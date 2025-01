iOS 18.3 est là et elle apporte des changements significatifs aux résumés de notifications AI. Cette mise à jour désactive temporairement ces résumés pour certaines applications. Elle introduit des ajustements visuels pour une meilleure lisibilité. De plus, Apple Intelligence est désormais activé par défaut sur les appareils compatibles.

Désactivation temporaire et nouvelles options de gestion sur iOS 18.3

L’une des principales modifications d’iOS 18.3 concerne la suspension temporaire des résumés de notifications AI. Elle est valable pour les applications d’actualités et de divertissement. Apple a pris cette décision après qu’une erreur dans un résumé d’actualité a été signalée par la BBC. L’entreprise prévoit de réactiver cette fonctionnalité après correction. Les utilisateurs ayant adopté cette option recevront une notification dès qu’elle sera de retour.

En parallèle, de nouveaux paramètres permettent désormais de gérer les résumés de notifications AI directement depuis l’écran de verrouillage. Vous pouvez personnaliser plus facilement leur affichage, ajuster la fréquence des résumés ou encore exclure certaines applications. Cette mise à jour vise ainsi à offrir plus de contrôle et à éviter les résumés inexacts ou non pertinents.

VOIR AUSSI : Samsung One UI 7 : une fonctionnalité directement inspirée d’Apple Intelligence ?

Apple Intelligence activé par défaut sur certains iPhone

Avec iOS 18.3, Apple Intelligence est automatiquement activé sur les iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPads et Macs. À condition que ces derniers soient équipés d’une puce Apple Silicon M1 ou ultérieure. Cette intelligence artificielle améliore plusieurs fonctionnalités, notamment l’identification des plantes et des animaux ou encore la création automatique d’événements à partir d’une image.

Apple introduit également un affichage optimisé pour les résumés de notifications AI. Aussi, ils apparaîtront désormais en texte italique. Cela facilite leur distinction par rapport aux notifications classiques. Ces améliorations visuelles rendent l’expérience utilisateur plus fluide et intuitive, évitant ainsi toute confusion avec d’autres alertes.

Apple prépare-t-il le terrain pour une IA plus performante au sein de son écosystème ? C’est sûrement le cas avec l’arrivée imminente de l’IOS 18.4 en avril 2025.