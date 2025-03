Depuis des mois, les rumeurs autour du Google Pixel 9a n’ont cessé d’enflammer la toile. Entre les fuites d’images, les vidéos de prise en main et les comparaisons anticipées, difficile de passer à côté. Aujourd’hui, Google lève enfin le voile sur son Pixel 9a. Ce nouvel opus promet un excellent rapport qualité-prix, avec un design revisité. Nous aurons également de solides performances et quelques ajustements qui méritent le détour. On fait le point.

La fiche technique du Google Pixel 9a

Avec le Pixel 9a, Google est réellement dans la place face à la concurrence dans le milieu de gamme. Proposé à 499 dollars ou environ 549 euros, ce smartphone adopte un design revisité sans le fameux camera bump. Il a un écran plus grand de 6,3 pouces avec 120 Hz de rafraîchissement, et intègre le puissant processeur Tensor G4. Sa certification IP68 assure une résistance accrue à l’eau, et côté autonomie, il s’appuie sur une batterie de 5 100 mAh avec recharge sans fil Qi. Côté connectivité sans fil, on a le Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, du NFC et en 5G.

L’une des principales évolutions du Google Pixel 9a est la suppression de la barre caméra. Celle-ci se voit alors remplacée par un module affleurant plus discret. Il embarque un capteur principal de 48 MP, légèrement plus petit que celui du Pixel 8a. Vous aurez aussi un mode ultra grand angle utilisant un capteur de 13 mégapixels 1/3, 1″ avec un objectif f/2,2.

Des fonctionnalités IA comme Magic Editor, Macro Focus ou Night Sight sont intégrées. Cependant, l’écran présente des bordures épaisses qui peuvent donner une impression datée. Un potentiel point faible, face à des concurrents plus soignés sur cet aspect.

Source : Google

VOIR AUSSI : Google Pixel 10 : un changement radical pour plus de performance ?

Prix et disponibilité en France

Disponible en quatre coloris (Iris, Peony, Porcelain, Obsidian), il offre aussi 7 ans de mises à jour et de support logiciel. Un argument majeur face à la concurrence, notamment face à l’iPhone 16e, vendu 100 dollars plus chers.

Ce mid-range très attendu sera proposé dès avril 2025 en France, au lieu d’une promesse pour le 26 mars. On l’aura notamment sous 8 Go de RAM et 128 de stockage pour près de 549 euros. Un tarif maîtrisé, compétitif, pour un smartphone prometteur en matière d’expérience utilisateur et de durabilité. En attendant de pouvoir le tester en conditions réelles… Le Google Pixel 9a s’impose comme un des meilleurs choix en 2025, peut-être même le « banger » de l’année. À voir ! En tout cas, ses performances et ses fonctionnalités IA séduisent déjà de nombreux utilisateurs.