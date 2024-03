Ni l’iPhone 16 Pro Max, ni le Galaxy S24 Ultra : voici le meilleur smartphone en photographie

Même si l’iPhone et le Galaxy S sont connus pour leur grande efficacité en matière de photographie, d’autres smartphones leur ont volé la vedette et trustent actuellement le top des photophones du marché.

En matière de smartphones avec le meilleur appareil photo, deux marques reviennent souvent : Apple et Samsung. Les versions Pro Max et Ultra des deux marques sont connues pour être des bêtes en matière de photographie. Régulièrement, les deux constructeurs tournent des films avec leurs meilleurs appareils pour en montrer toute la magie. Mais si vous recherchez aujourd’hui le meilleur téléphone avec appareil photo en 2024, il faudra chercher loin des deux marques. Selon la dernière liste officielle du spécialiste DxOMark, les deux sont très loin de ce qui se fait le mieux.

Honor Magic6 Pro : le meilleur téléphone pour photographie

Lancé en début d’année 2024, c’est le Honor Magic6 Pro qui est actuellement le meilleur smartphone en photographie en 2024. Vendu à 1299€, le smartphone haut de gamme s’en sort notamment avec 158 points, dont :

160 points en termes de photographie ;

85 pour des photos portraits ;

160 pour le zoom ;

150 pour la vidéo.

Et il ne pouvait vraiment pas en être autrement quand on connaît les caractéristiques techniques puissantes dudit smartphone. Il embarque notamment trois capteurs photo, dont un téléobjectif périscope avec zoom de 180 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un grand-angle ouverture ajustable de 50 Mpx. Il est capable d’enregistrer en 4K à 60 fps.

En termes de performances, le Honor Magic6 Pro se montre très impeccable pour les photos avec sa caméra principale et frontale. Il est connu pour offrir des images claires et nettes, que la photo soit prise en solo ou en groupe. L’appareil propose des couleurs naturelles et vives, une grande profondeur de champ et un bon détourage de la personne, quand il s’agit de prendre des portraits.

Par ailleurs, le téléphone haut de gamme de la marque Honor est doté d’un système de mise au point précis et rapide, quelles que soient les conditions. Même pour les images et vidéos en basse lumière, le smartphone offre un excellent rendu.

Plus encore, au-delà de la photographie, le Honor Magic6 Pro reste un smartphone très pratique. Il dispose notamment d’un écran OLED LTPO 120 Hz de 6,8 pouces. Son autonomie est sans aucun doute la meilleure actuellement sur le marché, grâce à une batterie de 5600 mAh.

Les autres smartphones du classement

À la deuxième place du classement des meilleurs smartphones en photographie, on retrouve le Huawei Mate 60 Pro+, avec 157 points. Bien avant son retrait forcé du continent, Huawei montrait déjà ses forces avec notamment son P30. Il comptait parmi les marques les plus innovantes au monde.

La troisième place est occupée par le dernier-né de Oppo, le Find X7 Ultra. Commercialisé au tour des 770€ en Chine, il arrive à égalité avec Huawei avec 157 points.

Il faudra descendre à la 5ᵉ place pour retrouver l’iPhone 15 Pro Max totalisant 154 points. Le téléphone d’Apple devance de 1 point le Google Pixel 8 pro qui est logé à la huitième place. Pour ce qui est du Samsung Galaxy S24 Ultra, il est logé à la vingtième place avec 144 points.