Huawei Mate 70 : date de sortie, spécifications et prix attendus

Alors qu’Apple se prépare à lancer l’iPhone 16 en septembre 2024, d’autres acteurs comme Samsung et Huawei se mobilisent aussi. Le géant sud-coréen pourrait sortir son Galaxy S24 FE en octobre, selon les rumeurs. La marque chinoise envisagerait, de son côté, de déployer les Huawei Mate 70 au quatrième trimestre 2024. Bien que les spécifications de cette série restent encore floues, les fuites récentes donnent un aperçu de ce qu’elle pourrait nous offrir.

Une sortie retardée pour intégrer HamonyOS NEXT ?

La série Huawei Mate 70 devrait sortir fin 2024, probablement après novembre, alors que les Mate 60 ont été lancés en août 2023. Selon Yu Chengdong, le directeur exécutif de la marque, ce retard est principalement dû à l’intégration du nouveau système d’exploitation HarmonyOS NEXT. Cet OS offrira une meilleure expérience utilisateur avec des performances accrues et une interface plus fluide.

Ce délai s’explique aussi par l’adaptation du nouveau SoC Kirin 5G, conçu pour améliorer les performances du téléphone. Comme son nom l’indique déjà, ce processeur, basé sur une technologie de 7 nm, devrait garantir la compatibilité 5G.

En outre, la marque chinoise semble vouloir capitaliser sur la période des fêtes pour maximiser les ventes de cette nouvelle série. Il est vrai que l’on ne sache pas grand-chose à son sujet. N’empêche, la gamme Mate 70 s’annonce déjà comme un sérieux concurrent sur le marché des smartphones haut de gamme.

Spécifications techniques : ce que les fuites révèlent

D’après les rumeurs, le successeur du Mate 60 arborerait un écran LTPO 1.5K afin d’offrir une qualité d’affichage exceptionnelle. Cette dalle, dont le taux de rafraîchissement est variable de 1 à 120 Hz, optimiserait aussi l’autonomie de la batterie. Toutefois, certaines sources parlent de modèles avec des écrans à quatre bords égaux, d’autres opteraient pour des écrans plats plus compacts.

Pour la photo, on peut s’attendre à un capteur principal de 50 MP avec ouverture variable pour des clichés de haute qualité. Il est possible que la série Mate 70 intègre un scanner d’empreintes digitales à ultrasons. Question autonomie, certaines fuites évoquent une batterie de plus grande capacité avec une densité énergétique supérieure.

Concernant les configurations et les prix, le Mate 70 proposerait 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Selon les informations de TechBoilers, ce modèle de base s’afficherait à partir de 5 999 RMB (environ 695 euros). La version Huawei Mate 70 Pro offrirait la même mémoire vive, mais avec 512 Go de stockage. Elle se vendrait à 6 999 RMB (885 euros).

Pour ceux qui recherchent plus de puissance, la déclinaison Mate 70 Pro+ est un excellent choix. Avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, elle vous coûtera 8 999 RMB (1 137 euros), selon le leaker. Pour 10 999 RMB (1 390 euros)​, la variante RS Ultimate offre la même configuration, mais avec des fonctionnalités premium.

Rappelez-vous que ces détails restent encore des spéculations jusqu’à ce qu’Huawei nous le confirme officiellement.