus à se cacher, d’autant plus que sa largeur impressionnante le distingue nettement de ses concurrents. Selon les informations de 9to5Google, ce boîtier aurait deux câbles à l’arrière : l’un pour l’alimentation et l’autre pour la connexion HDMI. En ce qui concerne ses spécificités techniques, on s’attend à une résolution 4K. Elle s’accompagnerait de quelques améliorations notables en matière de puissance de calcul et de stockage.

L’interface Google TV reste aux commandes afin d’offrir un accès fluide aux principales plateformes de streaming comme YouTube et Netflix. On peut aussi espérer des fonctionnalités telles que le Tap to Cast UWB qui permettrait une connexion ultrarapide avec les appareils compatibles.

Apparemment, Google compte bien tirer son épingle du jeu face à l’Apple TV et au Fire TV Stick d’Amazon. Pour rester compétitif, le géant de la technologie commercialiserait son nouveau produit sous la barre des 100 dollars, soit environ 92 euros. L’objectif étant de maintenir l’attractivité qui a fait le succès du Chromecast.

Une télécommande repensée pour Google TV Streamer

Si l’on se fie aux images partagées par 9to5Google, la télécommande du nouveau Google TV Streamer change aussi. Elle reste toutefois familière avec celle du Chromecast, mais devient juste plus longue pour une meilleure prise en main. Les boutons se réorganisent pour plus d’ergonomie. Ceux de l’accueil et du retour se trouvent désormais en haut pour un accès plus facile. Il y aurait un nouveau bouton qui permet de couper le son rapidement.

Le contrôle du volume quitte le côté pour s’intégrer à la face avant, une disposition qui semble plus pratique. Une simple icône vient remplacer le logo Google Assistant. Ce changement pourrait-il annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités vocales ? On en saura plus le 13 août 202 lors de l’évènement Made by Google en Californie. Le Google TV Streamer devrait y faire ses grands débuts aux côtés d’autres produits de la marque.